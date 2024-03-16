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Real Madrid, Osasuna'yı 4 golle geçti! Arda Güler 85'te oyuna girdi, orta sahadan şutu direkte patladı

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#Real Madrid#Arda Güler#Laliga
Real Madrid, Osasunayı 4 golle geçti Arda Güler 85te oyuna girdi, orta sahadan şutu direkte patladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2024 20:09

İspanya LaLiga 29. hafta maçında lider Real Madrid, deplasmanda Osasuna'yı 4-2 mağlup etti. Milli futbolcu Arda Güler, 85. dakikada oyuna dahil oldu. Maçın son atağında orta sahadan kaleyi deneyen Arda, direğe takıldı.

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İspanya LaLiga 29. hafta maçında Osasuna ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Lider Real Madrid, zorlu deplasmanda 4-2'lik skorla kazanmayı başardı.

Real Madrid'in gollerini 4. dakikada Vinicius, 18. dakikada Carvajal, 61. dakikada Brahim Diaz ve 64. dakikada Vinicius atarken Osasuna'nın sayılarını 7. dakikada Budimir ve 90+1'de Munoz kaydetti.

Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 72'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Osasuna ise 36 puanda kaldı.

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ARDA GÜLER 85'TE OYUNA GİRDİ

Geçen hafta oyuna girip Real Madrid formasıyla ilk golünü atan Arda Güler, Osasuna maçında da 85. dakikada Vinicius'un yerine oyuna dahil oldu.

ORTA SAHADAN VURDU, TOP DİREKTEN DÖNDÜ

Maçın son anlarında oyuna dahil olan ve fark açıldığı için topu ayağına çok alamayan Arda Güler, 90+3'te inanılmaz bir şut çıkardı. Orta sahanın gerisinde rakibini geçen milli futbolcumuz, orta çizgiyi geçtikten sonra kalecinin önde olduğunu görüp kaleye vurdu. Top üst direkten döndü. Dönen topu Valverde tamamlamak istedi ancak topa vuramadı.

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Maçın son atağı olan bu pozisyonun ardından kameralar yedek kulübesindeki Vinicius'u gösterdi. Brezilyalı futbolcu, Arda'nın orta sahadan çektiği şutun şaşkınlığını yaşıyordu.

MAÇ SONRASI ANCELOTTI: BİZİM İÇİN GOL

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, maçın ardından Arda'nın direkten dönen şutuyla ilgili; "Arda Güler büyük bir yetenek. Golü atamaması önemli değil, o şut bizim için goldü. Bu şutu her oyuncu deneyemezdi. 19 yaşında kendine bu kadar güvenen çok az futbolcu gördüm." diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Arda Güler'in son saniyedeki inanılmaz şutu, yerli - yabancı sosyal medya hesaplarınca paylaşıldı. Real Madrid taraftar hesapları da Arda'yı paylaştı.

 

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#Real Madrid#Arda Güler#Laliga

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