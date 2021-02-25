Galatasaraylı Marcao'dan Fatih Terim, Muslera, Arda Turan ve Mesut Özil itirafları!

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, ESPN'e Türkiye'deki günleri ve kulüp hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Marcao'nun açıklamaları;

'Fatih Terim'i tüm Galatasaraylılar seviyor ancak diğerleri pek hoşlanmıyor. Çünkü o bir kazanan, Türkiye'de ne varsa kazanmış. Bu rekabetten dolayı hoşlanmamalarını da normal karşılıyorum

GERÇEK LİDERİMİZ MUSLERA

Türk futbolculardan Arda Turan gibi çok önemli bir karaktere sahibiz ama gerçek liderimiz Fernando Muslera. Muslera ile zaman geçirmek, onunla birlikte oynamak büyük bir onur. Fantastik bir karakter ve büyük bir lider

ARDA TURAN FARKLI BİR SEVİYE

Arda Turan, oyun bilgisi çok yüksek bir oyuncu. Biraz İspanyolca biliyor ve sürekli konuşuyoruz. Çok farklı bir seviye taktik bilgisi var.

BANA ŞANS VEREN İSİMDİR

Galatasaray'da, Premier Lig, La Liga'da oynayan oyunculara daha sıcak bakılıyor. Bu yüzden transferime sıcak bakmayanlar da olmuş ancak Fatih Terim beni Portekiz Ligi'nde düşmeye oynayan bir takımdan alıp getiren ve şans veren isimdir.

MESUT ÖZİL'E KARŞI OYNAMAK

Ben büyük maçlarda oynamayı seven bir oyuncuyum, Fenerbahçe karşısında da oynamak güzeldi. Kaliteli bir maç oldu. Mesut Özil'e karşı oynamak da hoşuma gitti, Dünya Kupası olan bir oyuncu. En iyilere karşı oynamak hep güzeldir.