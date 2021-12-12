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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Marcao ve Kerem Aktürkoğlu kararı verildi! Sezon sonu...

#Galatasaray#Marcao#Kerem Aktürkoğlu
Son dakika transfer haberi: Galatasarayda Marcao ve Kerem Aktürkoğlu kararı verildi Sezon sonu...
Ali Naci Küçük

Galatasaray'da yönetim, Avrupa kulüplerinin takibinde olan Marcao ve Kerem için kararını verdi. İki futbolcuya ara transfer döneminde gelecek teklifler ‘pas’ geçilecek

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Galatasaray yönetimi, Avrupa Ligi E Grubu’ndan namağlup lider çıkan takımın bu başarısında büyük payları olan ve ara transferde Avrupa’dan teklif almalarına kesin gözüyle bakılan Marcao ve Kerem Aktürkoğlu için izleyeceği yol haritasını belirledi. Bu konuda teknik direktör Fatih Terim’le aynı görüşte olan sarı kırmızılı yönetim, astronomik bir teklif gelmediği taktirde iki futbolcuyu da sezon sonuna dek satmama kararı aldı. Galatasaray, Marcao ve Kerem’i takımda tutmakla kalmayıp; ocak ayında transfer yaparak Avrupa Ligi’nde şampiyonluğa oynamayı hedefliyor.

MARCAO, ROMA VE NAPOLİ SCOUTLARINI BÜYÜLEDİ

Transferin gözdeleri haline gelen iki futbolcudan Marcao’nun son Lazio maçında sergilediği performans, kendisini izlemeye gelen Roma ve
Napoli scoutlarını adeta büyüledi. Karşılaşmada girdiği 14 ikili mücadelenin 13’ünü kazanan Brezilyalı stoper, UEFA tarafından ‘maçın adamı’ seçildi.

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5. KEZ ‘MAÇIN ADAMI’ SEÇİLDİ

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Marcao böylelikle bu sezon Avrupa Ligi’nde oynadığı 6 karşılaşmada 5. kez ‘maçın adamı’ seçilmiş oldu. Bu performansın ardından daha önce 12 milyon Euro’luk teklif veren Roma ve 9 milyon Euro öneren Napoli’nin ocak ayında 20 milyon Euro civarında tekliflerle gelmeleri bekleniyor. Kerem Aktürkoğlu için ise Lyon ve Stuttgart’ın ocak ayında resmi teklif vermeye hazırlandıkları belirtildi. Avrupa kulüplerinin takip ettiği Marcao ve Kerem’in durumlarını netleştirmek için yönetimle toplantı yapan Fatih Terim’in, Avrupa Ligi şampiyonluğu hedefi doğrultusunda iki oyuncunun da takımda kalması gerektiğini ifade ettiği, sadece çok yüksek bir teklif gelmesi halinde satılmalarına karşı çıkmayacağını ifade ettiği belirtildi.

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