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Son dakika: Beşiktaş - Başakşehir maçında gerginlik! Ismael kırmızı kart gördü, Necip Uysal ıslıklandı! Emre Belözoğlu...

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#Beşiktaş - Başakşehir#Valerien Ismael#Emre Belözoğlu
Son dakika: Beşiktaş - Başakşehir maçında gerginlik Ismael kırmızı kart gördü, Necip Uysal ıslıklandı Emre Belözoğlu...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 21:23

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir arasında oynanan maçta gergin anlar yaşandı. Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael kırmızı kart görürken ıslıklanan Necip'in de tepkisi oldu. Başakşehir'de ise Emre Belözoğlu sarı kart gördü.

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Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Beşiktaş - Başakşehir maçının sonlarında gergin anlar yaşandı. Hakem Halil Umut Meler'in bazı kararlarının tartışıldığı maçta Valerien Ismael ve Emre Belözoğlu'nun hakeme itirazları oldu.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş'ta 5 isim kadroda yer almadı. Sakatlıkları bulunan Welinton, Dele Alli, Ghezzal ve Atiba'nın yanı sıra kırmızı kart cezası olan Josef de Souza, Başakşehir karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. Yeni transferler Nathan Redmond, Tayyip Talha Sanuç ve Tayfur Bingöl ise Teknik Direktör Valerien Ismael tarafından karşılaşmanın kadrosuna alındı. 3 futbolcu, karşılaşmaya yedek başladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Teknik Direktör Valerien Ismael, yeni transferlerden Nathan Redmond, Tayyip Talha Sanuç ve Tayfur Bingöl’ü sahaya sürdü.

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İLK KEZ YENİLDİ, İLK KEZ GOL ATAMADI

Beşiktaş, ilk yarısı 0-0 sona eren mücadeleden 1-0’lık mağlubiyetle ayrılarak 13 puanda kaldı. Geride kalan 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik ede eden siyah-beyazlılar, bu sezonki ilk yenilgisini alırken, geride kalan 6 haftada ilk kez bir maçta gol sevinci yaşayamadı.

BAŞAKŞEHİR NAMAĞLUP! HENÜZ GOL YEMEDİ

Beşiktaş'ı zorlu deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başaran Başakşehir ise yebilmezlik serisini sürdürdü. Bay haftasını geride bırakan Emre Belözoğlu'nun takımı, 6 haftada çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı ve 13 puan topladı.

Turuncu-lacivertliler ligde henüz gol yemedi.

Son dakika: Beşiktaş - Başakşehir maçında gerginlik Ismael kırmızı kart gördü, Necip Uysal ıslıklandı Emre Belözoğlu...

İLK YARIDA PENALTI TARTIŞMALARI

Sezon öncesi yaşadığı sakatlık sebebiyle ilk haftalarda maç yönetemeyen Halil Umut Meler, bu sezon ilk kez Beşiktaş - Başakşehir maçında görev yaptı.

Maçın 13. dakikasında Beşiktaş penaltı bekledi. Masuaku'nun soldan ortasında Duarte'nin topu yerde karşıladığı pozisyonun ardından Beşiktaşlı futbolcular penaltı itirazı yaptı. Oyun durunca VAR ile bir süre görüşen Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi.

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EMRE BELÖZOĞLU SARI KART GÖRDÜ

0-0 biten ilk yarının ardından ikinci yarıya baskılı başlayan Beşiktaş golü bulamadı. Başakşehir hızlı hücum denemeleriyle rakip kaleye gitmeye başladı. Konuk ekibin teknik direktörü Emre Belözoğlu, yaşanan bir pozisyon sonrası hakeme yoğun itiraz yaptığı için sarı kart gördü.

Son dakika: Beşiktaş - Başakşehir maçında gerginlik Ismael kırmızı kart gördü, Necip Uysal ıslıklandı Emre Belözoğlu...

NECİP ISLIKLANINCA SU ŞİŞELERİNİ TEKMELEDİ

Beşiktaş'ta Necip Uysal'ın yaptığı pas hatasında Başakşehir Bertrand Traore'nin golüyle öne geçerken tecrübeli oyuncu 75. dakikada oyundan alındı. 

Gedson Fernandes ile birlikte oyundan alınan Necip Uysal, taraftarlar tarafından ıslıkla protesto edildi. Kulübe gelirken sinirli olduğu gözlenen Necip Uysal yerdeki su şişelerini tekmeledi. 

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Öte yandan Necip Uysal ve Gedson Fernandes'in yerlerine Tayyip Talha Sanuç ile Cenk Tosun oyuna dahil oldu.

Son dakika: Beşiktaş - Başakşehir maçında gerginlik Ismael kırmızı kart gördü, Necip Uysal ıslıklandı Emre Belözoğlu...

VALERIEN ISMAEL KIRMIZI KART GÖRDÜ

Başakşehir, 71. dakikada geliştirdiği hızlı atak sonucunda yeni transferi Bertrand Traore ile 1-0 öne geçti. Golün ardından rakip kalede eşitlik sayısını arayan Beşiktaş pozisyonlar buldu ancak değerlendiremedi.

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael 88. dakikada hakeme itiraz ettiği için sarı kart gördü. Kart sonrası alkışla tepkisini sürdüren Ismael ikinci sarıyı görüp ardından kırmızı kartla tribüne gönderildi.

Son dakika: Beşiktaş - Başakşehir maçında gerginlik Ismael kırmızı kart gördü, Necip Uysal ıslıklandı Emre Belözoğlu...

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TRİBÜNDE JOSEF MASKELERİ

Beşiktaş'ta geçen hafta oynanan Ankaragücü maçında sahaya giren taraftara hareketi sebebiyle kırmızı kart gören, ekstra ceza verilmeyen ancak kırmızı karttan doğan cezası da kaldırılmayan Josef De Souza'ya Vodafone Park'ta destek vardı.

Tribünlere dağıtılan binlerce Josef maskesi taraftarlar tarafından maçtan önce takıldı. Josef'in yanında oturan Dele Alli de maskeyle poz verdi.

 

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#Beşiktaş - Başakşehir#Valerien Ismael#Emre Belözoğlu

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