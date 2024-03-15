Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos'a Fatih Terim göz açtırmadı! En değerli futbolcusu eski bir Süper Lig oyuncusu...

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Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde eşleştiği Yunan ekibi Olympiakos ile bugüne kadar 2 kez karşılaştı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunda çeyrek ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Fenerbahçe kurada Yunan ekibi Olympiakos ile eşleşti. sarı-lacivertliler ilk maçı 11 Nisan’da deplasmanda, ikinci maçı ise 18 Nisan’da evinde oynayacak. Kanarya, bu turu geçmesi halinde yarı finalde Aston Villa - Lille eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Fenerbahçe ile Olympiakos ilk olarak 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında kozlarını paylaştı, Yunan ekibi iki maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı.

UEFA AVRUPA LİGİ’NDE GRUBUNU 3. OLARAK TAMAMLADI

Olympiakos, bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde West Ham United, Freiburg ve Baska Topola ile birlikte yer aldığı A Grubu’nu 7 puanla 3. sırada tamamladı. Yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde devam eden kırmızı-beyazlılar, son 16 play-off turunda Ferencvaros’u elerken, son 16 turunda da Maccabi Tel Aviv ile eşleşti. İlk maçı 4-1 kaybeden Yunan ekibi, rövanşta rakibini 6-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

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YUNANİSTAN SÜPER LİGİ’NDE ŞAMPİYONLUK TURUNDA

Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi’nde normal sezonu 26 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladığı 57 puanla 3. sırada tamamladı. Kırmızı-beyazlılar, 26 hafta sonunda 58 gol atarken, kalesinde de 24 gol gördü. İlk 6 takımın Şampiyonluk Turu oynadığı ligde Olympiakos, ilk haftada Panathinaikos’a 3-1 kaybetti ve lider AEK Atina'nın 5 puan gerisine düştü.

TERİM, OLYMPİAKOS'A KAYBETMEDİ

Fatih Terim'in Panathinaikos, ezeli rakibi ile kupa ve lig olmak üzere toplamda 4 kez karşılaşırken yenilgi yüzü görmedi.

Yunan Kupası Son 16 Turu ilk maçında Olympiakos ile 1-1 berabere kalan Pana, 120 dakikası golsüz eşitlikle sonuçlanan maçta ezeli rakibini penaltı atışlarında 7-6 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

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Yunan Ligi'nde Olympiakos'u konuk eden Panathinaikos, sahadan 2-0 galip ayrılırken Şampiyonluk Turu ilk maçında ezeli rakibini bu kez 3-1'lik skorla mağlup etti.

47 ŞAMPİYONLUĞU VAR

Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi’nde bugüne kadar 47 kez şampiyonluğa ulaştı. Son şampiyonluğunu 2021-2022 sezonunda elde eden kırmızı-beyazlılar, liginde en fazla şampiyonluk yaşayan takım olarak yer alıyor. Yunan Ligi'nde Panathinaikos’un 20 ve AEK Atina’nın da 13 şampiyonluğu bulunuyor.

TAKIMIN EN GOLCÜSÜ AYOUB EL KAABİ

Yunan ekibinin en golcü futbolcusu olan Ayoub El Kaabi, kariyerinin en iyi sezonlarından birini yaşıyor. 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında Hatayspor forması da giyen El Kaabi, bu sezon attığı gollerle takımına önemli katkı sağladı. Faslı futbolcu, Yunanistan Ligi’nde çıktığı 22 maçta 15 gol kaydederken, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de 5’er gollük katkı sağladı. 30 yaşındaki futbolcu, Avrupa kupalarındaki son 4 maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı. Takımda Daniel Podence 12, Kostas Fortunis de 10 gole imza attı. Kadrosunda tecrübeli forvet Stevan Jovetic’i de bulunduran Yunan ekibinde, bir dönem Giresunspor forması giyen Chiquinho da yer alıyor.

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ŞAMPİYON HOCA MENDİLİBAR

Olympiakos’un başında geçtiğimiz sezon İspanyol ekibi Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi zaferine ulaşan Jose Luis Mendilibar yer alıyor. Deneyimli teknik direktör, 11 Şubat 2024’te Yunan takımında göreve başladı. İspanyol teknik adam, Olympiakos'ta bir dönem Süper Lig’de de çalışan Carlos Carvalhal’ın ardından göreve getirildi.

MAÇLARINI GEORGİOS KARAİSKAKİS STADYUMU’NDA OYNUYOR

Olympiakos karşılaşmalarını Georgios Karaiskakis Stadyumu’nda oynuyor. Yunanistan’ın Pire kentinde bulunan ve 1896 yılında açılan stadyumun 32 bin 115 kişilik kapasitesi bulunuyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi finali Yunanistan’ın ev sahipliğinde 29 Mayıs 2024 tarihinde Ayasofya Stadyumu'nda oynanacak