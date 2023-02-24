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Serdar Dursun yıllık ücreti beğenmedi! 2 katından fazlasını istedi...

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#Fenerbahçe#Serdar Dursun#Fenerbahçe Serdar Dursun
Serdar Dursun yıllık ücreti beğenmedi 2 katından fazlasını istedi...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2023 10:22

Polonya ekibinin talip olduğu Serdar Dursun, kendisine önerilen rakamı kabul etmedi. Oyuncunun maaş beklentisi ortaya çıktı.

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Polonya Ligi takımlarından Rakow Czestochowa'nın talip olduğu Serdar Dursun, Fenerbahçe'de forma şansı bulamadığı için bu transfere sıcak bakıyor. Ancak yapılan görüşmelerde maaş konusunda anlaşmaya varılamadı.

Rakow'un 800 bin euro yıllık ücret önerdiği Serdar'ın 2 milyon euro talep ettiği öğrenildi.

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KABUL EDERLERSE İMZAYI ATACAK

Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertli takımda 750 bin dolar kazanan 31 yaşındaki golcünün, isteğinin kabul görmesi halinde Polonya ekibine imza atacağı belirtildi.

FENERBAHÇE KOLAYLIK SAĞLAMAYA HAZIR

Tecrübeli futbolcuyu çok isteyen Rakow'un ise rakamı 1.5 milyon euro seviyelerine çıkarması bekleniyor. Fenerbahçe, tarafların anlaşması halinde kolaylık sağlamaya hazır.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Serdar, bu sezon ligde 10 maça çıkarken 1 gol ve 2 asistle oynadı.

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