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Panathinaikos - PAOK maçında ortalık karıştı! Fatih Terim çok sinirlendi

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#Futbol#Yunan Ligi#Fatih Terim
Panathinaikos - PAOK maçında ortalık karıştı Fatih Terim çok sinirlendi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2024 22:53

Yunanistan Ligi'nde Fatih Terim yönetiminde zirve mücadelesi veren Panathinaikos, lider PAOK'a 2-1 mağlup olurken mücadelenin ilk devresinde sinirler gerildi.

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Yunanistan Ligi’nde teknik direktörlüğünü Fatih Terim’in yaptığı Panathinaikos, zirveyi yakından ilgilendiren maçta PAOK'a 2-1 mağlup oldu ve sıralamada geriledi. 

Touba Stadyumu'nda oynanan maçta ilk gol ev sahibi PAOK'tan gelirken sinirler bir hayli gerildi. 

PAOK, 43. dakikada Kiril Despodov ile 1-0 öne geçerken gol sonrası Panathinaikos teknik heyeti ile PAOK teknik heyeti ve oyuncular arasından tartışma çıktı.

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Yaşanan tartışma sonrası iki takım yedek kulübeleri arasında sinirler gerilirken Teknik Direktör Fatih Terim'in çok öfkelendiği görüldü.

İki takım arasındaki tartışma büyümeden önlenirken Fatih Terim'in yardımcılarından Necati Ateş ve PAOK yardımcı antrenörü sarı kart gördü.

Olayın son bulmasının ardından Fatih Terim, oyuncularına uyarılarda bulunarak oyuna odaklanmaları yönünde talimat verdi.

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BAKASETAS GOLLE BAŞLADI

Panathinaikos'un Trabzonspor'dan transfer ettiği Anastasios Bakasetas, müsabakanın 51. dakikasında attığı penaltı golüyle skoru 1-1 getirdi.

Maçın 56. dakikasında bir kez daha sahne alan Kiril Despodov, PAOK'u 2-1 öne geçirdi ve maçın skorunu belirledi. Bu skorla 47 puana yükselen PAOK, liderliğini sürdürdü. 

TERİM'LE İLK YENİLGİ

Fatih Terim yönetiminde ilk yenilgisini alarak 44 puan kalan Panathinaikos ise ikinciliği AEK'ya kaptırarak üçüncü sıraya geriledi.

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#Futbol#Yunan Ligi#Fatih Terim

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