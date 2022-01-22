Sivasspor-Fenerbahçe maçında Pedro Henrique'nin frikik golü olay oldu! Berke Özer'in üzüntüsü...

Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig'in 23. hafta maçında Pedro Henrique'nin golü çok konuşuldu.
Karşılaşmanın 74. dakikasında uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Sivassporlu Pedro Henrique, yaptığı şık vuruşla ağları havalandırdı.
BERKE ÖZER'E TEPKİ
Sarı-lacivertli taraftarlar, Henrique'nin golü sonrasında Berke Özer'in hata yaptığını savunan paylaşımlarda bulundu.
BÜYÜK ÜZÜNTÜ
Fenerbahçe'nin file bekçisi Berke Özer, gol sonrasında büyük üzüntü yaşadı. 21 yaşındaki kalecinin, ellerini yüzüne götürmesi ekranlara yansıdı.
17 MAÇTA 18 GOL
Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası Fenerbahçe'nin kalesini devralan Berke, bu sezon 17 maçta 18 gol yedi. Genç kaleci, 5 maçta kalesini gole kapattı.
KARİYERİNDE BİR İLK
Sivasspor'un kanat oyuncusu Pedro Henrique ise Süper Lig'de ilk frikik golünü Fenerbahçe'ye attı.