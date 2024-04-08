Serdar Dursun'dan Süper Kupa maçına olay tepki! Ekrana kilitlendi...

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Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği Süper Kupa maçında tarihi anlar yaşandı. Fenerbahçe, sahaya U19 Takımı ile çıktı ve Mauro Icardi'nin ilk dakikadaki golü sonrası santra yapmadan sahadan çekildi.

Müsabakanın oynandığı Şanlıurfa'ya götürülmeyen A Takım oyuncularından Serdar Dursun'un yaşananlara tepkisi ise gündem oldu.

Milli futbolcunun eşinin paylaşımında Dursun'un arabada maçı izlediği ve uzun süre sinirli bir şekilde ekrana baktığı görüldü.

Bu paylaşım, kısa süre içinde en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.