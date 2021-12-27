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Son Dakika: Yargıtay, Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticiler için verilen beraat kararlarını onadı

#Fenerbahçe#Yargıtay#Fenerbahçe Yargıtay Kararı
Son Dakika: Yargıtay, Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticiler için verilen beraat kararlarını onadı

İstanbul 13. Ağır Ceza mahkemesinin Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu ile diğer isimler hakkında verdiği beraat kararı, Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından onandı. Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu, "3 Temmuz 2011'de başlayan ceza yargılaması süreci bugün sona ermiştir." şeklinde bir paylaşım yaptı.

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3 Temmuz 2011'de başlayan 'Futbolda Sözde Şike Kumpası' davasında ceza yargılaması süreci bugün sona erdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza mahkemesinin Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu ile diğer isimler hakkında verdiği beraat kararı, Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Mosturoğlu şunları yazdı:

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu beraat kararının onanmasının ardından paylaşımda bulundu.

"3 Temmuz 2011 de başlayan, ceza yargılaması süreci bugün sona ermiştir.İst.13.Ağır Ceza Mahkemesinin Sn. Aziz Yıldırım,Sn.İlhan Ekşioğlu, ben ve yargılanan diğer dava arkadaşlarımız için vermiş olduğu BERAAT KARARI Yrg. 5.Ceza Dairesi tarafından ONANMIŞTIR. Camiamıza hayırlı olsun."

Son Dakika: Yargıtay, Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticiler için verilen beraat kararlarını onadı

Son Dakika: Yargıtay, Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticiler için verilen beraat kararlarını onadı



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