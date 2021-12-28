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Son Dakika: Fenerbahçe istiyordu, Acun Ilıcalı talip oldu! Vedat Muriqi iddiası...

#Fenerbahçe#Vedat Muriqi#Acun Ilıcalı

Skor üretme konusundaki sıkıntıyı aşmak için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi, Vedat Muriqi ve Aaron Boupendza’yı bitirmeye kararlı. Ancak Vedat Muriqi transferinde Acun Ilıcalı gerçeği ortaya çıktı...

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Fenerbahçe , Süper Lig ’in ilk yarısını en çok gol beklentisi yaratan (32.53 xG) ve en fazla isabetli şut çeken (106) takımı olarak tamamladı. Ancak bu rakamlar, tabelaya beklendiği kadar iyi yansımadı. Sarı-Lacivertliler 19 maçta 31 gol atarken, sadece 4-0’lık Rizespor maçında 2’den fazla gol sevinci yaşadı.

Fanatik'in haberine göre; skor üretme konusundaki sıkıntıyı aşmak için kolları sıvayan yönetim, Vedat Muriç ve Aaron Boupendza’yı bitirmeye kararlı. Lazio’nun gözden çıkardığı Muriç, Fenerbahçe’ye dönmeyi çok istiyordu.

Ancak Acun Ilıcalı’nın satın aldığı Hull City’nin de Kosovalı forvet için devreye girdiği iddia edildi. Sarı-Lacivertliler her şeye rağmen yıldız futbolcunun kendilerini tercih edeceğini düşünüyor.

Yönetim, Muriç ile yetinmeyerek geçen sezonun 22 gollü kralı Boupendza’yı da kiralamak istiyor. 25 yaşındaki oyuncuyla prensip anlaşması sağlandı, kulübü Al-Arabi ile kiralama görüşmeleri sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Vedat Muriqi#Acun Ilıcalı

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