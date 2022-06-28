Son dakika: Arda Turan kariyerine ilişkin konuştu! "Teknik direktör olmak istiyorum"

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Futbola devam edip etmeyeceği merak konusu olan Arda Turan, kariyeri hakkında birçok açıklama yaptı.

TV 100'de gelecek planlaması hakkında konuşan Arda, "Galatasaray'da oynayamayacağıma göre, futbol kariyerimi Katar'da, ABD'de, eşimin ve ailemin rahat edeceği bir yerde olur, rahat edemeyeceği bir yerde oynamayı düşünmüyorum. Süper Lig'de herhangi bir takımda oynamayı düşünmüyorum." dedi.

"EKİBİMİ TOPLUYORUM"

Teknik direktörlükle ilgili Turan “Alttan bir takımı alıp UEFA Kupası final yolculuğuna giden bir hikaye olsa ona hizmet etmek isterim ama onun dışında futbol oynayacağımı düşünmüyorum. Teknik direktör olmak istiyorum, iyi bir teknik direktör olacağımı düşünüyorum. Çalışıyorum, ekibimi topluyorum. Kerem Yavaş var Şenol Güneş’in yardımcılığını yaptı. Emrah Karakovan var, A Milli Takımın kaleci antrenörü. O isterse onu oradan alacağım. Rijkaard’ın yardımcılığını yapmış Carlos var. Atletico Madrid’den yardımcı antrenörlük yapmış Oscar var. Böyle bir ekiple hocalık yapmak istiyorum.” diye konuştu.

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SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'A İSTEDİ

Sergen Yalçın'ın kendisine Beşiktaş'a gelmesi için transfer teklifinde bulunduğunu söyleyen Arda Turan, "Sergen Yalçın'ı canım kadar severim. Benim sıkıntılar yaşadığım günlerimde bana telefon açtı, 'Beşiktaş'a gelmek ister misin?' dedi. Bana muhteşem sahip çıktı. Dost dediğim insanların çıkmadığı kadar sahip çıktı." şeklinde konuştu.

"BARCELONA'YI ELEYEBİLİRDİK"

Avrupa Ligi'nde Barcelona eşleşmesiyle ilgili konuşan Arda, "Biz Barcelona'yı eleyebilirdik. Frankfurt'un oynadığını Galatasaray da oynadı. Frenkie, Pedri, Gavi; bunlar gencecik çocuklar ve baskıda kırılabilirler. Ben, Barcelona'ya karşı iyi oynadım diye mutlu olmak istemiyorum. Benim başarı standardım bu değil." dedi.

"TARİHİN EN İYİ TEKNİK DİREKTÖRÜ OLMAK İSTİYORUM"

Fatih Terim ile arasında geçen bir konuşmadan bahseden Arda Turan, "Tarihin en iyi teknik direktörü olmak istiyorum. Bunu Fatih Hoca'nın ağzından duyduğum için söylüyorum, 'Beni geçebilirsin' dedi. Onun için de deneyeceğim. 'Beni bir tek sen geçebilirsin' dedi." ifadelerini kullandı.

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"JÜBİLE FALAN İSTEMİYORUM"

"Galatasaray’ın bazı yönetim kurulu, genel kurul üyeleri beni sevmiyormuş gibi hissediyorum" diyen Turan "Çok kötü bir şey. Ben, Galatasaray’ı hep seveceğim. Taraftar benim canım. Genel kurul beni sevmiyor, niye bilmiyorum, herhalde onlar da 13 milyon Euro kazandırdı. Galatasaray’ı sevmenin bu kadar suç olduğu bir hayat olabilir mi? Son 2 maçı Aslantepe’de bile izlemedim, futbolu bırakıyordum ben. Jübile falan istemiyorum. Nezaket istemiyorum, Galatasaray başarılı olsun." diye konuştu.