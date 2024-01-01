×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Sergen Yalçın, her şeyi Spor Arena'ya anlattı! Beşiktaş'tan teklif aldı mı? 'Her zaman emrindeyim!'

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Antalyaspor#Sergen Yalçın
Sergen Yalçın, her şeyi Spor Arenaya anlattı Beşiktaştan teklif aldı mı Her zaman emrindeyim
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2024 08:46

Beşiktaş’la şampiyonluk yaşayan başarılı teknik adam kırmızı beyazlı Akdeniz ekibi Antalyaspor ile el sıkıştı. Bir süredir ismi siyah beyazlılarla anılan Yalçın, Antalya’den gelen teklifi kabul etti. Yalçın “Ben her zaman Beşiktaş’ın emrindeyim ama haber gelmeyince yapacak bir şey yok” dedi.

Haberin Devamı

İsmi bir süredir Beşiktaş teknik direktörlüğü için anılan Sergen Yalçın, Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor’la anlaştı. Beşiktaş’la 2020- 21 sezonunda şampiyonluk yaşadıktan sonra siyah beyazlı ekipten 2021-22 sezonunun ilk yarısında ayrılan Yalçın, Antalyaspor’la 1.5 yıllık sözleşme için el sıkıştı.

Tecrübeli teknik adamın salı günü Antalyaspor’la ilk antrenmanına çıkacağı aktarıldı.

Gözden KaçmasınSuudi futbolunda yaprak dökümü Benzemanın ardından Roberto Firmino... | Süper Ligden talipleri varSuudi futbolunda yaprak dökümü! Benzema'nın ardından Roberto Firmino... | Süper Lig'den talipleri varHaberi görüntüle

BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF GELDİ Mİ?

Sergen Yalçın, her şeyi Spor Arenaya anlattı Beşiktaştan teklif aldı mı Her zaman emrindeyim

Hürriyet’e açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, “Beşiktaş’tan haber gelmedi. İsmim geçti evet ama yapacak bir şey yok. Çalışmak zorundayız. Ekibim 2 yıldır beni bekliyor. Şartlarda anlaştık. Ben her zaman Beşiktaş’ın emrindeyim ama haber gelmeyince yapacak bir şey yok” ifadelerini kullandı. Antalyaspor Başkan Vekili Alkan Evren de “Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına vardık” dedi.

Haberin Devamı

Yalçın daha önce Gaziantepspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor’u da çalıştırdı.

Gözden KaçmasınAntalyaspordan Borussia Dortmunda transfer olan Nuri Şahin için Klopp ve A Milli Takım sözleriAntalyaspor'dan Borussia Dortmund'a transfer olan Nuri Şahin için Klopp ve A Milli Takım sözleriHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Antalyaspor#Sergen Yalçın

BAKMADAN GEÇME!