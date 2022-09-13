Son Dakika: Beşiktaş - Başakşehir maçında 12 yıl sonra bir ilk! Ligin en kötüsü oldu... "Yetersiz, tutuk, halı saha edasında..."

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Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan ve Halil Umut Meler'in düdük çaldığı maçı Başakşehir 1-0 kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 71. dakikada Bertrand Traore attı. Ev sahibi takım ise müsabaka boyunca gol sevinci yaşayamadı. Siyah beyazlı ekip böylece bu sezonki ilk yenilgisini aldı ve ilk kez bir maçta gol atamadı.

VALERIEN KIRMIZI, EMRE SARI GÖRDÜ

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, 88. dakikada hakeme itirazdan art arda gördüğü iki sarı kart sonrası kırmızı kart gördü. Medipol Başakşehir'de ise teknik direktör Emre Belözoğlu, yaşanan bir pozisyon sonrası hakeme yoğun itiraz yaptığı için sarı kart gördü.

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HEM YENİLMİYOR, HEM YEMİYOR

Alınan bu sonucun ardından namağlup serisini devam ettiren ve ligde henüz gol yemeyen Medipol Başakşehir puanını 13'e yükseltti. İlk kez kaybeden Beşiktaş ise 13 puanda kaldı.

Süper Lig'de Bay haftasını geride bırakan Emre Belözoğlu'nun takımı, 6 haftada çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı ve 13 puan topladı. Turuncu-lacivertliler ligde henüz gol yemedi.

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2010'DAN SONRA BİR İLK

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı beş maçta 13 puan toplayan Medipol Başakşehir (4G 1B), lig tarihinde bu aşamada ulaştığı en yüksek puanı tekrarladı. İstanbul temsilcisi ayrıca, Ağustos 2010'daki 2-0'lık galibiyetten bu yana Beşiktaş'ı ilk kez deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

SÜPER LİG'İN EN KÖTÜSÜ BEŞİKTAŞ

Opta verilerine göre; bu sezon Süper Lig'de kalesine gelen şutların en büyük bölümü gol olan takım Beşiktaş oldu. Kalesinde gördüğü 13 isabetli şutta 7 gol yiyen siyah beyazlı ekipte bir gol de Romain Saiss kendi kalesine atmıştı.

GÜNTEKİN ONAY: 21 ŞUTTA SADECE 2 İSABET OLURSA KAZANAMAZSIN

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Başakşehir, tek isabetli şutunda gol attı.

Her şeyden önce Başakşehir’in neden uzun süredir maç kaybetmediği ve neden bu sezon gol yemediği sorusunun cevabı dün ortaya çıktı. Takım savunmasını gerçekten de iyi yapıyorlar ve tüm oyuncular bu konuda sorumluluklarının farkında. Buna rağmen Beşiktaş, hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda özellikle N’Koudou ile net pozisyonlar buldu. Siyah beyazlı ekip rakip kaleye çektiği 21 şuttan sadece 2 isabet bulurken bu rakam Başakşehir ise 90 dakika boyunca bulduğu tek isabetli şutta gol atmayı başardı.

WEGHORST iLK KEZ BU KADAR TUTUKTU

İlk yarı iki takım da dengeli ve emniyetli bir futbolu tercih etti. Başakşehir, maç boyunca riskten uzak bekleri dahi hiç hücuma çıkartmayan bir defansif kurgu ile oynadı. Beşiktaş ise özellikle Masuaku-N’Koudou kanadından rakibini zorlamayı tercih etti. Weghorst geldiğinden beri ilk kez bu kadar tutuktu ama 1.97’lik Hollandalı futbolcunun 1.83’lük iki stopere yüksek toplarda üstünlük kurma fikri Valerien İsmael’in planlarında yoktu.

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REDMOND VE TAYFUR iVME KAZANDIRDI

Redmond ve Tayfur oyuna girdikten sonra ciddi bir ivme kazandırdılar. Ancak sahaya çıkan 11’de 19 yaşındaki Berkay ve stoper pozisyonunda Necip tercihi hatalıydı. Kaptanın gol öncesinde yaptığı hata Beşiktaş’a pahalıya mal oldu.

Beşiktaş çok pozisyon veren bir takım değil. Geride kalan 6 maçta kalesine sadece 13 isabetli şut gelmiş ve bunların 8’tanesi golle sonuçlanmış.

Maç başına kalesine ortalama sadece 2 isabetli şut gelen bir takım için yenilen gol sayısı çok yüksek. Bu istatistik kaleci performansının yetersizliğini ve bireysel hataların fazla olduğunu ortaya koyuyor. Beşiktaş, Redmond’ın takıma monte olması, Josef’in dönüşü ile güç kazanacaktır. Dün kaybedilen maç bireysel bir hata ve kaçan net fırsatlar üzerinden okunmalı.

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UĞUR MELEKE: VALERIEN ISMAEL ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Süper Lig’deki takımları üç kategoriye ayırıyorum ben: Birinci kategoride yüksek bütçeleri, taraftar ve camia güçleriyle dört büyükler var. İkinci kategoride “Anadolu takımları” diye andığımız 14 mütevazı ekip. Üçüncü kategoride ise tek başına Başakşehir var. Zira Başakşehir, neredeyse dört büyükler kadar iyi futbolcuları transfer edebilecek imkanlara sahip. Bugün Traore’yi veya Mesut Özil’i 4 büyükler dışında transfer edebilecek, Serdar Gürler’i alıp kulübede oturtabilecek takım yok. Kadro kaliteleri dört büyüklerden çok aşağıda değil. Ancak ciddi bir tarihleri yok, taraftarları da. O yüzden de farklı bir kategorideler dört büyüklerden.

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Dün Vodafone Park’ta oynanan maçın hikayesi beni şaşırtmadı. Başakşehir’in güçlü ve daha da önemlisi derin bir kadrosu var. Dün Deniz Türüç, Serdar Gürler, Okaka ve Aleksic’i sonradan oyuna soktular. Syzsz’i kullanmadılar bile. Başakşehir’in kulübesindeki bu oyuncuların hemen her biri dört büyüklerde kendilerine forma bulabilecek isimler. Bu kadar derin bir kadrosu olan Başakşehir’i bu sezon ligde bence kolay yenebilecek bir takım bence yok. Tüm büyük takımları deplasmana gittiklerinde de çok zorlayacakları kesin.

Dün Beşiktaş kötü oynamadı. Başakşehir kalesine 21 şut gönderdi. Rakip ceza alanında 39 kez topla buluştu. En az üç-dört tane de net pozisyonları vardı. Ancak Başakşehir’i yenmek için özellikle iki hususta hazırlıklı olmalısınız:

1) Başakşehir maçlara iyi başlamasa dahi, iyi bitiren bir takım. Hafta içinde Hearts’a karşı 67’den sonra 3 gol birden buldular. Alanya’ya 85’te, Antwerp’e 83’te, Breidablik’e ilk maçta 90’da, rövanşta 74 ve 84’te, Kasımpaşa’ya da 74 ve77’de birer gol attılar. Son bölümde özellikle kulübe katkısıyla sinekten yağ çıkarabilen bir takım Başakşehir.

2) Başakşehir ligin fiziksel olarak en iyi takımı. Maç başına ortalama 122 kilometre mesafe kat ettiler ve bu kategoride zirvedeler. Geriden pasla çıkarken farkında olmadan ön alan oyuncularınızı ziyadesiyle yoruyorlar. Ve sonra o yorgunluklarınızın faturasını iki devrenin sonunda kesebiliyorlar. Başakşehir’le karşılaşan her takımın taktiksel olarak bir tık daha farklı işler yapması gerekiyor bu yüzden. Dün ikinci devrede bütünüyle kapandılar ve buldukları tek şansı da iyi değerlendirdiler. Beşiktaş kalesine bu sezon gelen 13 şutun tam 7’si gol olmuş. Yani Beşiktaş kalecilerinin kurtardığı şut sayı, yedikleri gol sayısının altında. İlk 6 haftada iki genç kaleci Ersin ve Emre’nin de takımlarına ekstra yardımcı olacak işlere imza atamadıklarını not etmemiz gerek sanırım.

WEGHORST'U HAVADA DURDURABİLEN İLK TAKIM

Dün Beşiktaş, Vodafone Park’ta iyi bir futbol ortaya koydu. Müsabakanın büyük bölümünde vitesi elinde tuttu. Özellikle ikinci yarıda topa da büyük bir üstünlükle sahip oldu. Ama hem Ghezzal, hem Dele’nin yokluğu merkezdeki yaratıcılığı baltaladı. Beşiktaş çok fazla kenar ortası yapmaya mahkum oldu. 90 dakikada tam 35 orta yaptı dün siyah-beyazlılar. Başakşehir de bu sezon Weghorst’u havada durdurabilen ilk takım olunca, kanat aksiyonları ilk 5 haftadaki kadar etkili gelişmedi siyah-beyazlıların.

Şunu da eklemek gerek: Weghorst bu sezon Beşiktaş’ın sadece en iyi hücumcusu değil, aynı zamanda en iyi orta saha oyuncusu. Dün onun ilk maçlara nispeten daha fazla markajda kalması, Beşiktaş’ın oyununu etkiledi derinden.

17 yıldır bu mesleği yapıyorum. 4000’den fazla yazı kaleme aldım, 2000’in üzerinde de tv programına çıktım. Son 5 yılda medya alışkanlıkları maalesef bir miktar değişti. Gençlerin bir kısmı sizin gazetedeki bir sütun yazınızı okumak yerine, sosyal medyada alıntılanan bir paragrafı görmeyi tercih edebiliyorlar. Bir paragraf da, ait olduğu yazıdan yani bağlamından koparıldığında çok ciddi yanlış anlaşılmalara sebep olabiliyor.

Meşhur bir Temel fıkrası ile örnekleyebilirim bu durumu: Temel, camiden koşa koşa eve gelir ve karısına mutlulukla seslenir: “Hanım müjde, müjde! Hoca bize namaz kılmayın dedi bugün”... Karısı şaşırır. Pek bir anlam veremez tabii duruma. Ancak öbür gün çıkar işin doğrusu ortaya. Hoca aslında insanlara “içkiliyken namaz kılmayın” demiştir!

Bizim de başımıza gelen bu oluyor zaman zaman! Tv’deki konuşmalarınızı ya da gazetedeki yazınızı öyle bir yerden kırpıyorlar ki, bağlamından tamamen kopup bambaşka bir şey anlaşılıyor o bölümü okuduğunuzda. Ben çok mecbur kalmadıkça sosyal medyayı kullanmıyorum. Sizlerden ricam, eğer görüşlerimi merak ediyorsanız Hurriyet.com.tr’den makalenin tamamını okumanız ya da Bein Sports’tan ilgili bölümü izlemeniz...

Valerien Ismael’ie ilgili değerlendirmelerimde de bir iletişim aksaklığı söz konusu oldu sanki. Mesela “Weghorst, Ismael’i daha iyi bir hoca haline getirdi” söylemimi alıntılamış herkes. Ben de sosyal medyayı aktif kullanmadığım için biraz geç fark ettim maalesef bu durumu. Ancak o söylemimin tamamı şöyleydi: “Weghorst öyle iyi oynuyor ki, saha içindeki etkisi öyle fazla ki, Salih’i yükseltti, Muleka’yı-Nkoudou’yu yükseltti. Etrafındaki herkesi daha iyi futbolcu, Valerien Ismael’i daha iyi teknik direktör yaptı belki de. Beni bile daha iyi yorumcu yaptı oturduğum koltukta!”

Yani esasında Weghorst’u överken yaptığım bu mübalağayı bağlamından koparmışlar bir kısım hesaplar. Bu da birtakım yanlış anlaşılmalara sebep olmuş. Sakın yanlış anlaşılmasın, kimsede kabahat bulmuyorum, suç bendedir, kendimi iyi ifade edememişimdir.

VALERIEN ISMAEL GELİŞTİ VE DÖNÜŞTÜ

Valerien Ismael’le ilgili bir diğer söylemim de şu idi: “Her yıl Premier Lig’de görevine ilk son verilecek teknik adam anketleri yapılır. Eğer böyle bir anket Türkiye’de yapılsa idi bence favori Ismael olurdu”

Beşiktaş’ın tüm hazırlık maçlarını izledim. Sampdoria müsabakasına kadar hoca 3-4-1-2’yi tercih etti. Elinde yeterince stoper olmamasına rağmen... İki maçta Rosier’yi üçlü savunmanın içine soktu, sağ kanat bek olarak Boyd ve Kenan Karaman’ı kullandı. Daha da önemlisi, geçen sezonun son 8 haftasında yaptığı gibi ağırlıklı olarak yine santrforlara uzun vuran bir Beşiktaş vardı hazırlık kampının ilk bölümünde. Ben de bir büyük takımın SADECE uzun vurmaması gerektiğini, ana plan olarak bunun benimsenemeyeceğini, lüzum gördüğünde topa sahip olma oyunu oynaması gerektiğini dile getirdim defalarca. Ardından Alanya maçının ikinci yarısındaki kötü değişiklikler ve tutucu oyun gelince, Valerien Ismael’in çok uzun ömürlü olamayacağı öngörüsünde bulundum.

Alanya maçının üzerinden tam 1 ay geçti. Bu bir ayda Beşiktaş kalıcı olarak dörtlü savunmaya döndü, çok önemli transferler yaptı, kadro ciddi biçimde derinleşti. Valerien Ismael de çok daha farklı stratejiler koydu sahaya. Bence kadro geliştikçe Valerien Ismael de gelişti, dönüştü. İyi teknik adamlar zaten değişir, dönüşür; Arsene Wenger 20 yıl sonra Arsenal’i üçlü oynatmıştı mesela. Guardiola beş yıl önce klasik stoper, klasik santrfor kullanmama konusunda ısrarcıydı; bugün girmiyor artık o risklere. Herkes gelişiyor, dönüşüyor. Gelişmeyen devre dışı kalıyor zaten! Valerien Ismael’in de performansı bence 1 aydır çok daha farklı. Geçen sezon ve bu yaz hazırlık dönemiyle kıyaslanamayacak kadar olumlu bir Beşiktaş futbolu var şimdi sahada. Büyük takım gibi davranan bir Beşiktaş var. Dün Başakşehir’e belki kaybettiler, ama tavır büyük takım tavrı. Önemli olan da bu.

Hayat böyle. Öğreniyoruz, gelişiyoruz, değişiyoruz. Bu vesileyle, beni de geliştirdiği için teşekkür ederim Valerien Ismael’e...

FIRAT AYDINUS: YEMEYEN: 1 ATAN: 0

Ismael son 17 dakikada her şeyi yaptı ama...

Ligin en çok gol atan ikinci takımıyla hiç gol yemeyenini buluşturan ilgi çekici bir 90 dakikaydı. Hücum hattında özellikle son transferlerle birlikte bireysel yetenek açısından da zengin bir takım haline geldi Beşiktaş. Bu maç öncesinde ise Dele Alli ve Josef’in yokluğunda 19 yaşındaki Berkay şans buldu. Kalede genç Emre’nin tercih edilmesi geçen hafta da düşünüldüğünde risk taşıyordu.

TOPA SAHiP OLAN BAŞAKŞEHiR’Di

Emre Belözoğlu’nun ise Stefano Okaka yerine Philippe Keny seçimi maç planındaki düşüncelerinin bir göstergesiydi aslında. Pas sayısı ve topa sahip olma açısından Başakşehir’in üstünlüğü aşikardı. Kaçan fırsartlara bakıldığında denk bir ilk 45 izledik. En önemli pozisyonlar ise N’Koudou’nun kale alanından vuruşunda Duarte’nin engellediği ile Traore’nin halı saha edasında ceza sahasındaki çalımları ve sonrasındaki vuruşunun savunma tarafından engellendiği anlarda yaşandı.

BENZER ÖZELLiKTE iKi TAKIM

İki takımın da benzer özellikleri vardı. Birkaç pasta hızlı orta alan geçişi ve 3. bölgeye topu taşırken kanatları kullanmaları. Beşiktaş N’Koudou ile alışılagelen sol kanadı daha ağırlıklı kullanırken, Başakşehir ise Traore ve Mounir ile kanatlardan hızlı çıktı. İki takım da top rakipteyken 3 .bölgede baskı yaparak yine benzer özellik sergilediler.

NECiP VE SALiH’iN HATASI

İkinci yarıda da ilk yarıya benzer bir oyun vardı. Karşılıklı değişiklikler, taktiksel olarak oyunu satranca çevirdi. Gidişat, ön alan baskıları sonucunda kaptırılan topların yaratabileceği tehlike sahnelerinin haberini veriyordu. Nitekim orta sahaya yakın bölgede kaptırılan topta Necip’in hatası, Salih’in de kısmen bu hataya ortak olması misafir takımın golünü getirdi.

Traore ise ilk yarıdakinin aksine bu kez evelemeden gevelemeden ceza sahası içinden vuruşunu yaptı ve top Emre’nin kapadığı köşeden gol oldu.

Bu golden sonra Valerien İsmael, Weghorst’un yanına Cenk’i alarak gol alternatifini artırmayı planladı. Bunu Muleka’yı çıkarmadan Weghorst’un yanına çekerek yapsaydı daha efektif olurdu. Redmond tam kapasiteye çıktığında kanat oyuncusu olarak Muleka’yı yedek kulübesine oturtacak gibi gözüküyor.

REDMOND ‘ÖZEL’ BiR OYUNCU

Southampton’da her iki kanatta da oynama becerisini gösteren özel oyunculardan biriydi Redmond.

İsmael, son 17 dakika tüm hamlelerini yaptı, her şeyi denedi ve Beşiktaş bu süre zarfında çok fırsat bulsa da topu içeri sokmayı başaramadı.

21 şut atan Beşiktaş sadece 2 isabet sağlarken, sadece 7 şut atan Başakşehir tek isabetinde gole ulaştı. Ligin en çok gol atanı ile hiç gol yemeyenin maçının sonunda her zaman “atan” atamadı, “yemeyen” ise kazandı.