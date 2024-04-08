×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçından çekilmesi Avrupa basınında: Türkiye'de sıra dışı bir olay!

Güncelleme Tarihi:

#Süper Kupa#Galatasaray#Fenerabahçe
Fenerbahçenin Süper Kupa maçından çekilmesi Avrupa basınında: Türkiyede sıra dışı bir olay
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2024 07:00

Fenerbahçe'nin Süper Kupa'ya U19 takımı ile çıkıp 2. dakikanın başında sahadan çekilmesi Avrupa medyasında anında yankı yarattı.

Haberin Devamı

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın kazananı Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği Süper Kupa maçı, karşılaşmaya U19 Takımı ile çıkan sarı - lacivertlilerin sahadan çekilmesiyle tatil edilmişti.

Fenerbahçe'nin Icardi'nin golü sonrası santra yapmadan sahadan çekilmesi, Avrupa basınında geniş yer buldu.

Gözden KaçmasınFenerbahçeye Galatasaray karşısında Süper Kupa maçından çekilmenin yaptırımı ne olacak TFF men edebilir | Süper Ligde puan silme gibi bir durum...Fenerbahçe'ye Galatasaray karşısında Süper Kupa maçından çekilmenin yaptırımı ne olacak? 'TFF men edebilir!' | 'Süper Lig'de puan silme gibi bir durum...'Haberi görüntüle

İspanyol Marca gazetesi, "Türkiye'de skandal! Fenerbahçe 1 dakika sahada kaldıktan sonra Süper Kupa finalinden çekildi" ifadesini kullanırken, AS gazetesi, "Kupa finalinde şaşırtıcı anlar! Fenerbahçe federasyonu protesto ederek maçı bıraktı” dedi.

Mundo Deportivo da, “Fenerbahçe, hakemler ve Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından gördüğü kötü muameleyi protesto etmek için Galatasaray’a karşı Süper Kupa finaline U19 takımıyla çıktı. Maçın birinci dakikasından sonra oyuncular sahadan çekildi” diye yazdı.

Haberin Devamı

Diğer medya kuruluşları olay için şu değerlendirmeleri yaptı.

THE SUN: Fenerbahçe, oyuncularının saldırıya uğradığı Trabzon’daki olayları protesto etmek için maça U19 takımıyla çıktı ve 1 dakika sonra sahadan çekildi.

Fenerbahçenin Süper Kupa maçından çekilmesi Avrupa basınında: Türkiyede sıra dışı bir olay

DAILY STAR: Süper Kupa finaline genç takımla çıkan Fenerbahçe 1 dakika sonra sahadan çekildi.

TALK SPORT: Fenerbahçe, tuhaf 11’le sahaya çıktıktan bir dakika sonra oyunu protesto ederek finalden çekildi.

DAILY EXPRESS: Fenerbahçe, Türkiye Süper Kupa finalinde sıra dışı bir protesto düzenledi.

AD: Fenerbahçe tehdidi gerçekleştirdi. Kulüp genç takımı sahaya çıkardıktan sonra finalden çekildi.

FOS: Süper Kupa finali, Kanaryaların sahayı terk etmesiyle tamamlanamadı.

Gözden KaçmasınFenerbahçe sahadan çekildi, Süper Kupa için süreç nasıl işleyecek Galatasaray kupayı ne zaman alacakFenerbahçe sahadan çekildi, Süper Kupa için süreç nasıl işleyecek? Galatasaray kupayı ne zaman alacak?Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Kupa#Galatasaray#Fenerabahçe

BAKMADAN GEÇME!