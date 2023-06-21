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Sergen Yalçın'dan Arda Güler sözleri: Manchester United ya da Barcelona seviyesinde takımlara gitmeli

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#Arda Güler#Fenerbahçe#A Milli Takım
Sergen Yalçından Arda Güler sözleri: Manchester United ya da Barcelona seviyesinde takımlara gitmeli
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 07:00

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in Galler performansı ve attığı gol, Avrupa basınından büyük övgü aldı. 18 yaşındaki Arda Güler'in performansını değerlendiren eski futbolcu ve teknik direktörler övgü dolu ifadeler kullandı.

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Record: Türk futbolunun geleceği için büyük umut olarak görülen Arda Güler’den Türkiye için harika gol. Daily Mail: Türk Milli Takımı’nın 18 yaşındaki sansasyonel yıldızı Arda Güler. Sport: İnanılmaz. Barça’yı heyecanlandıran gol Voetbalprimeu: Ajax’ın hedefindeki Arda Güler, Türkiye adına muhteşem bir golle kendini gösterdi. Neden üst düzey bir yetenek olarak görüldüğünü gösterdi.

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A Milli Takım, Euro 2024 Elemeleri’nde 2. maçlar haftasını kayıpsız geçerek Almanya yolunda önemli bir avantaj elde etti. Ay yıldızlılar VAR’da iptal edilen golüne, kaptan Hakan Çalhanoğlu’nun kaçırdığı penaltıya rağmen Galler’i 2-0 yenerek grubun zirvesindeki yerini korudu. Ancak Milliler’in zaferinde 27 metre mesafeden 109 km hızla yaptığı şık vuruşla geceye damga vuran isim Arda Güler’di. Avrupa basını da geniş yer ayırdığı genç yıldızdan övgü ile bahsetti.

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İTALYA:

· CORRIERE DELLO SPORT: Mücevher bebek.

· FOOTBALL-ITALIA: Milan’ın hedefinde olan Arda Güler sansasyonel bir gol attı.

· CALCIOMERCATO: Fenerbahçe’nin 2005 doğumlu yeteneği Türkiye’yi büyüledi.

İSPANYA:

· SPORT: İnanılmaz! Arda Güler’den Barcelona’yı heyecanlandıran gol. Arda Güler gittiği her yerde kalitesinden izler bırakmaya devam ediyor. Maçı 2-0 yapan gol tam bir sanat eseri.

ARDA GÜLER’İN SANSASYONEL VURUŞU TÜRKİYE’YE ZAFERİ GETİRDİ

PORTEKIZ

· RECORD: Türk futbolunun geleceği için büyük umut olarak görülen Arda Güler’den Türkiye için harika gol.

İNGİLTERE

· DAILY MAIL: Türkiye’nin 18 yaşındaki sansasyonel yıldızı Arda Güler.

HOLLANDA

· VOETBALPRIMEU: Ajax’ın hedefindeki Arda Güler, Türkiye adına muhteşem bir golle kendini gösterdi. Neden üst düzey bir yetenek olarak görüldüğünü gösterdi.

FRANSA

· NOUVELLES-DUJOUR: Arda Güler’in sansasyonel vuruşu Türkiye’ye zaferi getirdi.

OKTAY DERELiOĞLU: iZLEMESi ÇOK ZEVKLi

İzlemesi çok zevkli forvetler için ideal bir oyuncu oyun görüşü üst seviyede ve 2-3 pozisyon öncesini ve sonrasını planlıyor. İnşallah çalışmaktan hiç vazgeçmez kendini yeterli görmez ise dünya futboluna çok büyük bir yıldız geliyor.

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SERGEN YALÇIN: KULÜBEDE TUTULMAZ

Arda Güler gerçekten müthiş bir yetenek. Onu izlemek de büyük bir keyif. Direkt olarak Manchester United ya da Barcelona seviyesinde takımlara gitmeli. Elinde Arda olan teknik adam böyle oyuncuları kulübede tutmaz.

MEHMET ÖZDİLEK: ÇOK ÖZEL YETENEK

Özel yetenek Arda Güler. Önemli olan oynatmak. Hem Milli Takım forması altında hem Fenerbahçe’de bu sezon çok önemli mesafe kaydetti. Tüm takımlarda Arda gibi yetenekler var. Önemli olan onları bulmak ve gereker şansı vermek.

HASAN ÖZER: 10 ÜZERiNDEN 9 PUAN

Türkiye’nin yükselen yıldızı. Futbol tekniği mükemmel, Oyun zekası muazzam. Düşünecek zaman bıraktığınızda cezanızı keser. Final pasları ve final vuruşları muhteşem. Tek eksiği fiziksel özellikler. 10 üzerinden 9.

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SAFFET SANCAKLI: ONDA TÜM GÜZELLiKLER VAR

Arda Güler son yıllarda çıkan en iyi yetenek. En büyük korkum etrafında Lionel Messi ile kıyaslandırılması. Yaşı çok genç, planlama ile geleceğee hazırlanması gerek. Önemli bir yetenek. Futbolun içindeki tüm özellikleri taşıyor.

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#Arda Güler#Fenerbahçe#A Milli Takım

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