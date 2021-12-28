Son Dakika: Aziz Yıldırım'dan Yargıtay'ın 3 Temmuz kararı sonrası ilk açıklama

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
81 ilde operasyon Eş zamanlı baskın: Hepsi ele geçirildi81 ilde operasyon! Eş zamanlı baskın: Hepsi ele geçirildi#Operasyon
Tarihi karar sonrası Aziz Yıldırımdan ilk açıklamaTarihi karar sonrası Aziz Yıldırım'dan ilk açıklama#Fenerbahçe
Delmicron dünyayı ayağa kaldırdı... Ve gerçek ortaya çıktıDelmicron dünyayı ayağa kaldırdı... Ve gerçek ortaya çıktı#Koronavirüs
Ünlü şirkette miras kavgası 4 ay önce hayatını kaybetmiştiÜnlü şirkette miras kavgası! 4 ay önce hayatını kaybetmişti#KOM Mayo
TeftişTeftiş#Nureddin Nebati
Taksiciler odası seçimlerinde şok iddialar Başkan tefeciden borç mu aldı Aday isim korsan taksici miTaksiciler odası seçimlerinde şok iddialar! Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday isim korsan taksici mi?#İTEO
Kızlarını istismar eden eşinden boşanmak istedi, hayatı kâbusa döndüKızlarını istismar eden eşinden boşanmak istedi, hayatı kâbusa döndü#Diyarbakır
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... Saniye saniye kameradaSosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... Saniye saniye kamerada#ABD
Korkutan uyarı... Gizli salgın Kovidden daha büyük olacakKorkutan uyarı... 'Gizli salgın' Kovid'den daha büyük olacak! #Çiftlik Hayvanı
Balotelli, G.Saray ve çılgın rakam: Paraları varsa görüşürüzBalotelli, G.Saray ve çılgın rakam: Paraları varsa görüşürüz#Balotelli
Kripto para piyasalarında şok Satışlar hızlandı... İşte sebebiKripto para piyasalarında şok! Satışlar hızlandı... İşte sebebi#Kripto Para
Tokatın bedeli ağır oldu Semiha Yankı’ya mahkemeden kötü haberTokatın bedeli ağır oldu! Semiha Yankı’ya mahkemeden kötü haber#Semiha Yankı
Burası Arnavutköy Mahalleli isyan etti: Dışarı çıkamıyoruzBurası Arnavutköy! Mahalleli isyan etti: Dışarı çıkamıyoruz#İstanbul
Gündem pitbull saldırıları... Suçlu hayvanlar mı yoksa sahipleri miGündem pitbull saldırıları... Suçlu hayvanlar mı yoksa sahipleri mi?#Pitpull
En son Parise gitmişlerdi... Ayrılığın perde arkasıEn son Paris'e gitmişlerdi... Ayrılığın perde arkası!#Demet Özdemir
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Aziz Yıldırım'dan Yargıtay'ın 3 Temmuz kararı sonrası ilk açıklama

#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Aziz Yıldırım Fenerbahçe
Son Dakika: Aziz Yıldırımdan Yargıtayın 3 Temmuz kararı sonrası ilk açıklama

Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetici arkadaşları, Yargıtay'ın 3 Temmuz sürecinin ardından verdiği onama kararının ardından açıklama yaptı.

Haberin Devamı

İstanbul 13. Ağır Ceza mahkemesinin Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu ile diğer isimler hakkında verdiği beraat kararı, Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından onandı. Aziz Yıldırım cephesinden konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

Gözden Kaçmasın

Yargıtay, Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticiler için verilen beraat kararlarını onadıYargıtay, Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticiler için verilen beraat kararlarını onadıHaberi Görüntüle

Aziz Yıldırım ve Dava Arkadaşları ortak basın açıklaması şöyle;

Büyük Fenerbahçe taraftarı ve Yüce Türk Milleti’ne,

Bizler, bir pazar sabahı, ne ile suçlandığımızı bilmeden, bir çoğu bugün firari olan ya da hukuk önünde hesap veren, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne düşman odaklar tarafından kumanda edilen dönemin yargı mensuplarının kumpas kararı ile göz altına alındık.

Türkiye Cumhuriyeti’nin en nadide unsurlarından biri olan Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Başkanı, yöneticileri, onurlu temsilcileri olarak, tamamı ile yalan, kendi içerisinde dahi bir çok çelişkiyi barındıran safsatalar ile tiyatro bir yargılama ile Fenerbahçe’mizden, ailelerimizden, özgürlüklerimizden, işlerimizden 1 yıl boyunca mahrum bırakıldık.

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçe istiyordu, Acun Ilıcalı talip oldu Vedat Muriqi iddiası...Fenerbahçe istiyordu, Acun Ilıcalı talip oldu! Vedat Muriqi iddiası...Haberi Görüntüle

Tutuklu olduğumuz süreçte, FETÖ örgütü ülkemizde, bir çok fay hattı yaratmaya çalışarak, sporseverleri birbirine düşman etmek için tüm enstrümanlarını kullandı. Geleneksel medyasıyla, spor medyasıyla, dijital medyasıyla, yargısıyla, polisiyle ülke içerisinde bizleri suçlu, Fenerbahçe’yi şaibeli göstermek için topuyla tüfeğiyle faaliyet gösteren söz konusu terör örgütü, bu faaliyetleriyle asıl amacı olan 15 Temmuz Kalkışmasına zemin hazırladı. Bizler bunu o günlerde fark etmiştik ve “Ne şikesi, memleket elden gidiyor” dedik. Fenerbahçe Camiası durumun vahametinin hep farkındaydı ama, konuya salt Fenerbahçe düşmanlığıyla bakanların durumun ciddiyetini anlaması maalesef biraz zaman aldı.

Bizler özgürlüğümüzden olduk, Metris Cezaevi’nde olduğumuz süre boyunca yapılan hiçbir baskıya boyun eğmedik, haklı olduğumuzu her dakika haykırdık. Hakkımızda çıkarılan tüm yalanlarla mücadele ettik. Bu sırada her şeyimiz, Fenerbahçe’miz ise finansal olarak zayıflatıldı, futbolcularını kaybetti, şampiyonluğu son dakikada elinden alındı, sponsorlarından oldu. Herkesin sorumluluk almaktan kaçındığı, dokunma yanarsın denen bir dönemde, sadece taraftarlarımızdan aldığımız destek ve güçle gözü kara bir mücadeleye giriştik. Hakkımızda ferman buyrulan hapis cezasına yurt dışından özel uçak tutarak geldik. Kaçmadık. Sorulan her şeyin cevabını verdik.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Ali Koçtan Yargıtayın 3 Temmuz kararıyla ilgili açıklamaAli Koç'tan Yargıtay'ın 3 Temmuz kararıyla ilgili açıklamaHaberi Görüntüle

Bugün gelinen noktada, evrensel hukukun temel ilkelerine aykırı bir biçimde 10 yıldır kanıtlamaya çalıştığımız “MASUMİYETİMİZ” Yargıtay’ın beraat kararlarını onaylamasıyla tescillenmiş oldu. Bizler için, 2011 Mayıs’ında Sivas’ta attığımız 4.golden sonra tartışmaya kapalı olan gerçeği bu vesileyle bir kez daha haykırıyoruz, 2010-2011 sezonu şampiyonu, adıyla, takımıyla, taraftarıyla, FENERBAHÇE!

Haberin Devamı

Evlatlarımızın saçlarını koklayamadığımız, sevdamız Fenerbahçe’yi soluyamadığımız, sevdiklerimize dokunamadığımız günlerden bugünlere, bizleri hiç yalnız bırakmayan Fenerbahçe taraftarına ve sürece olumlu anlamda katkı sunan, bununla birlikte adaletin tecil etmesinde rol oynayan tüm siyasilere ve yargı mensuplarına teşekkür ederiz.

Tutuklandığımız ilk günden beri yanımızda olanları, Topuk Yaylasında Caddede, Silivri de Metris de Çağlayan da bizlere destek olup bu karanlık yapıya karşı yürüyenleri, stadımızı doldurup masumiyetimizi haykıran kadınlarımızı ve çocuklarımızı, tutsak günlerimizde korkusuzca bizi ziyarete gelip moral verenleri hayatımızın en değerli anıları içinde daima yaşatacağız. Dokunma yanarsın tehdidi ile arkasına bakmadan çekip gidenleri, destek veriyormuş gibi gözüküp arkamızdan kurulan kumpasa yardımcı olanları da asla unutmayacağız.

Şimdi Fenerbahçe’ye ve bizlere 10 yıldır bu acıları yaşatan tüm herkesin hesap verme vakti, sabırsızlıkla bekliyoruz! “Darağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe” diyen

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Aziz Yıldırım Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı Aday olan isim korsan taksici mi

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor! Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday olan isim korsan taksici mi?

#İTEO
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs
İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar

BAKMADAN GEÇME!

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı Aday olan isim korsan taksici mi

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor! Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday olan isim korsan taksici mi?

#İTEO
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs
İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar