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Sivasspor'da 4 eksik, Galatasaray'da 4 isim kart sınırında

#Süper Lig#Galatasaray#Sivasspor
Sivassporda 4 eksik, Galatasarayda 4 isim kart sınırında

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray’ı konuk edecek olan DG Sivasspor’da 4 eksik isim bulunuyor. Galatasaray’da ise Sivasspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

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Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray, yarın saat 18.00’de deplasmanda DG Sivasspor ile karşılaşacak.

Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar, 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle aldığı 23 puanla 7. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 19 puanla ve averajla 12. sırada yer alıyor.

31. randevu

Sivasspor ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 30 kez kozlarını paylaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 19 kez sahadan galip ayrılırken, 5 kez de kırmızı-beyazlılar rakibini mağlup etmeyi başardı. 6 maçta ise kazanan çıkmadı. Lig maçlarında Aslan’ın 66 golüne, Yiğidolar 39 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Sivas’ta oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 2-1’lik skorla kazanırken, İstanbul’daki müsabaka 2-2 sonuçlanmıştı.

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4 maçtır kazanamıyor

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Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK'yı mağlup eden Galatasaray daha sonra oynadığı 4 maçta 3 puan alamadı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Fenerbahçe'ye mağlup olurken, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor ve Altay ile de berabere kaldı.

Hafta içinde Lazio deplasmanından 1 puan alarak UEFA Avrupa Ligi’nde grubu namağlup lider tamamlayan Galatasaray, Sivasspor deplasmanından alacağı 3 puanla Süper Lig’de de üst sıralara çıkmak istiyor.

Deplasman karnesi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 8 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 beraberlikle 10 puan aldı. Aslan geride kalan 8 maçta 11 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü. Cimbom ligde dış sahada en son Yeni Malatyaspor ile karşılaştı ve 2-2 berabere kaldı.

4 futbolcu sarı kart sınırında

Galatasaray’da Sivasspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera, Berkan Kutlu, Victor Nelsson ile Taylan Antalyalı, mücadelede sarı kart görmeleri halinde Başakşehir karşılaşmasında görev alamayacak.

Korona virüs testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau ile sakatlığı bulunan Sasha Boey de maçın kadrosunda olmayacak.

Lazio karşılaşmasında ısınma bölümünde sol kasık adale grubunda ağrı hissederek ısınmayı yarıda bırakan Brezilyalı futbolcu Marcao, soyunma odasında yapılan tedavi sonrası karşılaşmada 90 dakika görev almıştı. Müsabakanın ardından tedavisine başlanan Marcao’nun, Sivasspor maçında forma giyip giymeyeceğinin kararı risk/analiz karşılaştırılmasına göre verilecek.

Sivassporda 4 eksik, Galatasarayda 4 isim kart sınırında

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Sivasspor’da Galatasaray maçı öncesi 4 eksik!

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Sivasspor, yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu zorlu mücadele öncesinde 4 eksik var. Sivasspor’da sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye, Sefa Yılmaz ile Fredrik Ulvestad ve kırmızı kart cezalısı olan Uğur Çiftçi, Galatasaray’a karşı forma giyemeyecek.

Ümit Öztürk düdük çalacak

Sivasspor ile Galatasaray karşılaşmasını hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Samet Çiçek yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bülent Birincioğlu olacak.

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#Süper Lig#Galatasaray#Sivasspor

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