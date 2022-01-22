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Sivasspor 1-1 Fenerbahçe (Maçın özeti)

#Fenerbahçe Maçı#Sivasspor-Fenerbahçe Maçı#Sivasspor-Fenerbahçe Maçı Saat Kaçta
Sivasspor 1-1 Fenerbahçe (Maçın özeti)

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile berabere kaldı.

Sivasspor - Fenerbahçe maçından fotoğraflarSivasspor - Fenerbahçe maçından fotoğraflar
Sivasspor - Fenerbahçe maçından fotoğraflar

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Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin golünü 18. dakikada Miha Zajc atarken Sivasspor'un sayısını 74. dakikada Pedro Henrique kaydetti.

Fenerbahçe, 2018 yılından bu yajna Sivas'ta kazanamıyor.

Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 31'e, Fenerbahçe ise 37'ye çıkardı.

Sivasspor: 1

Fenerbahçe: 1

Goller: 18' Zajc, 74' Henrique

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

18. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Valencia’nın ön direğe yaptığı yerden ortada meşin yuvarlağa dokunan Zajc topu ağlara gönderdi. 0-1

25. dakikada Henrique’nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kafa vuruşunu yapan Kayode, topu kalenin üstünden dışarı gönderdi.

38. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Samuel’in ceza sahası içerisinde yerden ortasına İrfan'ın yaptığı gelişine vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

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45. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Zajc'ın pasında topla buluşan Tisserand'ın şutunu kaleci Ali Şaşal kornere gönderdi.

45+4. dakika Sivasspor atağında Uğur'un ceza sahasına ortasında top savunmadan sekerek Cofie'nin önünde kaldı. Ceza yayı üzerinden Cofie'nin yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Berke kornere çeldi.

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Koray, Özkan, Cofie, Erdoğan, Pedro Henrique, Yatabare

Fenerbahçe: Berke, Kim Min-Jae, Serdar Aziz, Novak, Nazım, Osayi, Crespo, Zajc, İrfan Can, Valencia, Serdar Dursun

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