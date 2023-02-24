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UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu! Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor...

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#Fenerbahçe#Başakşehir#Sivasspor
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Liginde muhtemel rakipler belli oldu Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2023 01:06

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor muhtemel rakipleri belli oldu.

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UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turunun maçlarının ardından muhtemel rakipler belli oldu.

RAKİPLERİ OYNADI

Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitiren Fenerbahçe, direkt olarak son 16 turuna kalmıştı. Play-off maçlarının ardından muhtemel rakipleri de ortaya çıktı.

İşte Fenerbahçe'nin olası rakipleri;

Manchester United, Juventus, Roma, Sporting, Sevilla, Leverkusen, Union Berlin, Shakhtar

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SİVASSPOR VE BAŞAKŞEHİR DE BEKLEDİ

Sivasspor ve Başakşehir ise Avrupa Konferans Ligi'nde gruplarını lider tamamladığı için Fenerbahçe gibi direkt son 16 turu biletini kapmıştı. İki temsilcimizin de rakipleri, olay-off turu maçlarının ardından belli oldu.

İşte SİVASSPOR ve BAŞAKŞEHİR'in muhtemel rakipleri;

Lazio, AEK Larnaca, Sheriff, Anderlecht, Basel, Lech Ponznan, Fiorentina, Gent

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KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu kura çekimi bugün yapılacak.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura çekimi, TSİ 14.00'te Avrupa Ligi eşleşmeleriyle başlayacak. Avrupa Konferans Ligi kuraları ise TSİ 15.00'te çekilecek

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#Fenerbahçe#Başakşehir#Sivasspor

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