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Sergen Yalçın'dan Beşiktaş sitemi: Bugün varsın, yarın yoksun! | Penaltı sonrası David Beckham'ı hatırlattı

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#Sergen Yalçın#Süper Lig#Antalyaspor
Sergen Yalçından Beşiktaş sitemi: Bugün varsın, yarın yoksun | Penaltı sonrası David Beckhamı hatırlattı
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2024 23:22

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından değerlendirmeler yaptı.

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Antalyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Büyük maçlarda iyi oynadıklarını ancak bugüne kadar sonuçlandıramadıklarını belirten Sergen Yalçın, "Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Zor bir atmosferdi. İlk yarıda oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Oyuncularım plana sadık kaldılar. İkinci yarıda şok bir gol yedik. Oyuncuları demoralize etti bu gol. Sonra tekrardan topladık oyunu. Oyunun ikinci yarısına hakim olan tabii ki rakibimizdi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında çok iyi oynadık ama sonuçlandıramıyorduk. İnişli-çıkışlı bir grafiğimiz vardı. Bizim için iyi bir galibiyet oldu." dedi.

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"FENERBAHÇE STADINDA OYNAMIŞTIK"

Beşiktaş'ta Milot Rashica'nın son dakikada ayağını kaymasıyla kaçırdığı penaltı hakkında konuşan Sergen Yalçın, "İngiltere - Türkiye maçında olmuştu, David Beckham kaçırmıştı. Fenerbahçe stadında oynamıştık. Kısmet... Futbolda böyle hatalar, şanssızlıklar olabiliyor." açıklamasını yaptı.

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"BANA DÜŞMEZ"

Beşiktaş'la ilgili gelen soruya yanıt vermek istemeyen Sergen Yalçın, "Rakip takımla, Beşiktaş'la alakalı sorulara pek cevap vermek istemiyorum. Oranın bir teknik direktörü, başkanı var. Bana düşmez. Antalyaspor'la alakalı sorular sorarsanız sevinirim." dedi.

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"BUGÜN VARSIN YARIN YOKSUN"

Sergen Yalçın, "Siyah-beyazlı taraftarlar tarafından tribünlere çağrılmak ister miydiniz" şeklindeki soruya, "Beşiktaş taraftarı tarafından daha güzel karşılanmak, daha iyi ağırlanmak isterdim. Pandemi sezonunda tarihin en önemli şampiyonluğunu kazandık ama futbol böyle bir şey. Bugün varsın, yarın yoksun." sözleriyle sitemkar bir yanıt verdi.

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#Sergen Yalçın#Süper Lig#Antalyaspor

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