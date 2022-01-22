Son dakika: Fenerbahçe'de çifte sakatlık! Başakşehir maçında...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Beyaz Saray Bidenın gafını toparlayamadı Putin krizi fırsata çevirdi...Beyaz Saray Biden'ın gafını toparlayamadı! Putin krizi fırsata çevirdi...#ABD
Karaveliden maça damga vuran karar Çok şaşırtmıştı ama haklı çıktı, 99 gün sonra ilk kez...Karaveli'den maça damga vuran karar! Çok şaşırtmıştı ama haklı çıktı, 99 gün sonra ilk kez...#Beşiktaş
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET#Omicron
Bir uyarı daha... Dikkat yoğun kar geliyor... Canlı yayında saat verdiBir uyarı daha... Dikkat! yoğun kar geliyor... Canlı yayında saat verdi#Meteoroloji
F.Bahçe Sivasta yine kazanamadı İki gollü maçta çelme...F.Bahçe Sivas'ta yine kazanamadı! İki gollü maçta çelme...#Fenerbahçe Maçı
Gözaltına alınmıştı Sedef Kabaş, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiGözaltına alınmıştı! Sedef Kabaş, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi#Sedef Kabaş
MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildiMSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi#MSB
Sosyal medyada gündem olmuştu Kira yardımı isteyen çiftle ilgili şoke eden açıklamaSosyal medyada gündem olmuştu! Kira yardımı isteyen çiftle ilgili şoke eden açıklama#Ataşehir
Beşiktaş, Malatyada direklere takıldı 2 gol...Beşiktaş, Malatya'da direklere takıldı! 2 gol...#Süper Lig
Bakan Nebatiden kur korumalı mevduat açıklaması: 184 milyar liraya ulaştıBakan Nebati'den kur korumalı mevduat açıklaması: 184 milyar liraya ulaştı#Nureddin Nebati
Sokak ortasında vahşet Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldüSokak ortasında vahşet! Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü#Balıkesir
Resmen akın ettiler... 1 haftada satışlar 3 kat arttıResmen akın ettiler... 1 haftada satışlar 3 kat arttı!#Sömestir
Ekranlar kıpkırmızı Bitcoin için 20 bin dolar sesleri...Ekranlar kıpkırmızı! Bitcoin için 20 bin dolar sesleri...#Kripto Para
Akıl almaz uygulama, tepki yağıyor Canlı kaplan manzaralı lüks oda...Akıl almaz uygulama, tepki yağıyor! Canlı kaplan manzaralı lüks oda...#Çin
Tacizle suçlanan Prens Andrewnun eski çalışanı anlattı: Gece, oyuncak ayıları ile uyuyorduTacizle suçlanan Prens Andrew'nun eski çalışanı anlattı: Gece, oyuncak ayıları ile uyuyordu#PRENS ANDREW
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son dakika: Fenerbahçe'de çifte sakatlık! Başakşehir maçında...

#Fenerbahçe#Sivasspor#Serdar Aziz
Son dakika: Fenerbahçede çifte sakatlık Başakşehir maçında...

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de sarı kart gören Serdar Aziz cezalı duruma düştü. 34. dakkadaki sarı kartın ardından 40. dakikada sakatlanan Serdar oyuna devam edemedi. Sarı-lacivertli takımda Filip Novak da ikinci yarıda sakatlandı ve kenara geldi.

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 23. hafta maçında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de 34. dakikada sarı kart gören Serdar Aziz cezalı duruma düştü.

Tecrübeli stoper, 24. haftadaki Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

SAKATLANIP ÇIKTI

Maça kaptan olarak çıkan Serdar Aziz, 40. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Serdar'ın yerine Tisserand oyuna dahil oldu.

FILIP NOVAK DA SAKATLANDI

Fenerbahçe'de maçın 52. dakikasında yaşanan pozisyonda sakatlık geçiren Filip Novak da oyuna devam edemedi. Çek futbolcunun yerine Pelkas oyuna girdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Sivasspor#Serdar Aziz

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe