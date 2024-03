Beşiktaş'a transferi neden iptal oldu? Guilherme açıkladı: 'Galatasaray'ı unutamam, Sergen Yalçın efsane'

Haberin Devamı

2019 yılında Yeni Malatyaspor’a transfer olarak Süper Lig kariyerine giriş yapan Guilherme, burada attığı goller ve oynadığı klas futboluyla adından söz ettirdi. Yeni Malatyaspor’daki unutulmaz performansıyla Trabzonspor’un yolunu tutan yıldız futbolcu, Karadeniz ekibinde 20 maçta forma giydi ve 1 Türkiye Kupası zaferi yaşadı. Göztepe’de oynadıktan sonra Süper Lig serüvenini noktalayan Guilherme, şimdilerde Çin ekibi Changchun Yatai formasıyla kariyerine devam ediyor. Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor dönemleriyle ilgili konuşan başarılı futbolcu, Süper Lig’de oynanan futbolu da değerlendirdi.

BREZİLYALI FUTBOLCU GUİLHERME’NİN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

“SÜPER LİG’İN GÜCÜ VE KALİTESİ DİKKAT ÇEKİCİYDİ”

Türkiye'ye transfer olmadan önce Portekiz, Polonya ve İtalya gibi liglerde futbol oynadınız. Bu liglere kıyasla Süper Lig hakkında ne düşünüyorsunuz?

Süper Lig ve Türk futbolu kariyerimde çok önemli bir bölümdü. Süper Lig’de ve daha öncesinde Avrupa futbolunda Portekiz, Polonya ve İtalya Liglerinde oynarken çok geliştiğimi hissediyorum. Süper Lig’in gücü ve kalitesi dikkat çekiciydi. Aynı zamanda da Avrupa'nın ana liglerinden biriydi. Takımlar her zaman çok rekabetçiydi. Süper Lig, mükemmel oyunculara sahip olan ve yıldız oyuncular için dikkat çekici bir ligdi. Avrupa’daki her ligin kendine has özellikleri var. Ben Türkiye Süper Ligi’nin büyük kulüpler arasındaki rekabet, mücadele ve maçların yoğunluğu nedeniyle öne çıktığına inanıyorum. O yüzden Türkiye'de oynayabilmek benim için büyük bir mutluluktu.

“SÜPER LİG’DEKİ HER MAÇTA TRİBÜNLERDE GERÇEK BİR GÖSTERİ VARDI”

Süper Lig'deki taraftar ve stadyum atmosferi hakkında neler söylemek istersiniz? Ayrıca Süper Lig'de en çok hangi takımın stadyum atmosferinden ve taraftarından etkilendiniz?

Türkiye'de stadyumlardaki atmosfer ve taraftarların oluşturduğu ortam kesinlikle olağanüstüydü. Türkiye'deki insanların futbol konusunda gerçekten tutkulu olması çok etkileyiciydi. Her maçta tribünlerde gerçek bir gösteri vardı. Türk kulüplerinde idol haline gelen oyuncuların hikayelerini ve taraftarların tutkusunu hep duydum ama bunu yakından deneyimleme zevkini yaşadım ve gerçekten unutulmazdı. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor'un harika taraftarları var. Hepsi gerçekten etkileyiciydi. Trabzonspor taraftarlarıyla çok önemli bir ilişki kurduğumu inkâr edemem. Kulüp için oynadım ve onlarla yakın bir ilişkim oldu. Taraftarlara ve kulübe çok saygı duyuyorum. Bu dört kulübün taraftarları kesinlikle çok tutkulu ve stadyumlarda yarattıkları atmosfer etkileyici.

“EROL BULUT, BANA İNANDI. SERGEN YALÇIN İSE BİR EFSANEYDİ”

Yeni Malatyaspor'da teknik direktörler Erol Bulut ve Sergen Yalçın'la çalıştınız. İki teknik direktörün takım yönetimi hakkında neler söylemek istersiniz?

Erol Bulut ve Sergen Yalçın, en yüksek kaliteye sahip olan iki profesyoneldi. Her ikisiyle de çalışmak bir zevkti. Yeni Malatyaspor'a ve taraftarlara karşı özel bir sevgim var. Kulübü UEFA Avrupa Ligi'ne götürmeyi başardık. Bu başarı kulüp ve taraftarlar için harikaydı. Erol Bulut, beni ilk kez Türkiye'ye getiren ve bana inanan bir teknik direktördü. Onunla mükemmel bir ilişkimiz vardı. O harika bir teknik direktör ve çok iyi karakterli bir insandı. Erol Bulut, bu yüzden şu anda İngiltere'de de iyi işler çıkarıyor. Sergen Yalçın, Türkiye'de bir efsaneydi ve futboldan çok iyi anlıyordu. Onunla çalışmak benim için de bir zevkti.

“UEFA AVRUPA LİGİ’NE KATILMAK TARİHİ VE BÜYÜK BİR GURUR KAYNAĞIYDI”

Yeni Malatyaspor'da güzel bir skor ürettiğin, Süper Lig'i 5. sırada bitirdiğiniz ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde mücadele ettiğiniz bir dönem de oldu. Yeni Malatyaspor'da geçirdiğiniz bu süre hakkında neler söylemek istersiniz?

Benim için çok özel bir dönemdi. Ne zaman bir kulübe gelsem, kulübün ve personelin hedeflerine katkıda bulunmak ve taraftarları sevindirmek için elimden gelenin en iyisini yapma anlayışına sahiptim. Yeni Malatyaspor'da da bu durum farklı olmadı ve aynı zihniyetle oynadım. Orada kulüpteki herkes tarafından çok iyi karşılandım ve takımda günlük olarak yaptığımız harika bir çalışma ortamı yarattık. Oradaki herkese büyük bir sevgi ve saygı duyuyorum. Bahsettiğiniz gibi kaydettiğim skorlar çok iyiydi. 12 gol ve 13 asistim vardı. Bu çok özel bir performanstı. Kulübe ve takım arkadaşlarıma katkıda bulunabildiğimi hissediyorum. UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak benim ve kulüpteki herkes için tarihi ve büyük bir gurur kaynağıydı. Bizim için unutulmaz bir sezondu. Ayrıca kariyerimde ayrı bir değer verdiğim bir sezondu.

“BEŞİKTAŞ’A TRANSFER OLMAYA GERÇEKTEN ÇOK YAKINDIM AMA…”

Yeni Malatyaspor'daki harika performansından sonra ismin Beşiktaş’la anılmıştı. O dönem Beşiktaş’la görüşme gerçekleştirdin mi?

Evet, o dönem Beşiktaş'a transfer olmaya gerçekten çok yakındım. Transfer için gerekli olan tüm evrakları tamamlamıştık. Transfer için sonuna kadar bekledik ama sonuçta yeni oyuncuları federasyona kaydettirmek için birkaç sorun yaşandı. İşte o zamanlar Trabzonspor geldi ve onlar da büyük bir kulüptü. Ayrıca şampiyonluk yaşamak için mücadele etmek istiyordum. Böylece Trabzonspor’a transfer oldum.

“UEFA MÜSABAKALARINDAN MEN EDİLMEK HEPİMİZ İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR ŞOK OLDU”

2020 Ocak ayında Trabzonspor'la 1,5 yıllık sözleşme imzaladınız ama orada 8 ay futbol oynadınız. Trabzonspor'daki döneminiz hakkında neler söylemek istersiniz?

Trabzonspor, dev bir kulüptü. Kulübün renklerini giyebilmek ve Trabzonspor armasını savunabilmek büyük bir onurdu. Trabzonspor, kulübü ve oyuncuları her zaman destekleyen tutkulu bir taraftara sahipti. Bu gerçekten çok özeldi. Trabzonspor'da çok mutluydum. O zamanlar başkanın bize şu güvenceyi verdiğini hatırlıyorum: "Şampiyonluğu kazanmaya odaklanın. Size söz veriyorum Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksınız." Başkanımızın sözleri bu şekildeydi ancak kulüp o dönem Finansal Fair Play anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle cezalandırıldı ve UEFA müsabakalarına katılmaktan men edildi. Bu olay hepimiz için çok büyük bir şok oldu.

“PANDEMİDEN DOLAYI SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞUNU KAYBETTİK”

İstediğin gibi forma şansı bulamadığın için o dönem Trabzonspor'a transfer olduğun için pişmanlık yaşadın mı?

Hayatta her şeyin bir döngüsü, başlangıcı, ortası ve sonu vardır. Bu doğal bir durumdur. Herhangi bir pişmanlığım yok, her şeyin olması gerektiği gibi olduğuna inanıyorum ve Trabzonspor için oynamak da bir onurdu. Dahası, kulübün ve takım arkadaşlarımın kulüp ve taraftarlar için çok önemli bir şampiyonluk kazanmasına yardımcı olabildim. O dönem tarih yazdık. Trabzonspor ile Türkiye Kupası'nı kazanmak çok önemliydi çünkü Trabzonspor gibi büyük, önemli ve geleneksel bir kulüp on yıldır kupasızdı. Ayrıca o yıl koronavirüs sorunu nedeniyle taraftarlarımızın yokluğunu hissettiğimiz için Süper Lig şampiyonluğunu kaybetmiştik. Taraftarlarımızın varlığı bizim için çok büyük bir farktı. Yine de o sene Türkiye Kupası’nı kazanmak bizim için çok önemliydi. Sonundaysa kulübün tarihine adımı yazdırdığım için çok mutluydum.

“KARİYERİMİN BANA ÇİZDİĞİ YOLLARDAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM”

O dönemde Trabzonspor yerine Beşiktaş'a transfer olsaydınız kariyerinizde farklı gelişmeler yaşanabilir miydi? Çünkü Sergen Yalçın o dönem Yeni Malatyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Olmamış veya yaşanmamış durumlar hakkında bir şey söyleyemem. Trabzonspor büyük bir kulüp. Beşiktaş da büyük bir kulüptü. "Eğer" diye bir şey yok... Bunu düşünmek bize düşmez ama Türkiye'deki kariyerim ve Türkiye'de geçirdiğim zamandan sonra nasıl bir kariyerim olduğu hakkında konuşabilirim. Kariyerimin bana çizdiği yollardan, mücadele ettiğim ve savaşmakta olduğum tüm kulüplerde yazdığım tarihten dolayı çok mutluyum. Başlangıcından bugüne kadar kariyerim için çok gururlu ve minnettarım.

“TRABZONSPOR’UN ŞAMPİYONLUĞU BENİM İÇİN SÜRPRİZ DEĞİLDİ”

2020 yılında 2.olarak Süper Lig şampiyonluğunu kaçıran Trabzonspor, bu zaferine 2022 yılında ulaştı. Trabzonspor’un yıllar sonra gelen şampiyonluğunu nasıl yorumluyorsun?

Trabzonspor’un şampiyonluğunun benim için sürpriz veya tesadüf olduğunu söyleyemem çünkü Trabzonspor'un Türk futbolunda ne kadar büyük ve önemli bir takım olduğunu çok iyi biliyorum. 2022 yılında Çin'de Guanghzou City'de oynuyordum ama bazı maçları takip edebiliyordum. Maç sonuçlarını her zaman internetten görüyordum. Türkiye’deki maçların videolarını da izliyordum ve oradaki bazı arkadaşlarımla da konuşuyordum. Trabzonspor'un şampiyon olması beni çok mutlu etti. Futbolu gerçekten çok seviyorum ve elimden geldiğince takip ediyorum. İzin günlerimde futbol izlemeyi seviyorum ve hala Türk futbolunu da takip ediyorum.

“GALATASARAY’A SON DAKİKADA ATTIĞIM GOLÜ UNUTAMAM”

Yeni Malatyaspor ve Göztepe formalarıyla Süper Lig’de özellikle 4 büyüklere karşı attığınız goller çok konuşuldu. Bu konuda unutamadığınız bir anınız var mı?

Doğru, Türkiye'nin dört büyük kulübüne karşı gol atmayı başardım ve bu çok gurur duyduğum bir başarıydı. Bunu başarabilen çok oyuncu var mı bilmiyorum. Bu gollerin hepsi de benim için çok unutulmaz ve önemliydi. Yeni Malatyaspor'da oynarken unutamadığım 2 maç vardı. Trabzonspor'a karşı oynadığımız maçta 2 gol atıp, 2 de asist yapmıştım. Gerçekten kariyerimdeki en iyi maçlarımdan biriydi. Bir de yine Yeni Malatyaspor’da oynarken Galatasaray'a karşı son dakikada attığım golü unutamam.