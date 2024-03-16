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Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos: Hayatımda böyle bir penaltı görmedim

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#Beşiktaş#Fernando Santos#Antalyaspor
Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos: Hayatımda böyle bir penaltı görmedim
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2024 23:32

Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos, 2-1 kaybettikleri Antalyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 30. haftasında evinde Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos maç sonrası konuştu.

"HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

"Son 2 maçtan farklı bir maç oldu, ciddi fırsatlar yakaladık. İkinci yarı için söylenecek bir şey yok, olmadı bir türlü. Bunca yıllık futbol hayatımda böyle bir penaltı görmedim, Milot iyi vurdu aslında ama büyük bir şanssızlık yaşadı."

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"GALATASARAY MAÇINI VE BU MAÇI KAZANMAYI HAK ETMİŞTİK"

Galatasaray ve bu maçı kazanmayı hak etmiştik, Galatasaray maçında en azından beraberliği hak etmiştik ama bu maçı kazanmayı kesinlikle hak ettik. Artık buna karşı mücadele edeceğiz, yapacak bir şey yok.

"MİLLİ ARA BİZE İYİ GELECEK"

Geçen haftaki çok kötü Gaziantep maçından beri iyi bir reaksiyon gösterdik aslında, oyuncularımızı suçlamaya gerek yok. Bu sezonki en iyi ikinci devremizdi diyebilirim ama olmadı. Oyuncularım iyi bir reaksiyon gösterdik, milli arada hazırlanmak için önemli bir süremiz var. Bu sürenin bize iyi geleceğini düşünüyorum.

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İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR MU?

İstifa aklımın ucundan bile geçmiyor, böyle bir düşüncem asla yok.

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#Beşiktaş#Fernando Santos#Antalyaspor

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