Fenerbahçe - Ankaragücü maçının ardından dikkat çeken yorum: 'Rakibini pişman etti!' | 'Başrollerde Ferdi Kadıoğlu ve Mert Müldür var'

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Fenerbahçe ile Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya geldi. Oldukça yüksek bir tempoda oynanan ve her iki takımın da birçok pozisyona girdiği maçta kazanan taraf Fenerbahçe oldu. Ev sahibi ekip, 1-0 geriye düşmesine rağmen Cengiz Ünder'in attığı gollerle dönüşünü tamamladı ve sahdan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Yazarlarımız Uğur Meleke ve Fırat Aydınus, kritik karşılaşmayı köşelerinde değerlendidi.

Uğur Meleke: Fenerbahçe çabuk geri döndü

Fenerbahçe, Ankaragücü önünde bekleri Mert-Ferdi’nin başrolde olduğu bir oyun oynadı Kadıköy’de. Sarı lacivertliler son 3 maçtır (Gaziantep, Samsun ve Başakşehir önünde) son bölüme beraberliklerle girmiş, 3 müsabakayı toplam 3 golle tamamlamıştı. Dün Ankaragücü önünde yine geriye düştüler ama bu kez çabuk geri dönmeyi başardılar.

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CENGiZ iYi BAŞLARSA ALIP GÖTÜRÜYOR

Cengiz ilk devrede her pozisyonun içinde vardı ve bir ritim oyuncusu olduğunu kanıtladı bir kez daha. İyi başladığı bir müsabakada genelde vites düşürmüyor, alıp götürüyor o maçı. Dün de iki golle tabelayı belirledi milli oyuncu.

Fenerbahçe’de dikkat çeken bir başka detay da, iki haftadır Szymanski’nin ortalama pozisyonunun Edin Dzeko nun önünde çıkması. Dzeko’nun sürekli derine gelip oyun kurulumuna yardım etmesi ve onun boşalttığı alana Szymanski’nin yaptığı koşular.

Fırat Aydınus: Fenerbahçe, Ankaragücü'nü pişman etti

Maça alışılagelmiş baskı ile başlayan ve yüksek tempoda oynayan Fenerbahçe, genelde gol bulduğu dakikalarda şok bir golle geriye düştü. Belli ki Ankaragücü’nde geçiş oyununda kullanma adına Gambiya Milli Takımı’ndan dönen Ali Sowe ilk 11’deydi. Topu Fenerbahçe’ye verip birinci bölgede bekleyen Ankaragücü’nün, kaptığı toplarla kontarak geliştirme düşüncesi penaltı kazanmasını sağladı. Geriye düşen Fenerbahçe baskıyı öyle bir artırdı ki, ritmi de yakalayınca Ankaragücü tabiri caizse golü bulduğuna pişman oldu.

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CENGiZ iMDADA YETiŞTi

Fenerbahçe'nin beraberlik golünün zamanlaması önemliydi. Cengiz Ünder’in, İstanbulspor maçındaki 4 gollük performansı sonrası oynanan 4 karşılaşmada sadece Gaziantep maçında ilk 11 başlaması ister istemez “Neden?” sorusuna yol açmıştı. Şuttan daha tehlikeli bir orta ve ceza sahası içindeki karambolde sağ ayakla yapılan vuruşla gelen Cengiz Ünder golleri Fenerbahçe’nin imdadına yetişti. İlk yarıda Fenerbahçe adına Ferdi, Mert, İsmail ve Cengiz performanslarıyla öne çıkarken, Ankaragücü kalecisi Bahadır, yaptığı kurtarışlarla farkın açılmasını önledi. Bu bölümün dikkat çekici istatistikleri ise, Fenerbahçe’nin 13 şut atması ve rakip ceza sahasında 19 kez topla buluşması idi.

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ANKARAGÜCÜ’NÜN GÜCÜ YETMEDi

Her ne kadar ikinci yarıya aynı ritim ve tempoda başlayan Fenerbahçe üçüncü golü bulmak için rakibinin üstüne gitse de 60. dakikadan sonra oyunun şekli döndü ve ev sahibi takım, tempoyu düşürerek oyunu rölantiye aldı. Ankaragücü biraz daha ileri çıkarak beraberlik golünü bulmak için Fenerbahçe’nin üzerine geldi. Son 30 dakikada Fenerbahçe’nin tempoyu düşürmesi risk barındırıyordu. Bunu gören İsmail Kartal değişiklikleri ile müdahale etmek istedi. Ankaragücü her ne kadar öne çıkıp beraberliği sağlamak istese de gücü yetmedi. Riskler içeren bu süreçte Fenerbahçe rakibine gollük pozisyon vermedi.

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BÖYLE MAÇLARI ÇOK GÖRECEĞiZ

Sonuçta Fenerbahçe skor anlamında ilk yarıda koparabileceği bir maçın ikinci devresinde taraftarlarına kısmen de olsa tereddüt yaşattı. Belli ki ligin geri kalanında skor ve oyun anlamında bu tür değişken, temponun dalgalı bir seyir izlediği maçlara daha çok şahit olacağız.

UFAK HATALAR DIŞINDA BAŞARILI MAÇ YÖNETTi

Cihan Aydın ufak tefek hatalar dışında başarılıydı. Oyunu kesmeme arzusu olumlu olsa da atladığı birkaç sarı kart oldu. Özellikle 83. dakikada Serdar Aziz’in kendisine yaptığı harekete kayıtsız kalmaması gerekiyordu. Bu pozisyonu tekrar izleyip özeleştirisini yapsın. Diğer önemli pozisyonlara gelince...

LiVAKOViC KONTROLSÜZ GELDi

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Penaltı pozisyonunda Livakovic kontrolsüzce kayarak geldi ve zamanlama hatası neticesinde ayağıyla rakibine müdahale etti. Penaltı verilmesi doğruydu.

PENALTI ATIŞI KURALA UYGUN

Tolga’nın penaltı atışında kural dışı bir yanıltma yok. Tam vuruş anında, topa vururken vurur gibi yanıltması söz konusu değil.

FAUL TAMAM, SARI NEREDE?

87. dakikada ceza sahasında Crespo’ya yapılan müdahaleden önce Tadic’in yaptığı faulü değerlendirdi. Böyle net bir müdahaleyi görüp oynatmasına gerek yoktu. Bu faulü veriyorsa sarı kart çıkarmalıydı.