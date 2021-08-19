Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Sörloth için tek engel! Beşiktaş'ın Gedson planı... Trabzonspor'da milli futbolcuya veto... Galatasaray...

BEŞİKTAŞ'IN GEDSON PLANI Beşiktaş'ta orta sahaya yapılacak takviye için ilk hedef olan Gedson Fernandes için bekleyiş sürerken, temas kurulan bir diğer isim Lucas Fernando Martins gelmeye hazır olduğunu açıkladı. Gedson Fernandes'i tekrar kiralamak isteyen Galatasaray'ın, Benfica'nın istediği 12 milyon Euro'luk bonservis bedelini ödemesini Siyah-Beyazlılar mümkün görmüyor. Beşiktaş, kadroda yeteri kadar şans bulamayacağı için ayrılmak isteyen 22 yaşındaki başarılı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Benfica'nın da bonservisiyle bir kulübe satamaması halinde Devler Ligi'nde yer alan bir takıma düzenli oynama koşuluyla Gedson'u kiralık gönderebileceği belirtildi. Bu durumda Beşiktaş, Devler Arenası'nı avantaj olarak görüyor. Benfica ile bu doğrultuda temaslarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, Gedson transferini çözememesi halinde son olarak 3 gün önce görüştüğü Fernando ile resmi sözleşme görüşmelerine başlayacak. 29 yaşındaki futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor. (Sabah)