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Serdar Dursun'dan Süper Kupa maçına olay tepki! Ekrana kilitlendi...

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#FENERBAHÇE#Serdar Dursun#Süper Kupa
Serdar Dursundan Süper Kupa maçına olay tepki Ekrana kilitlendi...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2024 09:14

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve yarıda kalan Süper Kupa maçının yankıları sürüyor. Karşılaşmaya U19 Takımı ile çıkan ve A Takım oyuncularını Şanlıurfa'ya götürmeyen sarı - lacivertlilerin hücum oyuncusu Serdar Dursun'un eşinin paylaşımı, sosyal medyada çok konuşuldu.

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Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği Süper Kupa maçında tarihi anlar yaşandı. Fenerbahçe, sahaya U19 Takımı ile çıktı ve Mauro Icardi'nin ilk dakikadaki golü sonrası santra yapmadan sahadan çekildi.

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Müsabakanın oynandığı Şanlıurfa'ya götürülmeyen A Takım oyuncularından Serdar Dursun'un yaşananlara tepkisi ise gündem oldu.

Serdar Dursundan Süper Kupa maçına olay tepki Ekrana kilitlendi...

Milli futbolcunun eşinin paylaşımında Dursun'un arabada maçı izlediği ve uzun süre sinirli bir şekilde ekrana baktığı görüldü.

Bu paylaşım, kısa süre içinde en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

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#FENERBAHÇE#Serdar Dursun#Süper Kupa

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