Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Sörloth için tek engel! Beşiktaş'ın Gedson planı... Trabzonspor'da milli futbolcuya veto... Galatasaray...
Süper Lig'de yeni sezon başladı, bir yandan da transfer hareketliliği devam ediyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ve diğer Süper Lig kulüplerinin transfer çalışmaları sürüyor. Günün öne çıkan transfer haberlerini sizler için derledik.
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Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de ilk hafta geride kalırken takımlar transfer çalışmalarını da tüm hızıyla devam ettiriyor. Günün öne çıkan transfer haberlerini sizler için derledik...
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BEŞİKTAŞ'TAN KAAN AYHAN AÇIKLAMASI
Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, İsmail Er'e yaptığı açıklamada "Takımın sadece stoper eksiği var. Kaan Ayhan ile görüşmelerimiz sürüyor. Birkaç güne kadar netleşir. Kulübünden haber bekliyoruz. Taraftarlarımız güçlerini hissettirsinler." dedi.
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BAKAMBU - FENERBAHÇE
Vitor Pereira’nın kadroda görmeyi çok istediği Cedric Bakambu için çalışmalar sürüyor. Kariyerini yeniden Avrupa’da sürdürmek isteyen Kongolu yıldız, Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardı. Bakambu’nun amacı, bonservisini eline alarak Sarı-Lacivertliler’e transfer olmak. Yönetim de bu nedenle aceleci davranmadan beklemeye geçti. Tecrübeli hücum oyuncusu, kulübü Beijing Guoan’ın ödemelerde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle sözleşme fesih sürecini başlattı. Şu anda tatilde olan yıldız futbolcu, Çin ekibiyle görüşmeleri sürdüren menaJeri Jonathan Barnett’tan gelecek haberleri beklemeye başladı. Barnett’tan fesih konusunda olumlu haber gelirse, Bakambu ve menaceri İstanbul’da buluşarak Fenerbahçe ile masaya oturacak. Taraflar, resmi sözleşmeye imza atarak transferi noktalayacak. (Fanatik)
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DOĞAN ALEMDAR - RENNES
Kayserispor, kaleci Doğan Alemdar'ın Ligue 1 takımlarından Rennes'e transfer olduğunu açıkladı. Fransız ekibinin Kayserispor'a 3.5 milyon euro bonservis ücreti ödeyeceği belirtiliyor. Ayrıca sonraki satıştan yüzde 20 pay anlaşması yapıldığı kaydediliyor.
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DEMBA DA'dAN SÜRPRİZ AYRILIK!
Başakşehir'den ayrıldıktan sonra İsviçre ekibi Lugano ile 1 yıllık sözleşme imzayalan Demba Ba, kulübün sahibinin değişmesinin ardından takımdan ayrıldı. Lugano formasıyla yalnızca 3 maçta görev alan Senegalli futbolcunun İsviçre kariyeri sadece 47 dakika sürmüş oldu.
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SERDAR AZİZ İÇİN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI
Beşiktaş'ın Kaan Ayhan transferini sonuçlandıramaması halinde Fenerbahçe ile Serdar Aziz için masaya oturacağı ve transferi bitireceği iddia edilmişti. Transfer iddiaları hakkında Haber Global'e konuşan Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, "Bazı teklifler oldu ancak Serdar bu yıl Fenerbahçe'de kalacak" dedi.
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ABDULLAH AVCI'DAN UMUT MERAŞ'A VETO
Trabzonspor'un sol bek konusundaki ilk hedeflerinden biri olan Umut Meraş için kulübü Le Havre ile 1.4 milyon Euro'ya anlaşmaya varılmıştı. Ancak Abdullah Avcı'nın, tecrübeli futbolcuya onay vermediği öğrenildi. (Fanatik)
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MAME THIAM - KONYASPOR
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Mame Thiam için Antalyaspor, Göztepe ve Sivasspor'un talip olduğu belirtiliyordu. Ayrıca Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın, 28 yaşındaki golcü oyuncunun transferi için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüştüğü ve oyuncuyu resmen istediği iddia edilmişti. Son dönemde bu transfer için devreye giren Konyaspor'un, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Yeşil-beyazlıların 1 milyon euro karşılığında Mame Thiam'ı kadrosuna katacağı ve bonservisi 3 taksitle ödeyeceği kaydedildi.
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KENEDY - FENERBAHÇE
Süper Lig'de ilk haftayı Adana Demirspor galibiyeti ile kapatan Fenerbahçe'de gözler yeniden transfere çevrildi. Sarı lacivertlilerin bir forvet ve sol kanat takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Bu doğrultuda flaş bir isim gündeme geldi. Akşam'ın haberine göre hedefteki isim Chelsea'nin Brezilyalısı Kenedy. Son 4 sezondur çeşitli kulüplerde kiralık oynayan 25 yaşındaki Sambacı için İngiliz ekibine kiralama teklifi yapıldı ancak Everton da oyuncuyu istiyor.
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OZAN TUFAN - WATFORD
Fenerbahçe'de Ozan Tufan dönemi resmen sona eriyor... Vitor Pereira ile birlikte beklediği süreleri alamayan Ozan Tufan, Premier Lig ekibi Watford'a transfer oluyor. Fenerbahçe ile Watford kulübü, 26 yaşındaki oyuncunun kiralık transferi konusunda anlaştı. İngiliz ekibi, Fenerbahçe'ye kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro ödeyecek. Ayrıca anlaşmada yer alan maddeye göre, Watford'un ligde kalması halinde sene sonunda 7.5 milyon euro değerindeki zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. 26 yaşındaki oyuncunun kısa süre içerisinde İngiltere'ye giderek resmi sözleşme imza atması bekleniyor.
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SÖRLOTH TRANSFERİNDE ENGEL: LENA SELNES
Fenerbahçe , forvet transferini sonlandırmak için yoğun bir mesai harcıyor. Gündeme birçok isim geliyor ancak Sarı-Lacivertliler'in öncelikli hedefi Alexander Sörloth… Fenerbahçe Yönetimi, Alman ekibi Leipzig ile görüşmelerini sürdürüyor. Sarı Kanarya, Alman kulübüyle parasal konularda anlaşmaya yaklaştı. Ancak önünde başka bir engel var. Yıldız oyuncunun sevgilisi Lena Selnes, transferin önündeki tek engel olarak duruyor. Fenerbahçe taraftarları sosyal medyadan Sörloth'a sürekli, 'Come to Fenerbahçe' mesajları atıyor. Selnes Yenge ise bu mesajlara sürekli 'No' cevabını veriyor. Fenerbahçe Yönetimi'nin Sörloth ve kız arkadaşını ikna etmek için farklı formüller üzerinde durduğu öğrenildi. (Sabah)
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BEŞİKTAŞ'IN GEDSON PLANI
Beşiktaş'ta orta sahaya yapılacak takviye için ilk hedef olan Gedson Fernandes için bekleyiş sürerken, temas kurulan bir diğer isim Lucas Fernando Martins gelmeye hazır olduğunu açıkladı. Gedson Fernandes'i tekrar kiralamak isteyen Galatasaray'ın, Benfica'nın istediği 12 milyon Euro'luk bonservis bedelini ödemesini Siyah-Beyazlılar mümkün görmüyor. Beşiktaş, kadroda yeteri kadar şans bulamayacağı için ayrılmak isteyen 22 yaşındaki başarılı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Benfica'nın da bonservisiyle bir kulübe satamaması halinde Devler Ligi'nde yer alan bir takıma düzenli oynama koşuluyla Gedson'u kiralık gönderebileceği belirtildi. Bu durumda Beşiktaş, Devler Arenası'nı avantaj olarak görüyor. Benfica ile bu doğrultuda temaslarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, Gedson transferini çözememesi halinde son olarak 3 gün önce görüştüğü Fernando ile resmi sözleşme görüşmelerine başlayacak. 29 yaşındaki futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor. (Sabah)
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PABLO GALDAMES - GALATASARAY
Transferde Aliou Dieng, Gedson Fernandes gibi oyuncuların peşinden koşan Galatasaray bu transferleri henüz imza aşamasına getiremedi. Bu sırada İtalyan basınından da bir iddia geldi. Ünlü gazeteci Nico Schira'nın haberine göre Sarı-Kırmızılılar, Velez Sarsfield ile kontratı sona eren ve boşa çıkan Pablo Galdames'in peşinde. Şilili yıldızın bonservisinin bulunmaması Aslan'ı cezbediyor ancak bu transferin önünde ciddi bir engel var. 3 İtalyan takımı daha başarııl ön liberoyu gündemine almış durumda. Galdames'in ilk tercihinin Serie A olduğu ancak Cimbom'dan gelen teklifi de göz ardı edemediği belirtildi.