Son dakika: Beşiktaş - Karagümrük maçı sonrası dikkat çeken yorum! Sergen Yalçın ve Thomas Tuchel...

Son şampiyon Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü yeni transferi Alex Teixeira'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı takımda Salih Uçan, 46. dakikada gördüğü ikinci sarı sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 7'ye çıkardı, Karagümrük ise 4 puanda kaldı.

Hürriyet Gazetesi yazarları Güntekin Onay ve Uğur Meleke, bu mücadeleyi köşelerinde değerlendirdi.

GÜNTEKİN ONAY: BEŞİKTAŞ GÜCÜNÜ GÖSTERDİ

Karagümrük karşısında 50 dakika 1 kişi eksik oynayıp 3 puan almak çok değerli. Beşiktaş, karşılaşmaya son derece iştahlı, baskılı ve tempolu başladı. Siyah beyazlılar 45 dakikanın her anında sahanın her bölgesinde Karagümrük karşısında önce fiziksel sonra da teknik olarak büyük üstünlük kurdu.

Israrla geriden oyun kurmak isteyen konuk ekibi yoğun pres ile çıkartmayan Beşiktaş, Batshuayi ve Larin ile net fırsatlar da yakaladı. Aradığı golü Alex Teixeira’nın klas ayak içi plasesiyle bulan siyah beyazlılar, devrenin sonunda Batshuayi ile direğe takıldı.

Merakla ve heyecanla beklenen iki yeni transfer de kalitelerini sahaya yansıttılar. Batshuayi çok hareketli, çabuk ve fırsatçı. Alex ise ligimizin üstünde bir kaliteye sahip. Brezilyalı yıldız dünkü gibi daha çok gol izletir bizlere.

SALiH ATILINCA ROLLER DEĞiŞTi

İkinci yarının başında Salih’in atılmasıyla Beşiktaş 10 kişi kalınca oyunda roller değişti. Daha çok skoru koruma duygusuyla oynayan siyah beyazlılar, Vida ve Batshuayi ile yakaladığı net pozisyonları gole çeviremeyince maçı koparma şansını da tepmiş oldu.

Son dakikalar siyah beyazlılar açısından sıkıntılı geçse de 50 dakika 1 kişi eksik oynayıp 3 puan almak çok değerli.

Beşiktaş henüz gol yemedi ve hücumda problem çözecek çok sayıda oyuncusu var.

Dünkü maçın ilk yarısı siyah beyazlıların gücü konusunda net fikirler verdi.

Karagümrük ise gerek 11’e 11 gerekse de 11’e 10 oynanan bölümlerde beklentilerin çok altında bir futbol sergiledi.

UĞUR MELEKE: ÖNCE TUCHEL SONRA SERGEN YALÇIN

Yalçın kırmızı kart sonrası çok doğru hamleler yaptı. Dün Beşiktaş’ta oynanan eğlenceli maçı iki ayrı perde olarak değerlendirmek lazım. 11’e 11 oynanan 48 dakikalık bölümde Beşiktaş’ın eylül ortasında başlayacak Devler Ligi macerası için umut veren yüksek bir vitesi vardı doğrusu.

Karagümrük’ün kendine özgü bir metodu var. Farioli metodu bu. Süper Lig’in ilk iki haftasında ‘45 saniye ve üzeri pas serisi’ istatistiğinde lider konumdaydılar. Sebebi de basit: Geriden ısrarla ve sabırla pasla çıkıyorlar. Rakiplerinin kontrolsüz bir prese gelmesini bekliyor ve o dengesiz baskı geldiği anda kilit pasla ikinci bölgeyi transit geçiyorlar. Ahmed Musa’nın geçtiğimiz haftalarda o kadar rahat alan bulmasının sebebi de buydu zaten.

BEŞİKTAŞ İYİ ÇALIŞMIŞ

Ancak Beşiktaş belli ki Farioli’nin stratejisine iyi çalışmış. Öne baskıya gittiler ama çalışılmış bir organizasyonla yaptılar bunu. Bloklar arasını boşaltmadan gittiler. Ersin’in dünkü iyi libero performansında da bu hazırlığın etkisi hissedildi kesinlikle. Beşiktaş önde baskıyı planlı yapınca, Farioli’nin oyununu bozunca süper de bir 48 dakika oynadılar. Libero Ersin yıldızlaştı. Rıdvan-Musa eşleşmesinde genç sol bek göz doldurdu. Rachid Ghezzal geçen sezonun devamı gibiydi. Teixeira tescilli gollerinden birini attı. Batshuayi de biri direğe, biri çizgiye takılan tam 5 pozisyona girdi. Her şey doğru görünüyordu siyah-beyazlılar için.

İKİ BENZER KARŞILAŞMA

Sonra Salih’in kırmızı kartı geldi ve ikinci perde başladı maçta... İlginçtir, dün bu maçtan 2 saat önce Tuchel de Sergen Yalçın’la benzer bir pozisyona düşmüş, doğru oyuncu değişiklikleriyle Liverpool’u etkisizleştirmişti. Yalçın da kırmızı kart sonrası ivedilikle Necip’i sokup sayısal dengeyi sağladı orta sahada. Son bölümde sol bekte Necip’le, stoperde Mehmet’le maçı bitirmek zorunda kalmasına rağmen Sergen Yalçın’ın da 10’a 11 performansı iki saat önceki Tuchel’i aratmadı doğrusu.