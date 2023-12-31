Antalyaspor'dan Borussia Dortmund'a transfer olan Nuri Şahin için Klopp ve A Milli Takım sözleri

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Trendyol Süper Lig ekibi Antalyaspor’un 35 yaşındaki genç teknik direktörü Nuri Şahin, futbolculuk döneminde fırtına gibi estiği ve birçok başarıya imza attığı eski kulübü Borussia Dortmund’a transfer oldu. 4,5 yıllık anlaşma imzaladığı Alman devinde ilk 6 ay Edin Terzic’in yardımcısı olarak görev yapacak olan Şahin, ondan sonraki 4 yıllık süreçte Dortmund’un teknik patronu olarak kariyerine devam edecek.

Alman ekibini 2 yıl çalıştıran Hollandalı tecrübeli teknik adam Bert van Marwijk; Jurgen Kloop’un 2008-2015 yılları arasında Dortmund’u çalıştırdığı dönem yardımcısı olarak görev yapan Boşnak antrenör Zeljko Buvac ve Dortmund altyapısında Nuri Şahin ile birlikte yetişip A takıma yükselen Yasin Öztekin Nuri Şahin'in yeni serüvenini ve potansiyelini Spor Arena'ya değerlendirdi.

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BERT VAN MARWIYK: BORUSSIA DORTMUND’UN, NURİ ŞAHİN’İN RÜYA KULÜBÜ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

Borussia Dortmund’un altyapı maçlarını izlerken orada Nuri'nin oynadığı futbolu görmüştüm. Nuri, o zamanlar 15 yaşındaydı. Ailesiyle konuştuktan sonra haftada bir kez A takımla antrenman yapmasına karar verdim. Birkaç ay sonra 16 yaşındayken Bundesliga'da ilk kez sahneye çıkmasına izin verdim. Bana göre son derece yetenekli ve hırslıydı. Ayrıca iyi bir tekniğe sahip, akıllı bir oyuncuydu. Sahada birkaç adım sonrasını düşünebiliyordu. Nuri’nin, antrenörlük kariyerine Türkiye'de başladığını biliyordum. Nuri, Borussia Dortmund’a önce asistan, ardından 4 yıl boyunca ‘Başantrenör Nuri’ olarak giderek bir sonraki adımı iyi attı. Borussia Dortmund’un, Nuri'nin rüya kulübü olduğunu düşünüyorum. Nuri Şahin, bugüne kadar çalıştığı her antrenörden iyi veya kötü bir şeyler öğrendi. Bu deneyimlerin ona yardımcı olacağına ve onu daha iyi bir teknik direktör yapacağına inanıyorum.

ZELJKO BUVAC: NURİ ŞAHİN, BAŞARILI BİR TEKNİK DİREKTÖR OLMAK İÇİN GEREKEN HER ŞEYE SAHİP

Borussia Dortmund, Nuri Şahin ve Sven Bender'i getirerek büyük bir iş yaptı. Onlarla birlikte taraftarların dilekleri gerçekleşecek. Nuri'nin, Borussia Dortmund'da elbette başarılı olacağını düşünüyorum. Nuri Şahin, başarılı bir teknik direktör olmak için gereken her şeye sahip.

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YASİN ÖZTEKİN: NURİ ŞAHİN’İN BİR GÜN BORUSSIA DORTMUND’DA TEKNİK DİREKTÖR OLMAK İSTEDİĞİNİ BİLİYORDUM

Açıkçası Nuri’nin zaten öyle bir hedefi olduğunu biliyordum. Bir gün Borussia Dortmund’da teknik direktör olmak istediğini de biliyordum. Bence Antalyaspor’da çok iyi işler başardı ve Türkiye’ye farklı bir hava kattı. Şimdi Borussia Dortmund’da ve istediği yere geldi. Önce orada yardımcı antrenör olarak görev yapacak ama Borussia Dortmund’un teknik direktörü olabilecek kapasitede birisi. İnşallah öyle olur ve tabii ki biz de gururlanırız. Nuri Şahin’le, Borussia Dortmund altyapısında oynamıştık. U15’te başlamıştık. Nuri, benden önce profesyonel olmuştu. Sonra A takımda beraber oynadık. Nuri, gayet disiplinli birisi, tecrübesi de var. Birçok kulüpte ve Avrupa’nın en iyi takımlarında oynadı. O yüzden çok iyi hocalarla da çalıştı. Özellikle de Jurgen Klopp gibi bir teknik direktörle çalıştı. Teknik direktörlüğü gayet iyi yapacağını ve çok başarılı olacağını düşünüyorum.

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BİR GÜN MİLLİ TAKIMA DA ‘HAYIR’ DEMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM

Nuri Şahin, bir gün milli takımda görev almazsa 3-5 sene sonra ben gideceğim, o yüzden elini çabuk tutsun. (Gülerek) Çünkü ben de hoca olmak istiyorum. O yüzden benim de hedeflerim var. Tabii ki şu an futbol oynuyorum ve futboluma odaklanıyorum. Bucaspor’da gayet mutluyum. Hedefimiz, TFF 1.Lig’e çıkmak. Nuri Şahin gibi futboldan sonra benim de öyle hedeflerim var. Nuri’nin önce Dortmund’da ve Avrupa’da hedefleri var. İyi takımları çalıştırmak istiyor. Önce orada görev yapacak ama bir gün A Milli Takım’a da ‘hayır’ demeyecektir. Eğer bir gün teklif gelirse seve seve Milli Takım'a da gideceğini düşünüyorum. Onun için de zamana ihtiyacı var. Onu da birkaç sene sonra teknik direktör olarak inşallah milli takımda görürüz.

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"NURİ ÇOK İYİ HOCALARLA ÇALIŞTI. JURGEN KLOPP’UN İZİNDEN GİDİYOR"

Jurgen Klopp gibi olmak kolay değil. Çünkü Klopp, hem insan hem de hoca olarak çok farklı birisi. Klopp, babacan ve futbolcusuna sahip çıkan bir isim. Ayrıca futbolcusuyla çok iyi anlaşan, çok disiplinli ve sert olan bir teknik direktör. O yüzden hep kazanıyor ve bütün takımlarda başarılı oluyor. Klopp, hem idman hem de taktiksel olarak muhteşem. Oyuncusunu bulunduğu yerden alıp hep daha ileri bir seviyeye taşıyor. Öyle bir idman sistemi var. Onunla çalışan oyuncular, her zaman daha iyi seviyelere geldi. Nuri’nin, Jurgen Klopp’un izinden gittiğini düşünüyorum, sonuçta çok iyi hocalarla çalıştı. Bundan dolayı başarılı olacağına inanıyorum.