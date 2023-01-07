Beşiktaş tribünlerinden Ozan Tufan tezahüratları!

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Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Beşiktaş-Kasımpaşa maçı öncesi siyah-beyazlı taraftarlardan dikkat çeken bir tezahürat geldi.

Devre arasında eksik bölgelere Transfer yapmakta kararlı olan Beşiktaş'ın son olarak gündemine de Ozan Tufan gelmişti. Teknik direktör Şenol Güneş'in hem Bursaspor hem de A Milli Takım'dan eski öğrencisi olan Ozan'ı, kadrosunda görmeyi çok istediği belirtilmişti.

TRİBÜNLERDEN TEZAHÜRAT

Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmanın öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar, "Ozan Tufan'ı istemiyoruz." tezahüratı yaparak Transfer haberlerine karşı tavrını ortaya koydu.

CEYHUN KAZANCI AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Ozan Tufan transferi için, "Hocamız Ozan Tufan'ı Bursaspor'dayken de istemişti, fakat o dönemde alamamıştık. Şenol Güneş'in futbol aklı, Beşiktaş'ın aklı. Hocamızın raporu ve istekleri doğrultusunda gerekli adımları atacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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İKİNCİ BURAK YILMAZ VAKASI

Siyah beyazlı taraftarların Ozan Tufan tepki akla Burak Yılmaz'ı transferini getirdi. Şenol Güneş, ilk Beşiktaş döneminde ısrarla Burak Yılmaz istemiş ancak taraftarlar transfere tepki göstermişti.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR YILMAZ'I BAĞRINA BASTI

Taraftarların yoğun protestosu altında Beşiktaş'a imza atan Burak Yılmaz, attığı goller ve gösterdiği performansla siyah beyazlı taraftarların takdirini kazanmıştı.

Yıldız golcü, Fransız ekibi Lille'e giderken de Beşiktaş'tan alacaklarını bırakarak siyah beyazlı kulübe jest yapmıştı.