Sivasspor - Beşiktaş maçında Bülent Uygun çılgına döndü! Kırmızı kart görünce hakemi itekledi...

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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor, zorlu mücadelede Beşiktaş'ı ağırlarken Teknik Direktör Bülent Uygun itirazları sonrası ihraç edildi.

BEŞİKTAŞ PENALTISI VAR'DAN DÖNDÜ

Müsabakanın 19. dakikasında Salih Uçan ceza alanına girmek isterken Poungouras'ın müdahalesiyle yerde kalırken hakem Ali Şansalan penaltı düdüğünü çaldı.

Ali Şansalan'ın penaltı kararı sonrası Sivassporlu futbolcular itirazlarda bulunurken VAR'dan uyarı geldi.

VAR hakemi Serkan Tokat'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Ali Şansalan, penaltıyı iptal etti ve oyun hakem atışıyla devam etti.

Ali Şansalan'ın iptal kararına Beşiktaş teknik heyeti ve futbolcuları itirazda bulundu.

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MANAJ ATTI, BAYRAK KALKTI

Maçın 47. dakikasında Rey Manaj savunma arkasına sarkıp topu ağlara gönderdi.

Rey Manaj'ın Sivasspor'u 2-0 öne geçiren golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

MANAJ BU SEZONKİ 15. GOLÜNÜ ATTI

Sivassporlu futbolcu Rey Manaj, Beşiktaş ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 15'e çıkardı.

Trendyol Süper Lig2in 23. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşan Sivasspor'da takımın tek golü Rey Manaj'dan geldi.

Maçın 6. dakikasında topla buluşan Manaj, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

26 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 15’e çıkardı. Arnavut futbolcu 15 golün 4’ünü Türkiye Kupası'nda kaydetti.

BÜLENT UYGUN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Müsabakanın 6. dakikasında Rey Manaj'ın attığı golle son anlara 1-0 önde giren Sivasspor'da Bülent Uygun, 80. dakikada kendisine gelen topu saha içine gönderince sarı kart gördü.

Bu pozisyondan 3. dakika sonra faul pozisyonunda çok öfkelenen Bülent Uygun, hakem Ali Şansalan'a sert bir şekilde itirazda bulundu.

Hakem Ali Şansalan, Bülent Uygun'a ikinci sarı kartını gösterip ihraç ederken deneyimli teknik adam çok öfkelendi.

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KİMSE SAKİNLEŞTİREMEDİ

Bir süre Ali Şansalan'a itirazlarını sürdüren Bülent Uygun, kendisini sakinleştirmek isteyen dördüncü hakemi iterek önünden çekilmesi yönünde bir hareket yaptı.

Yardımcıları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Uygun, bir türlü sakinleşmezken yardımcılarını da ikaz etti.

Güçlükle sakinleştirilen Bülent Uygun daha sonra kulübeyi terk ederek tribüne çıktı.

SİVASSPOR LİGDE 7. KEZ KAZANDI

Sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde yedinci kez 3 puan sevinci yaşamış oldu. Yiğidolar, diğer 16 maçında ise 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

Sivasspor, ligin 2. haftasında deplasmanda Gaziantep FK’yı 3-1, 8. haftada deplasmanda Pendikspor’u 3-2, 10. haftada deplasmanda Alanyaspor’u 2-1, 15. haftada deplasmanda Konyaspor’u 1-0, 17. haftada sahasında İstanbulspor’u 1-0 ve 18. haftada da deplasmanda Kayserispor’u 3-1 yenmişti.

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Kırmızı-beyazlı takım, 24. hafta maçında ise deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.