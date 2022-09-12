Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in yardımcısı Adam David Murray'den penaltı yorumu

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Adam David Murray#Beşiktaş - Başakşehir
Beşiktaşta Valerien Ismaelin yardımcısı Adam David Murrayden penaltı yorumu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 22:42

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Adam David Murray, müsabaka içerisinde ceza sahası içinde yaşanan penaltı pozisyonuyla ilgili olarak, “Hakem kararı doğal pozisyon olduğu yönünde oyuncunun. Bence öyle bir durum yok. Futbolcu o anda yerde müdahale etmeyi kendisi tercih ediyor. Tercih sonucunda oluşan bir el durumu söz konusu” diye konuştu.

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş evinde Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup oldu.

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Beşiktaş - Başakşehir maçında gerginlik Ismael kırmızı kart gördü, Necip Uysal ıslıklandı Emre Belözoğlu...Son dakika: Beşiktaş - Başakşehir maçında gerginlik! Ismael kırmızı kart gördü, Necip Uysal ıslıklandı! Emre Belözoğlu...Haberi görüntüle

Valerien Ismael, müsabakada gördüğü kırmızı kart sebebiyle basın toplantısında yer alamazken, onun yerine Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Adam David Murray katıldı. Murray, çok üzgün olduklarını ifade ederek, “Büyük maçlar büyük hataları kabul etmiyor. Çok gol atma fırsatı yakaladık ama sonuca varamadık. Bir sonraki maçta 3 puan almayı hedefliyoruz. Hafta içinde gelişen durumlarla alakası olduğunu düşünmüyorum. Bu maça kadar gol atma konusunda sıkıntı yoktu, bugün günümüz değildi. Bu tarz maçlarda gol atamadığınız zaman yememek önemli. Bunu başaramadık. Bir hata sonucunda gol yedik. Fırsatlarımız oldu, gol bulma imkanımız oldu ama kale önünde iyi değildik. Penaltı pozisyonu var. O konudaki görüşüm penaltı olmalıydı. Hakem kararı doğal pozisyon olduğu yönünde oyuncunun. Bence öyle bir durum yok. Futbolcu o anda yerde müdahale etmeyi kendisi tercih ediyor. Tercih sonucunda oluşan bir el durumu söz konusu. Bu vücudun doğal pozisyonuysa kafam karışır. VAR’ın olduğu durumlarda ona bakılmamasını anlamış değilim. Kuralların bizi kafamızı karıştırmaması lazım. Çok fazla efor sarf ediyoruz bir şey yapmak için. Anlık kararlar maçın seyrini değiştiriyor” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Adam David Murray#Beşiktaş - Başakşehir

BAKMADAN GEÇME!

Felaketlerle dolu annus horribiliste ne olmuştu Kraliçe 2. Elizabethin hayatında 6 önemli dönüm noktası...

Felaketlerle dolu 'annus horribilis'te ne olmuştu? Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatında 6 önemli dönüm noktası...

#Kraliçe 2. Elizabeth
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles

BAKMADAN GEÇME!

Felaketlerle dolu annus horribiliste ne olmuştu Kraliçe 2. Elizabethin hayatında 6 önemli dönüm noktası...

Felaketlerle dolu 'annus horribilis'te ne olmuştu? Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatında 6 önemli dönüm noktası...

#Kraliçe 2. Elizabeth
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles