Galatasaray'da Erzurum'a karşı 20 milyon Euro'luk kulübe!

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Erzurum maçında da kazanan kadroyu bozmayacak! Sarı kırmızılılarda iki yıldız futbolcu Sofiane Feghouli ile Radamel Falcao, forma giyebilecek düzeye gelip fizik olarak hazır olsa da ilk 11’de yer almayacak. 7 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan ve özellikle son karşılaşmalarda kritik galibiyetlere imza atan Galatasaray’da, teknik direktör Fatih Terim sahada istediği mücadeleyi, futbolu sergileyen takımında değişikliğe gitmeyecek.

Taylan yine yedek soyunacak

Sakatlıklarını atlatan Feghouli ile Falcao takımla birlikte taktik idmanlarda yer alsa da Fatih Terim, Erzurum maçında iki yıldızını da hamle oyuncusu olarak kullanacak. Deneyimli teknik adam aynı zamanda son 2 haftadır Gedson Fernandes-Etebo ikilisinde istediği geri dönüşü alırken, performansını beğendiği iki ismi de takımdan kesmeyecek. Kısaca bu sezonun en banko ve en fazla süre alan ismi Taylan Antalyalı, Erzurum maçına da yedek kulübesinde başlayacak. 26 yaşındaki futbolcu Alanya’da da 79. dakikada oyuna dahil olmuştu.

Saha kenarında yıldızlar geçidi

Süper Lig’de 17. sırada yer alan rakibine karşı Aytemiz Alanyaspor 11’i ile başlamayı planlayan Galatasaray’ın yedek kulübesi ise deyim yerinde ise adeta yıldızlar geçidi olacak. Belhanda, Feghouli, Falcao, Taylan, Babel ve Emre Akbaba gibi isimler maça kulübede başlayacak ve hamle oyuncusu olarak kullanılacak. Bu nedenle sarı kırmızılı takımın yedek kulübesinin değeri ise Erzurum maçında 20 milyon Euro’nun üzerinde olacak. Galatasaray’da bu 6 futbolcusunun toplam değeri yaklaşık 19.9 milyon Euro

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