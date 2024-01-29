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EMS Yapı Sivasspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında kozlarını paylaştı. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Zirveyle arasındaki puan farkı 24'e yükselen siyah - beyazlıların kazanamama serisi üç maça çıktı.

Yazarlarımız Güntekin Onay ve Fırat Aydınus, karşılaşmanın ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Güntekin Onay: Santos, Topraktepe'nin yaptığını yapamadı

Beşiktaş, 3 maçtır gol atamıyor. Uzatmalarla birlikte 300 dakikaya tekabül ediyor bu süreç. Ligin en çok gol yiyen takımı Pendikspor’a atamadı. Krizdeki tüm yıldızları takımdan ayrılmış 10 kişi oynayan Adana Demirspor’a atamadı, dün de Sivasspor deplasmanından eli boş döndü. Bu durumu izah etmek kolay değil.

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FERNANDO SANTOS TAKIMI AYAĞA KALDIRAMADI

Futbolda bireysel performanslar ve kalite önemli bir unsur ancak hücumda en önemli parametre, hareketlilik ve rakip ceza alanında çoğalmak. Takım halinde birlikte hücum edebilmek... Beşiktaş’ta bunların hiçbirisi yok.

Ne yazık ki realite Fernando Santos’un bu takıma parlak ve yaratıcı fikirler ile dolu bir dokunuş yapamadığı. Mental olarak çökmüş oyuncu grubunu ayağa kaldıramadığı... Halbuki Serdar Topraktepe takımın başında çıktığı maçlarda bunu yapmıştı.

SERKAN TOKAT PENALTIYI NEDEN iPTAL ETTiRDi?

Dün kaleci Ersin Destanoğlu’nun yediği hatalı gol Sivas’ın skoru korumak için maç boyunca savunmada kalmasını sağladı ve zaten pozisyon üretme konusunda sorun yaşayan Beşiktaş bu kilidi açamadı.

Bir paragraf da maçın VAR hakemi Serkan Tokat için. Ali Şansalan’ın çaldığı penaltıyı iptal ettirmek için neden VAR’a davet etti? Protokole göre penaltı olmadığını, hiç temas olmadığını net delille ortaya koyması gerekiyor.

Beşiktaş, kötü oynuyor, zor günler geçiriyor ancak 2 maçtır hakemlerin verip vermediği kararlar da izaha muhtaç.

Fırat Aydınus: Tokat, Şansalan’ı çağırıp bombayı eline bıraktı!

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18. dakikada Beşiktaş lehine verilen penaltıda VAR hakemi ‘penaltı yok’ diyerek hakemi monitöre davet ediyorsa; ya protokol değişikliğe uğramış ya da VAR’ın pozisyona müdahil olma seviyesi en alt limite indirilmiş demek ki... Çeşitli kamera açılarından izlendiğinde muhtemel olarak farklı yorumların çıkabileceği böyle bir pozisyonda Ali Şansalan’ı çağırmak, bombayı eline bırakmaktır. Merak ediyorum MHK bu pozisyon ile ilgili ne diyecek? Ayrıca madem sıfır temas ve sıfır müdahale var, neden sarı kart verilmedi ve endirekt serbest vuruş değil de hakem atışı ile oyun başladı?

UYGUN’U RAPORA YAZABiLECEK Mi?

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Bülent Uygun çift sarı karttan kırmızı kart gördü. 4. hakem Oğuzhan Çakır’a tavsiyem; teknik alanda ihraç olmuş ve agresif olan görevliye bu kadar yaklaşıp, kişisel alanına girme. Sonra sana ve hakemliğin saygınlığına karşı yapılan bu tür muameleye maruz kalman kaçınılmaz olur. Şimdi bunu rapora yazmak zorundasınız. ‘Yazmayız’ diyorsanız, kendisine bu tür eylem yapılıp sessiz kalan bir hakem olursunuz.