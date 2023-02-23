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Basel Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Basel maçı şifreli mi? İşte canlı yayın bilgiler ve muhtemel 11'ler

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#Uefa Konferans Ligi#Trabzonspor#Basel
Basel Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Trabzonspor Basel maçı şifreli mi İşte canlı yayın bilgiler ve muhtemel 11ler
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 17:52

Basel Trabzonspor maçı canlı yayınla ekranlara geliyor. Geçtiğimiz hafta oynanan mücadele şifresiz yayınlanmıştı. Spor severler bu karşılaşmanın şifreli olup, olmadığını merak ediyor... Heyecanla beklenen Basel - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusu geçtiğimiz hafta ilk ayağı oynanan mücadelenin rövanş karşılaşmasında da gündeme geldi. Karşılaşma bu akşam canlı yayınla ekranlara gelecek. Gözler şimdi maçın saat ve kanal bilgisinde. Peki Basel Trabzonspor maçı bu akşam saat kaçta başlayacak? Trabzonspor maçı şifreli mi? İşte canlı yayın ve muhtemel kadro bilgileri

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Trabzonspor ile karşılaştığı üç Avrupa kupası maçının sadece birini kazanan Basel, tek galibiyetini Aralık 2019'da evindeki Avrupa Ligi karşılaşmasında aldı. Evinde oynadığı son dört Avrupa kupası maçının ikisini kaybeden Basel, daha önceki sekiz karşılaşmayı kazanmıştı. İsviçre ekibi, bu turnuvalardaki son yedi iç saha karşılaşmasının beşinde 2+ gol attı. Deplasmanda oynadığı son dokuz Avrupa kupası maçını kazanamayan Trabzonspor, kulüp tarihinin en uzun galibiyet hasretini tekrarlama tehlikesiyle karşı karşıya.

Avrupa kupalarındaki son iki maçını gol yemeden kazanan Trabzonspor, ön elemeler hariç sadece iki kez üst üste üç karşılaşma kazanabildi. Bordo-mavililer, daha önce bu turnuvalarda üst üste üç karşılaşmada kalesini gole kapatamadı. Basel, Avrupa kupalarında deplasmanda ilk ayağını kaybettiği son beş eleme turu eşleşmesinin üçünde yoluna devam eden taraf oldu. Avrupa kupalarında ilk ayağını kazandığı son 10 eleme turunun sekizinde tur atlayan taraf olan Trabzonspor, elendiği iki eşleşmeyi de UEFA Kupası ilk turunda oynadı.

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Bu eşleşmenin ilk maçında Basel kalesine 10 isabetli şut çeken Trabzonsor, bu sezon Konferans Ligi'nde AZ'nin ardından bir karşılaşmada en yüksek sayıya ulaşan takım oldu. Geçen hafta Trabzonspor karşısında dokuz kurtarış yapan Basel kalecisi Marwin Hitz, Simone Scuffet ile birlikte bu sezon Konferans Ligi'nde en yüksek sayıya ulaşan iki file bekçisinden biri oldu. Avrupa kupaları kariyerindeki ilk golünü geçen hafta Basel ağlarına gönderen Stryger Jens Larsen, aynı zamanda Trabzonspor formasıyla Avrupa kupalarında gol atan ilk Danimarkalı oyuncu oldu. Bu sezon Basel'in resmi maçlardaki en golcü ismi olan Andi Zeqiri, görev aldığı son üç karşılaşmada sadece Trabzonspor ağlarını havalandıramadı.

Basel Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Trabzonspor Basel maçı şifreli mi İşte canlı yayın bilgiler ve muhtemel 11ler

BASEL TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA ŞİFRELİ Mİ?

Basel Trabzonspor maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma TV 8 kanalından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

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#Uefa Konferans Ligi#Trabzonspor#Basel

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