Yunanlardan Fenerbahçe-Olympiakos eşleşmesi için itiraflar! 'Çok tehlikeli, muazzam, hücum hattı parçalar'

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, çeyrek finalde Yunanistan’ın güçlü ekiplerinden Olympiakos ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, Ayoub El Kaabi ve Stevan Jovetic gibi önemli oyunculara sahip olan Yunan ekibiyle ilk maçını 11 Nisan’da deplasmanda oynayacak. Olympiakos’u takip eden Yunan meslektaşlarımız, çeyrek finaldeki büyük mücadele öncesi her iki ekibin avantajlarıyla ilgili düşüncelerini aktardı.

ANASTASIOS NIKOLOGIANNIS (SPORT FM 94,6 RADİO):“OLYMPİAKOS, BU SEZON 3 KEZ TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞTİRDİ. TAKIMDA İSTİKRAR YOK”

Olympiakos, bu sezon istikrarlı bir performans sergileyemiyor. Bu yüzden sezon başından beri 3 kez teknik direktör değiştirdi. Performans olarak en iyisini ve en kötüsünü de yapabilecek kapasiteye sahip bir takım. Olympiakos’un aldığı sonuçlar aynı zamanda takımdaki atmosferi de ortaya çıkarıyor. En büyük dezavantajı defansif fonksiyonları ve buna bağlı olarak kolay gol yemesi. Son üç maçta yediği 8 gol de bunu kanıtlıyor. Daniel Podence ve Konstantinos Fortounis, takımdaki etkili iki futbolcu. Bu ikili iyi oynadığında Olympiakos rakip savunmada çok fazla tehlike yaratabilir. Özellikle Podence son 1,5 aydır harika durumda. Forvet bölgesinde Ayoub El Kaabi mükemmel bir sezon geçiriyor ve önemli goller atıyor. Defans oyuncusu David Karmo ise geldiği günden bu yana takıma çok yardımcı oluyor. Orta sahada ise Chiquinho çok iyi durumda.

Haberin Devamı

“FENERBAHÇE, MUAZZAM HÜCUM KALİTESİNE SAHİP BİR TAKIM. TADİC VE BATSHUAYİ, AYRI TUTTUĞUM FUTBOLCULAR”

Olympiakos, şu ana kadar elemelerde eşleştiği rakiplerle (Ferencváros ve Maccabi Tel Aviv) olan ilk maçlarını kendi evinde oynadı. İlk maçlarını kendi evinde oynaması Olympiakos’a şans getirdi çünkü iki rakibini de eledi. Bu yüzden ilk maçı evinde oynayacak olması Olympiakos adına iyi görünüyor. Türkiye'deki stadyumlardaki atmosfer muhteşem, bunu yakından deneyimledim ve gerçek şu ki Fenerbahçe taraftarları takımlarına çok yardımcı oluyor. Fenerbahçe, muazzam hücum kalitesine sahip bir takım. Yaptığı transferler hem ligde hem de Avrupa'da ona yardımcı oldu. Orta saha oyuncusu Tadic ve forvet Batshuayi, ayrı tuttuğum futbolcular. Fenerbahçe’nin üç yıl önce UEFA Avrupa Ligi maçlarında Olympiakos’a iki kez kaybetmiş olması onları daha temkinli hale getirecek. Kuşkusuz bu durum onlara tur atlama mücadelesi için büyük bir motivasyon sağlayacaktır.

Haberin Devamı

NİKOS ATHANASİOU (GAZZETTA.GR): “OLYMPİAKOS, MAÇTAN MAÇA DEĞİŞEN PERFORMANSIYLA SİZİ ŞAŞIRTABİLECEK BİR TAKIM”

Olympiakos için garip bir sezon oldu çünkü Jose Luis Mendilibar; Diego Martinez, Carlos Carvalhal ve Sotiris Sylaidopoulos’un ardından yazdan bu yana takımın başına geçen 4. teknik direktör oldu. İspanyol teknik direktör, kısa bir süredir takımla birlikte olmasına rağmen üst üste kritik maçlar oynadı. Takım üzerinde yaptığı çalışmayla sonuçlarda önemli bir tutarlılık göstermeyi ve Avrupa'da Ferencváros ve Maccabi Tel Aviv maçlarında turu geçmeyi başardı. Bu yıl Olympiakos, maçtan maça göre değişen performansıyla sizi şaşırtabilecek bir takım. İstikrarsız bir performansa sahip diyebiliriz. Ayrıca Olympiakos, dört teknik direktörün yanı sıra bu yıl çok sayıda futbolcu transferi de gerçekleştirdi. Ocak ayında sekiz oyuncuyu kadrosuna kattı ancak bunlardan üçü takımın seviyesini yükseltti. Bunlar merkez savunma oyuncusu David Carmo ve merkez orta saha oyuncuları André Horta ve Chiquinho'dur. En büyük dezavantajı savunmadaki sorunlardır. Teknik direktör Luis Mendilibar, savunmadaki hatalara çözüm arıyor. Savunmanın merkezinde oynayan David Carmo, kanat forvetleri Konstantinos Fortounis ve Daniel Podence ile durmaksızın her maçta gol atan Ayoub El Kaabi, Olympiakos’un en etkili oyuncularıdır.

Haberin Devamı

“SZYMANSKİ, DZEKO VE TADİC GİBİ OYUNCULAR GÜNÜNDE OLDUKLARINDA HER RAKİBİ PARÇALAYABİLİR”

Bence Fenerbahçe ile karşılaşacak olan her rakip ikinci maçı evinde oynamayı daha çok istiyordur. Çünkü Fenerbahçe’nin stadyumundaki atmosferin cehennem gibi olduğunu biliyoruz ve ilk maçı orada oynamak her zaman daha iyidir, ikinci maçı değil. Fenerbahçe, bu yılki kadrosuyla büyük yeteneklere ve yaratıcı kaliteye sahip inanılmaz bir takım haline geldi. Fenerbahçe, Türkiye Ligi’nin en iyi hücumuna sahip olan bir takım. Szymanski, Dzeko ve Tadic gibi oyuncular gününde olduklarında her rakibi parçalayabilir.

Haberin Devamı

VASSİLİS NANİS (TO VİMA NEWSPAPER): “OLYMPİAKOS’TA ŞU AN ÇOK İYİ BİR ATMOSFER VAR”

Olympiakos, zor bir sezon geçiriyordu ve takımdaki atmosfer çok iyi değildi. Kulüp 3 teknik direktör değiştirdi ama şimdi Jose Luis Medilibar'ın takımın başında olmasıyla takım istikrar ve dengeyi bulmuş gibi görünüyor. Yunan futbol tarihinin en başarılı takımı şu anda ligde 4. sırada bulunuyor. Konferans Ligi’nde Maccabi Tel Aviv’e karşı ilk maçta 1-4 kaybettikten sonra deplasmanda alınan galibiyet her şeyi değiştirdi. Rövanştaki 6-1'lik galibiyet bir mucize olarak görülüyor ve şu anda kulüpteki atmosfer çok iyi.

“OLYMPİAKOSLU OYUNCULAR, FANATİK SEYİRCİLERE KARŞI OYNAMAYA ALIŞKIN”

Haberin Devamı

Daniel Podence, takımın ana yıldızı. Harika bir oyuncu ve teknik olarak yetenekli. Çok fazla gol atamıyor ama takım arkadaşları için çok fazla şans yaratıyor. Fortounis de çok iyi bir oyuncu ve Ayoub El Kaabi de bir anda gol atabilen harika bir forvet. Kişisel olarak ikinci maçı kendi sahamızda oynamanın her zaman daha iyi olduğuna inanıyorum. Türk stadyumlarındaki atmosfer Türk takımları için her zaman avantajlıdır ama Yunanistan'daki atmosfer de aynı. Yani Olympiakos’un oyuncuları, fanatik seyircilere karşı oynamaya alışkın. Yunan derbileri ile Türkiye derbileri atmosfer açısından oldukça benzer.

“FENERBAHÇE, 2021 YILINDAKİ MAÇLARIN İNTİKAMINI ALMAK İSTEYECEKTİR”

Bu yıl Fenerbahçe'nin çok fazla maçını izlemedim ama Türkiye Ligi’nde şampiyonluk için Galatasaray ile güçlü bir rekabet içinde olduklarını biliyorum. Tabii ki bu yıl Fenerbahçe'de Dzeko, Tadic, Bonnuci ve Fred gibi harika oyuncular var. Eğer en tehlikeli oyuncu olarak birini seçmem gerekseydi muhtemelen Dzeko derdim. Fenerbahçe artık daha iyi bir takım ve 2021 yılındaki maçların intikamını almak için bu maçları bir fırsat olarak gördüklerini düşünüyorum. Ancak her maç farklıdır ve konu Avrupa maçları olduğunda Olympiakos ’un çok fazla tecrübesi var.

SOTİRİS KOSTAVARAS (SPORTAL.GR/COSMOTE TV): “TEKNİK DİREKTÖR MENDİLİBAR, ŞİMDİYE KADAR GERÇEKTEN İYİ BİR İŞ ÇIKARDI”

Bugünlerde Olympiakos’taki atmosfer gerçekten çok iyi. Başlangıçta durum böyle değildi ama sezonun dördüncü teknik direktörü Jose Luis Mendilibar, gerçekten iyi bir iş çıkardı. Olympiakos, son 18 ayda 70'in üzerinde oyuncu kullandı ve hiçbir ritim, denge bulamadı. Mendilibar, geçen yıl Sevilla küme düşme hattının hemen üzerindeyken yaptığı şeyin aynısını yapıyor: Temel futbol prensiplerine geri dönüş! Olympiakos'un tam da ihtiyacı olan şey buydu. Şimdi Konferans Ligi'nde çeyrek finalde mücadele ediyorlar ve Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluk yarışına geri döndüler.

“OLYMPİAKOS’UN HÜCUMDA KALİTELİ OYUNCULARI VAR AMA DEFANSTA DENGE KURAMIYORLAR”

Olympiakos'un en büyük dezavantajı savunması. Çok kaliteli hücum oyuncuları var ama bazen savunmada denge kuramıyorlar. Bu yüzden ilk maçta Maccabi Tel Aviv'e evlerinde 1-4 kaybettiler ama deplasmanda onlara karşı altı gol attılar ve sonunda turu geçtiler. Defans bölgesinde sıkıntıları var ve bir ekip olarak iyi savunma yapabilmek için orta sahada çok kompakt olmaları gerekiyor. Orada devre arasında transfer edilen Chiquinho ve Horta harika bir iş çıkarıyor. Daniel Podence, Premier Lig tecrübesi olan kaliteli bir kanat oyuncusu ancak Kostas Fortounis takımın en yaratıcı oyuncusu. Hücumdaki organizasyonları gerçekleştiren o ama bazen yaşadığı kondisyon eksikliği bir sorun olabilir. Ayrıca Ayoub El Kaabi, ceza sahasında doğru paslarla beslenirse gerçekten tehlikeli olabilir ve çok sayıda gol atabilir.

“İLK MAÇIN YUNANİSTAN’DA OLMASI OLYMPİAKOS İÇİN BİR DEZAVANTAJ”

İlk maçın Yunanistan’da olması Olympiakos için bir dezavantaj. Bence ikinci maçı evlerinde oynamayı tercih ederlerdi. Böylece ilk maçta ters giden şeyleri kendi stadyumlarında, taraftarlarının önünde daha kolay düzeltebilirlerdi. Fenerbahçe’nin sahasındaki atmosferi seviyorum. Gerçekten "sıcak" bir yer, Avrupa'nın en sıcak yerlerinden biri ve "düşmanca" bir ortam olsa bile birçok oyuncu bundan çok hoşlanıyor. Yine de Olympiakos böyle bir durumla başa çıkabilecek kadar çok fazla Avrupa tecrübesine sahip bir takım. Çok çekişmeli iki maç olacağını düşünüyorum.

“OLYMPİAKOS, DZEKO VE TADİC’E DİKKAT ETMELİ”

Fenerbahçe, şu anda çok kaliteli oyunculara sahip. Dzeko, Bonucci, Fred, Çağlar Söyüncü, Michy Batshuayi, Tadic ve diğerleri... Bir sürü yıldız oyuncu ve çok geniş bir kadro. Defansif sorunları nedeniyle Olympiakos, 38 yaşında olmasına rağmen çok etkili oynayan Dzeko'ya ve çok zeki olan Tadic'e dikkat etmeli. Ayrıca Szymanski’nin orta sahada takım için kilit bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.