Galatasaray'da İsmail Çipe ile yollar ayrıldı! Sözleşme detayı... | Transfer Haberleri

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Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Fernando Muslera'nın sakatlığından sonra kaleyi devralan ve gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefindeki isim olan İsmail Çipe hakkında gelişme yaşandı.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimde hazırlıklarına başlayan Sarı-Kırmızılılarda sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek olan İsmail Çipe ile yollar ayrıldı. Ajansspor'un haberine göre; Çipe'ye kulüp bulması için izin verildi.

İsmail Çipe'nin Galatasaray performansı

Galatasaray'da bu sezon 9 maçta forma giyen İsmail Çipe kalesinde 13 gol gördü. İsmail Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Denizlispor maçında yediği hatalı gollerle gündem olmuştu.

Karagümrük, Tuzla ve Kayseri'ye kiralandı

2015-2016 sezonunda G.Saray'la profesyonel sözleşme imzalayan İsmail Çipe, Karagümrük, Tuzlaspor ve Kayserispor'da kiralık olarak forma giymişti.