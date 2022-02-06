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Arda Turan'dan zehir zemberek açıklama! "Kamp hakkında bir sürü dedikodular, algılar, yalanlar..."

#Arda Turan#Galatasaray#Süper Lig
Arda Turandan zehir zemberek açıklama Kamp hakkında bir sürü dedikodular, algılar, yalanlar...

Galatasaray'ın 35 yaşındaki yıldızı Arda Turan, Alanyaspor maçı sonrası sosyal medya hesabından sert bir açıklama yayımladı.

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Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı kırmızılılarda kötü gidişat devam ederken Kaptan Arda Turan'dan zehir zemberek bir açıklama geldi.

Takım ve kendisi üzerinde algı operasyonu yapılmaya çalışıldığını belirten Arda Turan'ın Instagram hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Yazdıklarım anlaşılmayacaktır… Ama ben yine de yazayım… Ben sahada olduğum her zaman en tepeye oynadım. Hatırlatayım... 2010-2011 sezonunda aynı algıyı yaptınız… Oynamadığım sakat olduğum sezonki başarısızlığı da üstüme yıkmıştınız. Ben hiçbir zaman başarısızlıkta üstüme düşen sorumluluktan kaçmam… Ancak sahada olmadığım, olamadığım zamandan sonra da artık bu algı operasyonuna müsaade etmem.

Unutanlara söyleyeyim, kulübüme 13 milyon Euro kazandırıp gitmiştim… Hiçbir zaman Galatasaray'da olan kontratıma bakmadım. Geri gelebilmek için 6 ay futbol oynamadım… Merak edenlere haber vereyim… Benim kontratımda Galatasaray kazanmadığı zaman kazanılacak para, maç başı ücreti yok. Kamp hakkında bir sürü dedikodular, algılar, yalanlar…

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Ben ve arkadaşlarım durama yeterince üzülüyoruz.. Ama bana algıyı artık ben sahada iken yapın. Geçen sene oynarken de liderken de el freniydim. Siz benim bu oyunu nasıl oynadığımı bilirisiniz!.. Ama mutlaka ki bir yerlerde bir yara, fesatlık bırakmışımdır, dökülün rahatlayın. 35 yaşında, 2 çocuk babası maddi beklentisi olmadan Galatasaray aşkıyla mücadele etmeye çalışan, sizin eleme turlarını dahi şifreli kanallardan izlediğiniz kupaların sahibi Arda'yım ben…Sizin dilinizden anlattım, belki anlamış gibi yaparsınız."

Arda Turandan zehir zemberek açıklama Kamp hakkında bir sürü dedikodular, algılar, yalanlar...

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#Arda Turan#Galatasaray#Süper Lig

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