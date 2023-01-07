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Şenol Güneş: 'Beşiktaş çıkış arıyor, telafi etmek istiyoruz'

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Süper Lig
Şenol Güneş: Beşiktaş çıkış arıyor, telafi etmek istiyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2023 21:49

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in sözleri;

Kazanmamış gereken bir maçtı. Kazandık. Tüm oyuncular 3 puan için savaştı. Oyun olarak eksiklerimiz vardı. İlk yarıda oyun kontrolü bizdeydi ama oyunda kopmalar oldu. Rakibin böyle oynayacağını biliyorduk.

EKSİLER VE ARTILARLA KAZANDIK

Adana Demirspor maçındaki kontrol burada yoktu. Çok top kaybettik. Pas yapmamız gerekirken top kaybettik ve rakibe şans verdik. İyi pozisyonlar buldular. Rakip de moralliydi, kazanmışlardı. İki taraf da savaştı. Kasımpaşa iyi oynadı. Eksiler ve artılarla kazandık

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TELAFİ ETMEK İSTİYORUZ

Beşiktaş, bir çıkış arıyor hem oyun hem sonuç olarak. Puan kayıpsız gitmemiz önemli. Konyaspor iyi bir takım. Deplasmanda puan kayıplarımız fazla. Telafi etmek istiyoruz. Oyun olarak çoğu zaman iyiyiz ama deplasmanda daha çok çalışmalıyız. Konya maçına kazanmak için gideceğiz

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