Son Dakika: Alanyaspor - Galatasaray sonrası fatura iki isme kesildi! "Bu oyun onlarla oynanmaz, Guardiola izlese..."

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Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Müsabakanın 39. dakikasında Wilson Eduardo ile öne geçen Aytemiz Alanyaspor'a yanıt, 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

Karşılaşmanın kalan süresinde başka gol sesi çıkmadı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Süper Lig'de 5 maçtır galibiyete hasret olan Galatasaray, alınan bu sonuçla birlikte 28 puanla 13. sırada kaldı. Aytemiz Alanyaspor'un puanı ise 39 oldu.

ALANYASPOR 10 KİŞİ KALDI

Akdeniz ekibi, 72. dakikada Juanfran'ın Ryan Babel'e yaptığı müdahaleyle kırmızı kart görmesinin ardından sahada 10 kişi kaldı.

İKİNCİ YARIDA TEK ŞUT

Galatasaray bu sezon ikinci yarısında en az şut çektiği (1) ve rakip ceza sahasında topla en az buluştuğu (1) Süper Lig maçını Alanyaspor karşısında oynadı.

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TORRENT'İN İLK PUANI

Sarı-kırmızılılarda ilk 3 maçını kaybeden teknik direktör Domenec Torrent, Alanya'da puanla tanışmış oldu.

SPOR YAZARLARI NE DEDİ?

UĞUR MELEKE: BU OYUN BERKAN-TAYLAN'LA OYNANMAZ

Eğer Pep Guardiola, dün Alanya’da sahaya çıkan iki Guardiolasever hocanın oyununu izleseydi, Atatürk’ün şu vecizesini mırıldanırdı herhalde içinden:

“Beni görmek demek, muhakkak yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, duygularımı anlıyorsanız bu kâfidir.”

Dün sahadaki iki takımdan Pep Guardiola oyununa daha çok benzeyen taraf Alanya’ydı zira.

iKi HOCANIN FELSEFELERi FARKLI

Dün Alanya’da sahaya çıkan iki teknik adamın benzer bir oyun felsefeleri var: Kaleciden başlayarak pasla oyun kurmak istiyorlar. Rakiplerini üstlerine çekmeyi, savunmada bir dengesizlik yaratmayı deniyorlar. Ve rakipleri topa sahipken de üçüncü bölgede pres yapıyorlar. Tabii ki bu oyunu oynamak için ona uygun futbolcularınız olmalı. Dün Alanya’nın savunma göbeğinde Milunovic, Mevlja ya da Awaziem değil 2000’li Furkan’ın seçilmesinin bir sebebi var mesela. Ya da merkezde Novais’le Efkan’ın oynamasının.

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ALANYA’NIN MUHTEŞEM PRES DUVARI

Dün Galatasaray neredeyse geriden oyun kurmaya her kalkıştığında Alanya pres duvarına çarptı. Berkan-Taylan ikilisiyle birinci-ikinci bölge geçişi sağlanamadı; oysa mevkidaşları Novais-Efkan mükemmele yakın yaptılar o işi. Torrent’in merkezde Berkan-Taylan tipi oyuncuların sayısını minimize etmediği sürece de Farioli’nin Alanya’ya oynattığı oyunu, yani Guardiola’ya öykünen birinci-ikinci bölge pas geçişini sağlaması mümkün değil.

TORRENT YEPYENi BiR METOT BULMAK ZORUNDA

Dün Alanya, 20 dakikayı da eksik oynamasına rağmen tüm istatistiklerde Galatasaray’a üstünlük kurdu. Bunu da geriden akılcı çıkış oyunuyla sonuna kadar hak etti. Galatasaray’ınsa işleyen neredeyse tek çıkış planı Pena-Babel uzun pas bağlantısıydı. Galatasaray’ın geriden çıkamamasının tek bedeli ofansif değil üstelik. Trabzon maçında Taylan’ın verdiği görüntünün bir benzerini Alanya önünde Berkan verdi. Ve 38’de Wilson’un golüne neden olan korner de öyle geldi zaten.

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Torrent eğer sezonun geri kalanında bu oyun anlayışını sürdürecekse orta saha için yepyeni bir metot bulmak zorunda. Mesela merkezde Pulgar’a Cicaldau eşlik edebilir, Torrent’in hâlâ transfer şansı varsa on numaraya bir takviye talep edebilir.