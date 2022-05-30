Türk futbolunda çok farklı bir başkan profili; Murat Özkaya ve Eyüpspor...

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Maç önü top toplayıcı çocuklarla saha kenarında sohbet eden, tribüne çıkıp taraftarı motive etmeye çalışan, yeri geldiğinde kavgaları ayıran, küme düşen takım oyuncularını teselliye ilk koşan, kazansa da kaybetse de takımının yanında duran ve rakibi tebrik etmeyi bilen farklı bir başkan profili; Murat Özkaya...

Saha dışında çizdiği profille Türk futboluna değer katan isimlerden Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Bandırmaspor'la oynanan gergin serinin ardından da büyük takdir topladı.

İki takım arasında geçmişten gelen gerginlik Play-Off serisine taşınırken, Eyüp'te ve Bandırma'da oynanan karşılaşmalarda tribün olaylarına rağmen karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluş kameralarına güzel görüntüler yansıdı.

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Geçtiğimiz hafta sahaya inerek küme düşen Kocaelispor oyuncularını tek tek teselli eden Başkan Özkaya, Suat Arslanboğa'nın eleştiri topladığı maçta; çok konuşulan penaltı kararı ve iptal edilen gol tartışmalarına karşın, Play-Off yarı finalinde elendikleri Bandırmaspor oyuncularını tebrik etmek için sahaya indi. Kendi takım oyuncularını teselli eden Özkaya, rakip takım oyuncularına da final başarısından ötürü tek tek kutladı.

👏 Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın RH Bandırmasporlu oyunculara tebriği



🗣️ Tunç Kayacı: "Türk futbolu adına umutlandım. Bu kadar yatırım yapmış bir başkanın, rakip takımı tebrik etmesi çok özel bir görüntü." #SüperLigYolu pic.twitter.com/SV1rRZsZ7S — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 29, 2022

EYÜPSPOR'UN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Futbola Beşiktaş altyapısında başlayan ve bir süre oynadıktan sonra Galatasaray basketbol takımında forma giyen Murat Özkaya, doğup büyüdüğü Eyüpspor'da başkanlık görevine gelerek kulübün çehresini değiştiren isim oldu.

Başkan Özkaya, göreve gelir gelmez ilk olarak kulübün 13 milyon TL olan borcunu kapattı ve tüm temlikleri kaldırdı.

2019-20 sezonunda 2. Lig'de küme düşme hattında göreve başlayan Özkaya yönetiminde Eyüpspor, önce ligde kalmayı başardı.

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PANDEMİDE ÖZEL ÜNİVERSİTE YURDU KİRALANDI

Pandemi döneminde bulaşı riskini engellemek için özel tedbirler alan Özkaya, riski en aza indirmek için mevcut tesislerde kalan futbolcular için bir üniversitenin yurdunu kiralamıştı.

Tesislerde aynı odada iç içe kalıyorlardı ve hatta bazı odalarda 7-8 futbolcu bir aradaydı. Bunun önüne geçmek için özel bir üniversitenin pandemi nedeniyle boş olan yurdunu kiraladık ve futbolcularımız birer kişilik odalarda steril koşullarda kaldılar. Öyle ki, aynı mevkide oynayan futbolcularımızı birbirlerine en uzak odalara koyarak virüsün takımımızı etkilememesi için çaba gösterdik MURAT ÖZKAYA

2. LİG'DE TÜM ZAMANLARIN PUAN REKORU



Eflatun sarılı takım, bir sonraki sezon lig standartlarında güçlü bir kadro kurarak tarihi bir şampiyonluk elde etti. 34. hafta maçında deplasmanda 1922 Konyaspor’u 1-0 mağlup eden Eyüpspor, 2013-2014 sezonunda Altınordu FK’nın 34 maç sonunda topladığı 81 puanlık rekorunu kırdı ve puanını 82’ye çıkararak 2. Lig'de tüm zamanların en yüksek puanına ulaştı.

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TFF 1. LİG'E RENK GETİRDİ

Geçtiğimiz yıl şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükselen Eyüpspor, kulübün bir üst lige yükselmesini sağlayan teknik direktör Zafer Turan'la yola devam etti. Lige çok iyi başlangıç yapan ve ilk sezonunda şampiyonluk adayları arasında gösterilen Eyüpspor bocalama dönemine girince Zafer Turan görevi bıraktı ve yola Hamza Hamzaoğlu ile devam edildi. Buradaki doku uyuşmazlığı sonunda yollar ayrılırken göreve İbrahim Üzülmez geldi ve takımı Play-Off potasında tuttu. İstanbul'un eflatun sarılı ekibi, Bandırmaspor karşısında ilk maçta elde ettiği 1-0'lık avantajı koruyamayınca 3-0'lık skorla ligi noktaladı.

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A TAKIM TESİSLERİNİ ALTYAPIYA VERDİ

A Takım'ın yıllarca çalıştığı tesisleri altyapı için yenileyen ve Türk futboluna kazandıran Özkaya, A Takım için Kemerburgaz'da yapılan modern tesislerin de öncüsü oldu.

Eyüpspor Futbol Akademisi Altyapı Haliç Tesisleri







Eyüpspor Kemerburgaz Tesisleri





NEDEN EYÜPSPOR?

Başkan Özkaya 'Neden Eyüpspor?' sorusuna ise şu cevabı veriyor:

50 yıllık Eyüp’lüyüm. 2019 yılında başkan seçildiğimde kulübün borcu çok fazlaydı. Çalışanların bile maaşları zor ödeniyordu ancak yaptığımız çalışmalar, bulduğumuz sponsorlarla şu an itibariyle ekonomik durumu en iyi olan kulüplerden biri haline geldik. Benim amacım Eyüpspor’u sürdürülebilir ekonomik yapısı, tesisleri ve örnek stadıyla sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da en gözde semt takımlarından biri yapmak. Bunun için de çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Mevcut tarihi Eyüp Stadı’nın Avrupa’da örnekleri çokça görülen, yaşayan bir butik stat olması için proje çalışmalarımız devam ediyor. Eyüp semtinin insanlarının günlerini geçirebilecekleri, konserlere gidebilecekleri, sinema keyfi yaşayabilecekleri, alışveriş ve eğlence mekanlarının olduğu 10-15 bin kişilik bir semt stadı en büyük hayalim. Maalesef Karagümrük’ün Süper Lig’e yükseldikten sonra stadının olmaması ve iç saha maçlarını birçok farklı statta hatta şehirde oynaması bizi çok üzdü. Biz de bunu yaşamamak için şimdiden kolları sıvadık. Süper Lig’e yükseldiğimizde stadıyla tesisleriyle yönetimiyle ve tabii ki taraftarıyla örnek bir kulüp olacağız. MURAT ÖZKAYA

SIRADA STAT PROJESİ VAR

Tesisleşme ve kurumsal yapıya büyük önem veren Eyüpspor'da stat projesinin taslağı da oluşturuldu.



Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Kemerburgaz'da çok modern ve fonksiyonel bir tesis yaptıklarını anlatarak stat projelerini yakında açıklayacaklarını duyurmuştu.



Başkan Murat Özkaya, 2019-20 sezonundaki şampiyonluğun ardından Hürriyet Spor Arena'ya verdiği röportajda tesisleşme konusunda şu ifadeleri kullanmıştı:

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Bizim kısa, orta ve uzun vadeli planlarımız var, kısa vadede şampiyonluğu hedeflemiştik, orta vadede ise ilk hedefimiz altyapıya destek olmak ikincisi de stat yapımı. Bizim altyapılarımız çok kuvvetsiz. Türkiye’deki altyapılara baktığımızda bir sürü futbolcu var ancak A takım seviyesine gelememişler. Bu beni çok üzüyor ve bu yüzden biz altyapıya çok büyük destek verip güç katacağız. 5 yıl içerisinde Eyüpspor’un altyapısından çıkmış en az 10 futbolcuyu Türkiye’nin uluslararası takımlarının herhangi bir yaş kategorisinde göreceksiniz. Bunun dışında stat projemiz bizim için çok önemli çünkü bizim stadımızda sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan birçok basın mensubuna kadar herkes top oynamıştır. Bizim stadımız yeni bir dönüşümü hak ediyor, buraya güzel bir stat yapmalıyız ki 7 gün 24 saat yaşayabilsin. İçerisinde 7/24 hayat olan stadı Türkiye’de düşünenler oldu ancak hiçbiri öyle olmadı. Bizim hayalimiz bunu uygulayabilmek, statla ilgili ilk olarak zeminimizi hibrit çime dönüştürdük. Stat projemiz 2022 veya 2023 yılında başlayacak ve inşallah ilk kazmasını vurmuş oluruz. MURAT ÖZKAYA

Eyüpspor’da, Başkanı Murat Özkaya ve Asbaşkan Fatih Kulaksız, şampiyonluğun hikayesini, orta ve uzun vadeli hedeflerini, kulüp yapılanmasını ve dikkat çeken hayallerini Spor Arena’ya açıklamıştı. O röportajı hatırlıyoruz;