Son dakika: Anadolu Efes ile Galatasaray arasında 'koltuk' krizi! Ergin Ataman'dan Burak Elmas açıklaması

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Anadolu Efes ile Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final serisinde karşılaşıyor. Serinin ilk maçını 70-105 kaybeden Anadolu Efes, dün akşam oynanan ikinci maçı 91-77 kazanarak durumu 1-1'e getirdi.

3 GALİBİYETE ULAŞAN FİNALE YÜKSELECEK

Üç galibiyete ulaşan serinin başında saha avantajı Anadolu Efes'teydi ancak ilk maçı kazanan Galatasaray Nef, saha avantajını eline aldı. Galatasaray, ev sahibi olarak oynayacağı 3. ve 4. maçları kazanması halinde Anadolu Efes'in ev sahipliğine yani 5. maça dönmeden finale yükselmiş olacak.

SAHA İÇİ KOLTUK KRİZİ YAŞANDI! BURAK ELMAS SALONU TERK ETTİ

İki takımın ortak olarak kullandığı Sinan Erdem Spor Salonu'nda Anadolu Efes ev sahipliğinde oynanan ikinci maçta 'yer' krizi yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp başkanı Burak Elmas, kendisine ve ailesine saha içi tribünde yer ayrılmaması ve gereğinden fazla bekletilmesi gerekçesiyle maçı izlemeden salonu terk etti.

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Galatasaray Basketbol Şubesi'nin başındaki Erden Timur da saha kenarından yer bulamadığı için mücadeleyi takımın benchinin arkasından takip etti.

ANADOLU EFES: AYRILAN YERLERDEN VE KOLTUK SAYISINDAN MEMNUN KALINMADI

Anadolu Efes cephesinden DHA'ya ulaşan bilgiye göre ise başkan Burak Elmas, kendisine ve ailesine ayrılan yerlerden memnun kalmayarak başka koltuk istedi. İstenen yerler ise kombineli taraftar koltuğu olduğu için bu istek karşılanamadı. Mavi-beyazlı kulüp yetkilileri Galatasaray için saha kenarı tribününden 4 koltuk ayrıldığının da altını çizdi.

ERGİN ATAMAN'DAN AÇIKLAMA: KENDİ AİLEMİ KALDIRIR ONLARI OTURTURDUM

Galatasaray ile lig ve EuroCup şampiyonluğu yaşamış, ayrıca kulüp üyesi olan Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Ataman açıklamasında şu ifadeleri kullandı.

"Efes maçlarında saha içi ön koltukların tamamı sezonluk kombinedir. Buna rağmen kombine sahiplerinden rica edilip başkan ve eşine 2 kişilik yer, çocukları için de tam karşılarında benim kombinelerimin olduğu ve Galatasaraylı misafirlerimin oturduğu Cem Kınay ve Ömer Mısırlı’nın yanında yer verilmiş ancak başkan birlikte oturma ısrarı nedeniyle federasyon koltukları da dolu olduğu için salondan ayrılmış. Kaldı ki 2 kulüp maçlardan önce loca tahsisi konusunda anlaşmış ve kendilerine zaten loca da tahsis edilmişti. Burak Elmas ve ailesi benim çok değer verdiğim insanlardır ve önceden haberim olsa, en iyi koltuklarda benim misafirim olurlar, ailemi kaldırır, onları oturturum."

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"GALATASARAYLI TARAFTARLARIN ÇIKARTILMASI KONUSU İSE TAMAMEN BİZİM DIŞIMIZDA"

"Saha güvenlik görevlileri de Anadolu Efes ve Galatasaray’ın Sinan Erdem Spor Salonu’nda ortak kullandığı şirket. Galatasaraylı taraftarların çıkartılması konusu ise tamamen bizim dışımızda, emniyetin var olan deplasman yasağının uygulanmasıdır. Ayrıca birinci maçta Efes’in iyi niyetli şekilde Galatasaraylı sporcuların aileleri için tahsis ettiği yere de Galatasaraylı yöneticiler tarafından 40-50 kişilik taraftar doldurulmuş, oradan tezahürat yapılmış ve yine emniyet müdahale etmek zorunda kalmıştı."

"TANSİYON YÜKSELTMEYE GEREK YOK, GALATASARAY TARAFTARI ZATEN EN AĞIR ATMOSFERİ OLUŞTURUR"

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"Yarın başlayacak olan Galatasaray iç saha maçları için tansiyon yaratılmaya çalışılıyorsa, buna hiç gerek yok. Zaten Galatasaray taraftarı her bulunduğu ortamda geçmişte ve bugün en ağır atmosferi yaratmıştır."

"MAÇTAN SONRA OĞLUMLA BERABER SÖZLÜ TACİZ VE SALDIRIYA UĞRADIM"

"Maçtan sonra oğlum Sarp ile birlikteyken Sinan Erdem Spor Salonu otopark çıkışında 25-30 kişilik bir taraftar grubunun sözlü taciz ve saldırısına uğradığımda buna karşılık vermiş olsam, şu an çok farklı şeyler konuşuyor olurduk. Ancak biz her spor adamına düşen görev gibi bu durumlarda ortamı alevlendirmek değil, saygın bir şekilde spor yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Tüm Avrupa bugün Anadolu Efes takımını ve Türk basketbolunu konuşurken, en büyük dost tarafından bu algının yaratılmasına çok üzüldüm."

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"BURAK ELMAS'TAN ÖZÜR İLİYORUM"

"yrıca değerli başkanımız keşke bu duyarlılığı, ocak ayında Haber Türk’te Fatih Altaylı’nın programına çıktığında, başta kendisini ve mevkisini, Biz Galatasaray taraftarlarını rencide eden tanıtıma da tepki gösterip programı terk edip aynı hassasiyeti gösterebilseydi. Yine de kendisine karşı dün bazı görevlilerin anında çözüm üretememeleri nedeniyle bir yanlış yapıldıysa, ben Efes takımının başantrenörü olarak özür diliyorum. Bizler dostuz ve aile içinde her sorunu çözecek sevgi bağımız kimse tarafından kopartılamaz. Avrupa şampiyonluğu yolunda bize gönülden destek veren tüm Galatasaray camiasına ve büyük Galatasaray taraftarlarına da bir kez daha teşekkür ediyorum."

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BURAK ELMAS VE AİLESİ İLK MAÇI SAHA KENARINDAN İZLEMİŞTİ

Galatasaray başkanı Burak Elmas ve ailesi, farklı galibiyetle kazandıkları ilk maçı saha kenarından takip etmişti. Galatasaraylı futbolcu Arda Turan da karşılaşmayı yine saha kenarından izlemişti. Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek iki maçı da locadan takip etti.

GALATASARAY - ANADOLU EFES MAÇLARI NE ZAMAN?

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final serisinda 3. ve 4. maçlar Galatasaray ev sahipliğinde yinen Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. 3. maç

31 Mayıs Salı günü saat 20:30'da, 4. maç ise 2 Haziran Perşembe günü 20:30'da başlayacak. Gerekmesi halinde serinin 5. maçı Anadolu Efes ev sahipliğinde 4 Haziran cumartesi günü oynanacak.