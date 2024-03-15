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Fenerbahçe'yi nisan ayında zorlu bir fikstür bekliyor: 25 günde 7 maç, 2'si derbi...

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#Fenerbahçe#Konferans Ligi#Süper Lig
Fenerbahçeyi nisan ayında zorlu bir fikstür bekliyor: 25 günde 7 maç, 2si derbi...
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2024 19:44

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselen temsilcimiz Fenerbahçe, 25 günde tam 7 zorlu maça çıkacak.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselen Fenerbahçe, yoğun bir fikstürle karşı karşıya kalacak.

İlk maçta deplasmanda Belçika temsilcisi Union SG'yi 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, rövanşta 1-0 yenilse de adını çeyrek finale yazdırdı.

Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile eşleşen Fenerbahçe'yi nisan ayında zorlu bir fikstür bekliyor.

Bu maçların 4'ü Süper Lig, 1'i Süper Kupa ve 2'si UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final maçı olacak. Sarı lacivertliler, bu maçların 3'ünü İstanbul dışında oynayacak.

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FENERBAHÇE'NİN NİSAN AYI FİKSTÜRÜ

03 Nisan 2024

Trendyol Süper Lig 31. hafta: Adana Demirspor

07 Nisan 2024

Turkcell Süper Kupa: Galatasaray

11 Nisan 2024

Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final 1. Maç: Olympiakos - Fenerbahçe

14 Nisan 2024

Trendyol Süper Lig 32. hafta: VF Karagümrük (D)

18 Nisan 2024

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Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final Rövanş: Fenerbahçe - Olympiakos

21 Nisan 2024

Trendyol Süper Lig 33. hafta: Sivasspor (D)

28 Nisan 2024

Trendyol Süper Lig 34. hafta: Beşiktaş

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#Fenerbahçe#Konferans Ligi#Süper Lig

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