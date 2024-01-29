Sivasspor - Beşiktaş maçında çok konuşulan penaltı pozisyonu için kim, ne dedi? 'Hakemin yüzüne bakarsanız anlarsınız!'

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EMS Yapı Sivasspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçta kazanan taraf Sivasspor oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 6. dakikada Rey Manaj kaydetti.

Kazanamama serisi 3 maça çıkan Beşiktaş, karşılaşmanın 18. dakikasında penaltı kazanmıştı. Ancak hakem Ali Şansalan, VAR uyarısının ardından izlediği pozisyonda penaltı olmadığına kanaat getirmişti.

Hakem yorumcuları, spor kamuoyunun gündemine oturan pozisyon için değerlendirmelerde bulundu.

Dakika 18: Poungouras'ın Salih'e müdahalesinde verilen penaltı kararı

Deniz Çoban (beIN Trio): Salih almış topu, soluna çekmiş. Poungouras da koşu yoluna doğru bedenini sokuyor ve nizami olmayan bir şarj yapıyor. Karşılığı penaltıdır. Penaltı verseydi hakem, 'soft penaltı' derdim ben. Birçok kişi penaltı diyor. Hakem en doğru yerden bakarak penaltı noktasını gösteriyor. Buna VAR neden karışır ben anlayamadım? Ali Şansalan içinden 'Beni buraya neden çağırdın?' diyordur.

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Bülent Yıldırım (beIN Trio): VAR müdahalesi yanlış, kararı hakem verecek. Gri bir pozisyon, şarj var. Herkesin kabul edeceği açıklıkta bir şey yok. Burada VAR'ın müdahale etmesi için aldatma olması lazım.

Bahattin Duran (beIN Trio): Sana göre bana göre bir pozisyon bu. VAR müdahalesi çok yanlış. Salih, topu göğsüne aldı ve topa gidiyor. Gerçekten hafif bir müdahale var, 'soft penaltı' diyoruz. Hafif de olsa bir şarj var. Topu göğsüne aldıktan sonra yükseldi. Yükselen oyuncuya müdahale olursa düşer. Ali Şansalan'ın yüzüne bakarsanız, kendisi de memnun değil.

Fırat Aydınus: 18. dakikada Beşiktaş lehine verilen penaltıda VAR hakemi ‘penaltı yok’ diyerek hakemi monitöre davet ediyorsa; ya protokol değişikliğe uğramış ya da VAR’ın pozisyona müdahil olma seviyesi en alt limite indirilmiş demek ki... Çeşitli kamera açılarından izlendiğinde muhtemel olarak farklı yorumların çıkabileceği böyle bir pozisyonda Ali Şansalan’ı çağırmak, bombayı eline bırakmaktır. Merak ediyorum MHK bu pozisyon ile ilgili ne diyecek? Ayrıca madem sıfır temas ve sıfır müdahale var, neden sarı kart verilmedi ve endirekt serbest vuruş değil de hakem atışı ile oyun başladı?

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Dakika 83: Bülent Uygun'un kırmızı kartı

Bülent Yıldırım (beIN Trio): Dördüncü hakem kardeşim orada neden dikiliyorsun? Elektrik çok yüksek, bildirimini de yaptın. Çekilsene oradan. Hocanın önünde böyle şey makamı gibi duruyorsun. Zabıta şefi ya da polis amiri gibi orada durmasına gerek yok hakemin.

Deniz Çoban (beIN Trio): Dördüncü hakem kardeşimiz bu maça giderken Bülent Hoca'nın daha önceki maçlarını biliyor muydu, kulübedeki agresif yapısını biliyor muydu? Bu kardeşim, Bülent Hoca'yı tanısa karşısında böyle durmaz. Ne yapacaksınız, Bülent Hoca'nın ağzını mı kapatacaksınız? Sahaya girecek olsa ağzını mı kapatacaksınız?

Bahattin Duran (beIN Trio): Bülent Uygun ile çok fazla maça çıktık. Katar'da onun maçlarını yönettik, birlikte seyahat ettik. Bu hareketler Bülent Uygun'a yakışmadı. Esasen bu duruma hafta içinde Sivasspor aleyhine bir faul verilmişti, buraya oradan geldik. VAR hakemi Halil Umut Meler'di. Bülent Hoca maçtan sonra yaptığı açıklamada Meler'i küçük düşürücü sözler söyledi. O da yakışmadı kendisine ama ceza almadı. Bence Bülent Uygun bu maça çıkmamalıydı.

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Fırat Aydınus: Bülent Uygun çift sarı karttan kırmızı kart gördü. 4. hakem Oğuzhan Çakır’a tavsiyem; teknik alanda ihraç olmuş ve agresif olan görevliye bu kadar yaklaşıp, kişisel alanına girme. Sonra sana ve hakemliğin saygınlığına karşı yapılan bu tür muameleye maruz kalman kaçınılmaz olur. Şimdi bunu rapora yazmak zorundasınız. ‘Yazmayız’ diyorsanız, kendisine bu tür eylem yapılıp sessiz kalan bir hakem olursunuz.