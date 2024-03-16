Beşiktaş - Antalyaspor maçında inanılmaz son! Mert Günok penaltı kazandırdı, Rashica'nın ayağı kayınca gol geçersiz sayıldı

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Trendyol Süper Lig 30. hafta maçında Beşiktaş, evinde Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın sonunda inanılmaz şeyler yaşandı. İşte Süper Lig'de gecenin maçında öne çıkan detaylar...

SANTOS'TAN 5 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, deplasmanda 2-0 kaybedilen Gaziantep FK maçının 11'inde 3'ü zorunlu 5 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam; sarı kart cezalıları Necip Uysal ve Masuaku'nun yerine Colley ve Emrecan Terzi, sakatlığı devam eden Al-Musrati'nin yerine Amartey, Onur Bulut'un yerine Svensson, Zaynutdinov’un yerine ise Cenk Tosun’u sahaya sürdü.

Kaleyi Mert Günok'a emanet eden Santos, savunma dörtlüsünü; Svensson, Worrall, Colley ve Emrecan Terzi’den oluşturdu. Orta alanda Amartey ve Gedson'u sahaya süren tecrübeli teknik adam; hücum hattının sağında Rashica, ortasında Muçi, solunda ise Cenk Tosun'u görevlendirdi. Santos'un gol yollarındaki tercihi ise Semih Kılıçsoy oldu.

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BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULAR EPİLEPSİ HASTALARINA DESTEK

Beşiktaşlı futbolcular, karşılaşma öncesinde seremonide mor gözlüklerle yer aldı. Beşiktaş'ın Antalyaspor'u konuk ettiği karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı futbolcular, epilepsi hastalarına destek olmak amacıyla, Türk Epilepsi ile Savaş Derneği’nin hayata geçirdiği 'Epilepsi İçin Bak' farkındalık kampanyasının sembolü mor gözlüklerle çıktı.

ANTALYASPOR’DA TEK DEĞİŞİKLİK

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta deplasmanda 1-0 kaybedilen Başakşehir FK maçının 11'inde tek değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, Ufuk Akyol’un yerine Safuri’yi sahaya sürdü.

Antalyaspor, Beşiktaş maçına şu 11 ile çıktı:

“Leite- Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Erdoğan Yeşilyurt, Kaluzinski, van de Streek, Saric, Safuri, Larsson, Buksa.”

SERGEN YALÇIN 831 GÜN SONRA BEŞİKTAŞ STADYUMU'NDA

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın, 2 yılı aşkın sürenin ardından siyah-beyazlı ekibin deplasmanda konuğu oldu. Beşiktaş'ın başında son iç sahada maçına 27 Kasım 2021 tarihinde çıkan Sergen Yalçın ile 9 Aralık 2021'de yollar ayrılmıştı. Daha sonra bir süre takım çalıştırmayan tecrübeli teknik adam, 2024 yılının ilk günlerinde Antalyaspor'un teknik direktörü olmuştu. Siyah-beyazlı takımla, Türkiye Kupası'nda iç sahada karşı karşıya gelen Sergen Yalçın, 831 gün sonra Beşiktaş Stadyumu'nda maça çıktı.

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ANTALYASPOR 5. DAKİKADA ÖNE GEÇTİ

Antalyaspor, Tüpraş Stadyumu'nda maça erken golle başladı. 5. dakikada Bünyamin Balcı, Safuri'nin ara pasında ceza alanında topla buluştu ve karşı karşıya pozisyonda golü attı.

VAR İNCELEMESİ, PENALTI VE GOL

Antalyaspor, 37. dakikada Beşiktaş ceza alanında yaşanan pozisyonda penaltı kazandı. VAR'dan izleme uyarısı alan Burak Pakkan, pozisyonu izleyip beyaz noktayı işaret etti.

Penaltıda topun başına geçen Adam Buksa, golü atıp skoru 2-0'a getirdi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN TEPKİ

Skor 2-0 olduktan sonra Beşiktaş taraftarları futbolculara ve teknik direktör Fernando Santos'a tepki gösterdi.

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İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

Beşiktaş, ikinci yarının hemen başında umutlandı. İkinci yarının 14. saniyesinde Rashica'nın sağdan içeri çıkardığı topta Ernest Muci, penaltı noktası üzerinden topu ağlara gönderdi ve farkı 1'e indirdi.

Beşiktaş'ta ikinci golünü atan Ernest Muci, bu sezon Süper Lig'de ikinci yarılarda atılan en erken golü kaydetti.

Süper Lig’de Beşiktaş formasıyla 6 maça çıkan Muçi, bu müsabakayla birlikte toplam 508 dakika sahada kaldı. Ernest Muçi, siyah-beyazlı formayla ilk golünü ligin 27. haftasında oynanan İstanbulspor mücadelesinde atmıştı.



22 yaşındaki orta saha, Antalyaspor karşısında 11’de sahaya çıktı ve 90 dakika sahada kaldı.

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CENK VE ABOUBAKAR'A ISLIK

Gol sonrası protestolara ara verip takımı destekleyen Beşiktaş taraftarı, 60. dakikada Cenk Tosun - Aboubakar değişikliğinde iki oyuncuyu da ıslıkladı.

MERT GÜNOK İLERİ ÇIKIP PENALTI KAZANDIRDI

Rakip kalede aradığı golü bir türlü bulamayan Beşiktaş, 90+6'da kazanılan kornerde penaltı kazandı. Kalesini terk edip rakip kalede gol arayan Mert Günok'un kafayla indirdiği topa Naldo'nun müdahalesi için VAR'dan izleme uyarısı alan Burak Pakkan, penaltı noktasını işaret etti.

-Mert Günok ileri çıkıp penaltı kazandırdı.

-Penaltıda Rashica'nın ayağı kaydı, gol iptal oldu.



😱Beşiktaş - Antalyaspor maçının son anlarıpic.twitter.com/7YTNP2MDcK — Spor Arena (@sporarena) March 16, 2024

RASHICA'NIN AYAĞI KAYDI, GOL GEÇERSİZ SAYILDI

90+9'da çıkan penaltı kararı sonrası 90+11'de topun başına geçen Milot Rashica, büyük bir şanssızlık yaşadı. Topa vuracakken destek ayağı kayan Kosovalı futbolcu, vuruşunu yaparken topa iki ayağıyla da dokunmuş oldu.

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Ağlara giden top sonrası Antalyasporlu futbolcular hakeme yoğun itirazda bulundu. Hakem Burak Pakkan da endirekt serbest vuruş işareti yaptı. Bir süre VAR incelemesi bekleyen Pakkan, daha sonra maçı bitirdi.

BEŞİKTAŞ BU SEZON İLKİ YAŞADI

Ligde çıktığı son 3 maçı da kaybeden Beşiktaş, bu sezon ilk kez 3 maçlık yenilgi serisi yaşadı.