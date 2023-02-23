Son Dakika: Fenerbahçe'de Valencia'dan beklenmedik ayrılık çıkışı! Emelec derken Brezilya'ya transfer: 'Anlaştılar...'

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia, sarı lacivertli ekiple sözleşmesinin sona ermesinin ardından eski takımı Emelec'e dönebileceğini söyledi.

Ekvador basınında konuşan deneyimli oyuncu, eski kulübü Emnelec'e para konuşmadan ve maddi fedakarlık yaparak dönüp dönmeyeceği hakkında kendisine yöneltilen soruya, "Evet, sormadan Emelec'e dönerim. Kesinlikle, önce sözleşmeyi imzalar, sonra bana ne kadar ödemek istediklerini sorardım." cevabını verdi.

"TÜM GELİŞİMİMİ EMELEC'E BORÇLUYUM"

Golcü isim ayrıca, "Yurt dışına erken çıktığımı düşünmüyorum. Ama tüm gelişimimi Emelec'e borçluyum. Bana profesyonel olarak oynama fırsatını onlar verdi. O zamanlar, birçok kulüp benimle ilgilendi. Başkanla konuştum ve ona şampiyonluk kazanmadan ayrılmak istemediğimi söyledim. Sonra şampiyon olduk ve ayrıldım." dedi.

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Enner Valencia bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 resmi maça çıktı. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldız oyuncu, bu karşılaşmalarda 23 gole imza atarken, 4 asist yaptı.

HENÜZ SÖZLEŞMESİNİ UZATMADI

Fenerbahçe ve Enner Valencia arasında yapılan görüşmelerde henüz anlaşma sağlanamadı. İddialara göre Enner Valencia yıllık 1.5 milyon Euro ve 2+1 yıllık sözleşme talep ederken Fenerbahçe yönetimi 1+1 yıllık sözleşme konusunda ısrarcı.

Tarafların henüz anlaşma sağlayamadığı fakat görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor. Ekvadorlu golcünün de kariyerinin bu döneminde Fenerbahçe'de devam etmesi bekleniyor.

TALİPLERİ KAPIDA

Fenerbahçe ile sözleşme görüşmelerine devam eden Enner Valencia için İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa ve Brezilya Serie A ekiplerinden Internacional'in devrede olduğu iddia ediliyor.

Dünya Kupası'nda dikkatleri üzerine çeken Enner Valencia'ya Arap yarımadası ve Güney Amerika'dan ciddi teklifler olduğu da belirtiliyor.

INTERNACIONAL İLE ANLAŞTI İDDİASI

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Enner Valencia, Internacional ile anlaştı.

Lig bitiminde sarı-lacivertli ekipten ayrılacak olan Ekvadorlu golcü, Brezilya Serie A ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayacak...

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