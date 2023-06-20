Son dakika: Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Arda Güler ile özel görüşecek! İşte görüşmenin tarihi ve detayları

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Sezonu Türkiye Kupası zaferiyle kapatan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus'la yollar ayrılırken yeni çalıştırıcı henüz netleşmedi.

Olağan Mali Genel Kurul Toplantısında yaptığı açıklamada, camiayı ve ligi bilen Türk teknik adamla çalışacaklarını ifade eden Ali Koç, yeni hocanın profilini çizerken henüz bir anlaşma sağlanmış değil.

BÜYÜK BELİRSİZLİK

Sarı lacivertlilerde yeni teknik adamla birlikte en çok merak edilen konulardan biri de genç yıldız adayı Arda Güler'in gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı...

Geçen sezon ortaya koyduğu oyunla birçok Avrupa devinin radarına giren 18 yaşındaki milli futbolcu, A Milli Takım'daki performansıyla da taliplerini arttırdı.

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BİRÇOK KULÜBÜN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Fenerbahçe formasıyla Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi'nde boy gösteren Arda Güler, attığı goller ve yaptığı asistlerin yanı sıra; oyun aklı, şut ve harika çalımlarıyla da birçok kulübün ilgisini üzerine çekmeyi başardı.

SERBEST KALMA MADDESİ DURUMU GÜÇLEŞTİRİYOR

Gelecek sezon şampiyonluk hasretini sonlandırmak için güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Fenerbahçe, Arda Güler'i 1 yıl daha kadrosunda tutmak isterken oyuncunun birçok talibinin olması ve sözleşmesindeki serbest kalma maddesi durumu zorlaştırıyor.

EN AZ 1 YIL DAHA

Arda Güler'i kadroda tutmak isteyen yönetim, oyuncunun ailesiyle bir süredir görüşmeler gerçekleştirirken en az 1 sezon daha takımda kalması için yoğun çaba harcıyor.

SÖZLEŞME REVİZE EDİLECEK

Sözleşmede bulunan 17.5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini revize etmeyi planlayan Fenerbahçe yönetimi, oyuncuya da yüksek maaşlı bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.

Gelecek sezon kadrosunu Arda Güler üzerinden şekillendirmek isteyen sarı lacivertli yönetim, genç futbolcunun gelişimi için gerekli tüm taleplerini karşılayacak.

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🟡🔵 Ali Koç & Arda Güler pic.twitter.com/1hD1GeDZ8v —Spor Arena (@sporarena) June20, 2023

ARDA'YI TEBRİK ETTİ

Yeni sezonun forma tanımına katılan Başkan Ali Koç, Arda Güler ile sık sık yan yana gelirken toplantı öncesi yaptığı görüşmede, Milli Takım'da attığı harika gol nedeniyle tebrik etti.

GÖRÜŞME TARİHİ BELLİ OLDU

Lansman sonunda Arda Güler'le tokalaşan Başkan Ali Koç, genç oyuncuya "Yarın (21 Haziran) görüşürüz" dedi.

Başkan Ali Koç ve Arda Güler, 21 Haziran Çarşamba günü saat 13.00'te genç futbolcunun geleceğini görüşmek üzere bir araya gelecek.