Son dakika: Fenerbahçe'de çifte sakatlık! Başakşehir maçında...

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 23. hafta maçında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de 34. dakikada sarı kart gören Serdar Aziz cezalı duruma düştü.

Tecrübeli stoper, 24. haftadaki Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

SAKATLANIP ÇIKTI

Maça kaptan olarak çıkan Serdar Aziz, 40. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Serdar'ın yerine Tisserand oyuna dahil oldu.

FILIP NOVAK DA SAKATLANDI

Fenerbahçe'de maçın 52. dakikasında yaşanan pozisyonda sakatlık geçiren Filip Novak da oyuna devam edemedi. Çek futbolcunun yerine Pelkas oyuna girdi.