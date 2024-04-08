Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçından çekilmesi Avrupa basınında: Türkiye'de sıra dışı bir olay!

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Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın kazananı Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği Süper Kupa maçı, karşılaşmaya U19 Takımı ile çıkan sarı - lacivertlilerin sahadan çekilmesiyle tatil edilmişti.

Fenerbahçe'nin Icardi'nin golü sonrası santra yapmadan sahadan çekilmesi, Avrupa basınında geniş yer buldu.

İspanyol Marca gazetesi, "Türkiye'de skandal! Fenerbahçe 1 dakika sahada kaldıktan sonra Süper Kupa finalinden çekildi" ifadesini kullanırken, AS gazetesi, "Kupa finalinde şaşırtıcı anlar! Fenerbahçe federasyonu protesto ederek maçı bıraktı” dedi.

Mundo Deportivo da, “Fenerbahçe, hakemler ve Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından gördüğü kötü muameleyi protesto etmek için Galatasaray’a karşı Süper Kupa finaline U19 takımıyla çıktı. Maçın birinci dakikasından sonra oyuncular sahadan çekildi” diye yazdı.

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Diğer medya kuruluşları olay için şu değerlendirmeleri yaptı.

THE SUN: Fenerbahçe, oyuncularının saldırıya uğradığı Trabzon’daki olayları protesto etmek için maça U19 takımıyla çıktı ve 1 dakika sonra sahadan çekildi.

DAILY STAR: Süper Kupa finaline genç takımla çıkan Fenerbahçe 1 dakika sonra sahadan çekildi.

TALK SPORT: Fenerbahçe, tuhaf 11’le sahaya çıktıktan bir dakika sonra oyunu protesto ederek finalden çekildi.

DAILY EXPRESS: Fenerbahçe, Türkiye Süper Kupa finalinde sıra dışı bir protesto düzenledi.

AD: Fenerbahçe tehdidi gerçekleştirdi. Kulüp genç takımı sahaya çıkardıktan sonra finalden çekildi.

FOS: Süper Kupa finali, Kanaryaların sahayı terk etmesiyle tamamlanamadı.