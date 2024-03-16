Galatasaray'ın eski kaptanı Sabri Sarıoğlu'ndan Selçuk İnan için olay sözler: Galatasaray'dan ayrılmamı umuyormuş, pazarlık yapılmış...

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A Milli Takım ve Galatasaray'da yıllarca görev alan ve şimdilerde U18 Milli Takımı'nı çalıştıran genç teknik adam Sabri Sarıoğlu, sarı kırmızılı camiadaki son dönemine ilişkin Socrates YouTube kanalında Mehmet Demirkol'a açıklamalar yaptı.

Galatasaray'da yaşadığı kadro dışı kalma sürecinde çok yıprandığını kaydeden Sabri Sarıoğlu, eski takım arkadaşı hakkında sitemkar ifadeler kullandı.

SARIOĞLU'NIN 'KAPTANLIK' GERİLİMİ HAKKINDA YAPTIĞI AÇIKLAMALAR ŞÖYLE:

"BAZI OYUNCULAR GALATASARAY'DAN AYRILMAMI İSTEMİŞLER"

"Cesare Prandelli göreve geldiği zaman sebepsiz yere kadro dışı kalmıştım. Bazı oyuncular benim Galatasaray'dan ayrılmamı bekliyormuş, öyle umuyormuş… Kim olduğunu herkes biliyor zaten (Selçuk İnan). Bir kere görüştüm kendisiyle, 'Kaptanlığı benden istesen, sana verirdim' dedim. Ben, 3 ay kadro dışı kaldım, bir kere beni aramadı. Başkan Ünal Aysal’a çok yakın birinden öğrendiğim için kaptanlık pazarlığı yapıldığını, ilişkimi kestim. Sonra birlikte oynadık mı, oynadık. Saha içinde takım arkadaşımdı, aynı hedef için mücadele ediyorduk ama saha dışında görüşmüyorduk. Takımda oyuncular bir şampiyonluk için mücadele ediyor. Kimin ne kadar aldığı önemli değil; bazı oyuncu 3 milyon alır, bazı 1 milyon alır. Bunları hiçbir zaman sıkıntı etmem. Olanları içime attım, Galatasaray'da sorun çıkmasın diye. Hamza Hoca göreve geldi, geri dönmüştü, affedildim ve hemen takıma geri döndüm."

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"GÖZÜNÜ SEVEYİM KİMSEYE RÖPORTAJ VERME"

"Pandemin başlarında ligde ve Avrupa’da kötü sonuçlar alıyorduk. Abdürrahim Ağabey beni aradı, tabii o sürecin öncesi var. Kadro dışı kalmamın sebebini soruyorum, kimse bir şey söylemiyor. Kimse bana bir açıklama yapmadı, beni üzen, sinirlendiren oydu. Ben de o zaman gitmiyorum dedim, kontratım var dedim, altyapıda antrenmanlara çıktım. Abdurrahim Ağabey aradı, 'Kaptan ne yapıyorsun’ dedi, ‘Çalışıyorum’ dedim. ‘Gözünü seveyim kimseye röportaj verme. Biz zaten göreve geleceğiz. Gelir gelmezsen yine takımdasın’ dedi. Öyle de oldu."

"PRANDELLI YALANLADI"

"Hatta geri döndüğüm ilk günü de anlatayım da insanlar bilsin de artık aynı şeyleri cevaplamaktan kurtulayım. Kadro dışı kaldığım dönemde, Prandelli ile görüşemedim, kimse beni görüştürmedi. Bu bir idari karardı. Ama bana sunulan gerekçe Mancini bir rapor hazırlamış, Prandelli de karar vermiş. Tabii görüştüm, Mancini böyle bir rapor hazırlamamış. Ben de biraz inat etmeye başladım, gitmiyorum diye. Bana gerçek sebebi söylenene kadar… Akşam beni aradılar, dediler ki, ‘Yarın 11.00'de antrenman var, bekliyoruz’, ‘Tamam’ dedim. Daha sonra 'Saat 9.30 gibi gelirsen hoca seninle konuşmak istiyor’ dendi, ‘Olur’ dedim. Gittim, kapısını çaldım, tanışma faslı falan derken dedi ki, ‘Bu verilen kadro dışı kararında benim bir etkim yok, böyle bir karar vermedim.’ dedi. Ben sözünü kestim, ‘Pardon, ben geçmişi konuşmak için gelmedim, geleceği konuşmak için geldim’ dedim. O da şaşırdı, ne kadar olgun bir insanmışsın diyerekten."

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"BANA HOŞ GELDİN BİLE DEMEDİ"

"Daha sonra antrenmandan önce Abdurrahim Ağabey geldi, ‘Ne düşünüyorsun takım için’ dedi, tabii ben o iki gün içinde takım hakkında gözlem yapmaya başladım. Tabii o arada iki - üç kişi bana hoş geldin bile demedi. Herkes tahmin ediyordur... Diğer takım arkadaşlarım sağ olsunlar, memnuniyetle karşıladılar."

"ABDURRAHİM AĞABEY' ‘TAKIM KAPTANI SENSİN’ DEDİ"

"Abdurrahim Ağabey'e 'Biraz moral bozukluğu var, konsantrasyon eksikliği var ama kaliteli bir kadro. Düzelir inşallah dedim. Ama ben şu an 3 aylık bir aradan sonra geldim. ben yokken bir takım kaptanı tayin edilmiş, ben iyi kötü takım kaptanı varken ön plana çıkmak istemem' dedim.

‘Takım kaptanı sensin’ dedi. Ben de ‘Ağabey gelirsin, soyunma odasında deklare edersin, o zaman toplanırız, takımla yemeklere çıkarız, takım kaliteli bir kadro… Bu durumdan nasıl çıkmamız gerektiğini kendi aramızda konuşmamız lazım.’ dedim. Sonra gelmedi… Bana kaptanlık verilmedi, ben de dert etmedim. Üzülmedim mi, üzüldüm… 11 yaşında girdiğin kulüpte hep hedefiniz A takım olur. Genç oyuncuların en büyük hayali A takımda oynayıp, sevip gönül verdiğin takımda kaptan olmaktır. Ben üzüldüm ama saha içinde yansıtmadım. Çok da dile getirmedim o dönemde. Çünkü her şeyden önde olan Galatasaray’ın başarısı, mutluluğu. Benim kişisel istediğim yüzünden Galatasaray’da sıkıntı var izlenimi yaratmak istemedim. Zaten Hamza Hoca geldikten sonra çok başarılı bir sezon geçirdik. Hamza Hoca da beni kaptan yapmak istedi ama hocam yapmayın, girmeyelim o konulara dedim (Gülerek)."

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SABRİ SARIOĞLU'NUN GALATASARAY KARİYERİ

1999 yılında Galatasaray altyapısına giriş yapan Sabri Sarıoğlu, 2001 yılında çıktığı A Takım'da 2017 yılına kadar forma giydi.

Sarı-kırmızılı formayı 479 kez giyen eski kaptan Sabri Sarıoğlu, 24 gol atıp 52 asist yaptı.

2017'de Göztepe'ye transfer olan Sarıoğlu, 2018 yılında futbolu bıraktı.