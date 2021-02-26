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GeriFutbol Son 7 maçını kazanan lider Galatasaray, BB Erzurumspor'u konuk edecek
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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.02.2021 - 10:54 | Son Güncelleme:

Son 7 maçını kazanan lider Galatasaray, BB Erzurumspor'u konuk edecek

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Son 7 maçını kazanan lider Galatasaray, BB Erzurumspor'u konuk edecek
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Lider Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan 26 haftalık bölümünde 25 maç oynayan Galatasaray, 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 54 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise ligde çıktığı 25 maçın 6'sını kazanırken, 7'sinde berabere kaldı, 12'sini de kaybetti. Mavi-beyazlı ekip, 26. haftayı 25 puanla 17. sırada bitirdi.

- Takımda 3 eksik

Galatasaray'da 3 futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir ile Çaykur Rizespor'dan ayrılış süreciyle ilgili 3 maç ceza verilen Oğulcan Çağlayan karşılaşmada görev yapamayacak.

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Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı geçen Sofiane Feghouli ise kadrodaki yerini alabilecek.

- İki oyuncu kart sınırında

Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 28. haftadaki MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

- Ligde son 7 maçını kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 7 müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

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Ligde son yenilgisini 19. haftadaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 7 maçta da üçer puan elde etti. Galatasaray, bu süreçte Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor'u yendi.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 16 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

- Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Ligin geride kalan bölümünde 50 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 19 gol gördü.

Son 7 maçını kazanan lider Galatasaray, BB Erzurumsporu konuk edecek

Galatasaray, bu alanda ligin en iyi ekibi olarak dikkati çekiyor.

- Erzurumspor ile 4. randevu

Galatasaray, Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 4. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı takım, Erzurumspor ile daha önce oynadığı 3 maçtan 2 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı.

İki takım ligde ilk olarak 2018-2019 sezonunda karşılaşırken, Galatasaray, İstanbul'da 1-0 yendiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı takım, bu sezonun ilk yarısında Erzurum'da oynanan maçı da 2-1 kazandı.

 

Son 7 maçını kazanan lider Galatasaray, BB Erzurumsporu konuk edecek

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