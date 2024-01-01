Sergen Yalçın, her şeyi Spor Arena'ya anlattı! Beşiktaş'tan teklif aldı mı? 'Her zaman emrindeyim!'

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İsmi bir süredir Beşiktaş teknik direktörlüğü için anılan Sergen Yalçın, Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor’la anlaştı. Beşiktaş’la 2020- 21 sezonunda şampiyonluk yaşadıktan sonra siyah beyazlı ekipten 2021-22 sezonunun ilk yarısında ayrılan Yalçın, Antalyaspor’la 1.5 yıllık sözleşme için el sıkıştı.

Tecrübeli teknik adamın salı günü Antalyaspor’la ilk antrenmanına çıkacağı aktarıldı.

BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF GELDİ Mİ?





Hürriyet’e açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, “Beşiktaş’tan haber gelmedi. İsmim geçti evet ama yapacak bir şey yok. Çalışmak zorundayız. Ekibim 2 yıldır beni bekliyor. Şartlarda anlaştık. Ben her zaman Beşiktaş’ın emrindeyim ama haber gelmeyince yapacak bir şey yok” ifadelerini kullandı. Antalyaspor Başkan Vekili Alkan Evren de “Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına vardık” dedi.

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Yalçın daha önce Gaziantepspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor’u da çalıştırdı.