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Serhat Akın ve Batuhan Karadeniz özür diledi

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#Serhat Akın#Batuhan Karadeniz#Fenerbahçe
Serhat Akın ve Batuhan Karadeniz özür diledi
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2024 13:10

Dijital medyada yorumculuk yapan eski futbolcular Serhat Akın ve Batuhan Karadeniz, Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşananlarla ilgili sözlerinin ardından özür dilediler.

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Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Serhat Akın ile Beşiktaş ve Trabzonspor formalarını terleten Batuhan Karadeniz, özür diledi.

Akın ve Karadeniz, olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından yayınlarında sert ifadeler kullanmıştı.

İkili sosyal medya hesaplarından özür metinleri yayınladılar.

Batuhan Karadeniz'in sözleri şöyle;

Arkadaşlar yayın esnasında servis edilen görüntüler ışığında yaptığım yorumlardan dolayı kendimi daha doğru ifade etmem adına açıklama yapma zorunluluğum doğmuştur.

Öncelikle sporda şiddetin her türlüsüne karşıyım ve çıkan olayları hiçbir şekilde tasvip etmiyorum. Maç sonu çıkan olaylar münferit eylemler olmakla beraber, maç sonunda sıcağı sıcağına gelen görüntülerde sadece saldırıların olması yorumlarımı doğrudan etkiledi. Trabzonspor camiasının paylaştığı görüntülerden sonra olayların tek taraflı olmadığını tüm spor kamuoyu gibi bende görmüş oldum.

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İncittiğim, üzdüğüm tüm hemşerilerimden ve Trabzonspor camiasından özür dilerim.

Serhat Akın'ın sosyal medya paylaşımı ise şöyle;

Maç sonu canlı yayınımızda fazla adrenalin ve gerilimden ötürü kullanmamamız gereken yanlış ifadeler ağzımızdan çıkabiliyor. Hatam, genelleme yapmaktı. Her şeyden önce benim kendime yakıştıramadığım bu ifadelerden kaynaklı, konuyla alakası olmayan Trabzon halkı ve tüm izleyenlerimizden özür diliyorum.

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#Serhat Akın#Batuhan Karadeniz#Fenerbahçe

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