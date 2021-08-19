Son Dakika: Bakambu Fenerbahçe transferinde son durum! Bonservisi...

Vitor Pereira’nın kadroda görmeyi çok istediği Cedric Bakambu için çalışmalar sürüyor. Kariyerini yeniden Avrupa’da sürdürmek isteyen Kongolu yıldız, Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardı. Bakambu’nun amacı, bonservisini eline alarak Sarı-Lacivertliler’e transfer olmak. Yönetim de bu nedenle aceleci davranmadan beklemeye geçti.

FESİH İŞLEMLERİ BAŞLADI



Tecrübeli hücum oyuncusu, kulübü Beijing Guoan’ın ödemelerde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle sözleşme fesih sürecini başlattı. Şu anda tatilde olan yıldız futbolcu, Çin ekibiyle görüşmeleri sürdüren menajeri Jonathan Barnett’tan gelecek haberleri beklemeye başladı.

OLUMLU HABER BEKLENİYOR



Barnett’tan fesih konusunda olumlu haber gelirse, Bakambu ve menajeri İstanbul’da buluşarak Fenerbahçe ile masaya oturacak. Taraflar, resmi sözleşmeye imza atarak transferi noktalayacak.

BAKAMBU MİLLİ TAKIMA GİDECEK



Çin'de aralık ayına kadar lig maçı yok. Cedric Bakambu bu nedenle Fransa'da tatilde. Önümüzdeki günlerde ise ülkesi Kongo'ya giderek milli takıma katılacak. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 1 Eylül'de Tanzanya'ya, 5 Eylül'de ise Benin'e karşı ter dökecek olan Bakambu, bu süreçte Beijing Guoan'dan bonservisini almaya çalışacak.

40 MİLYON EURO ÖDENDİ



Eğer Bakambu'nun sözleşme sorunu çözülürse, milli takım kampından ayrılıp İstanbul'a gelerek Fenerbahçe'ye imza atıp ülkesine geri döneceği öğrenildi. Beijing Guoan, 2018'in ocak ayında yıldız futbolcu için Villareal'e 40 milyon Euro bonservis ödemişti.

ÇİN'DE BAŞARILI PERFORMANS



Türkiye'de daha önce Bursaspor formasını da giyen Cedric Bakambu, bugüne dek Çin Süper Lig'inde çıktığı 66 maçta 45 gol 19 asistlik performans sergiledi