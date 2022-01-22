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Sivasspor-Fenerbahçe maçında Pedro Henrique'nin frikik golü olay oldu! Berke Özer'in üzüntüsü...

#Fenerbahçe#Sivasspor#Süper Lig
Sivasspor-Fenerbahçe maçında Pedro Henriquenin frikik golü olay oldu Berke Özerin üzüntüsü...

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçına Pedro Henrique'nin frikik golü ve sarı-lacivertlilerin kalecisi Berke Özer'e gelen tepkiler damgasını vurdu.

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Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig'in 23. hafta maçında Pedro Henrique'nin golü çok konuşuldu.

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Karşılaşmanın 74. dakikasında uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Sivassporlu Pedro Henrique, yaptığı şık vuruşla ağları havalandırdı.

BERKE ÖZER'E TEPKİ

Sarı-lacivertli taraftarlar, Henrique'nin golü sonrasında Berke Özer'in hata yaptığını savunan paylaşımlarda bulundu.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ

Fenerbahçe'nin file bekçisi Berke Özer, gol sonrasında büyük üzüntü yaşadı. 21 yaşındaki kalecinin, ellerini yüzüne götürmesi ekranlara yansıdı.

Sivasspor-Fenerbahçe maçında Pedro Henriquenin frikik golü olay oldu Berke Özerin üzüntüsü...

Sivasspor-Fenerbahçe maçında Pedro Henriquenin frikik golü olay oldu Berke Özerin üzüntüsü...

Sivasspor-Fenerbahçe maçında Pedro Henriquenin frikik golü olay oldu Berke Özerin üzüntüsü...

17 MAÇTA 18 GOL

Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası Fenerbahçe'nin kalesini devralan Berke, bu sezon 17 maçta 18 gol yedi. Genç kaleci, 5 maçta kalesini gole kapattı.

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KARİYERİNDE BİR İLK

Sivasspor'un kanat oyuncusu Pedro Henrique ise Süper Lig'de ilk frikik golünü Fenerbahçe'ye attı.

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#Fenerbahçe#Sivasspor#Süper Lig

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